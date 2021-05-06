Гринвуд проводит свой сотый матч за МЮ. Форварду всего 19 лет

Форвард МЮ Мэйсон Гринвуд вышел на поле в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы».
Для 19-летнего англичанина этот поединок стал юбилейным в составе «красных дьяволов» (100). Он стал самым молодым англичанином, сыгравшим 100 матчей за клуб.
|Рома3 : 2Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Форвард МЮ Мэйсон Гринвуд вышел на поле в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы».
Для 19-летнего англичанина этот поединок стал юбилейным в составе «красных дьяволов» (100). Он стал самым молодым англичанином, сыгравшим 100 матчей за клуб.