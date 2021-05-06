Гринвуд проводит свой сотый матч за МЮ. Форварду всего 19 лет

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06 мая 2021, 22:22

Форвард МЮ вышел на поле в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы».

Для 19-летнего англичанина этот поединок стал юбилейным в составе «красных дьяволов» (100). Он стал самым молодым англичанином, сыгравшим 100 матчей за клуб.