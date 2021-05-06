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Гринвуд проводит свой сотый матч за МЮ. Форварду всего 19 лет

06 мая 2021, 22:22
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Форвард МЮ Мэйсон Гринвуд вышел на поле в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы».

Для 19-летнего англичанина этот поединок стал юбилейным в составе «красных дьяволов» (100). Он стал самым молодым англичанином, сыгравшим 100 матчей за клуб.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
07 мая в 00:15
Респект парнишке, очень достойное достижение.
beefs
beefs
06 мая в 23:04
100 в 19 это достижение, так держать...
sv_1969
sv_1969
06 мая в 22:48
Так держать!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
06 мая в 22:32
Не смотря на моё негативное отношение к красному манчестеру, не отметить такое достижение невозможно, это очень круто для его возраста, здоровья ему и удачи но не в играх против нас
Ironigor
Ironigor
06 мая в 22:24
Красавчик, так держать !!!
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