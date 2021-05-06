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МЮ в этом сезоне ещё не пропускал на выезде в плей-офф Лиги Европы

06 мая 2021, 20:06
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Рома» сегодня примет МЮ в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы.

Любопытно, что англичане еще не пропускали в этом сезоне в выездных встречах плей-офф. Команда встречалась с «Реалом Сосьедад», «Гранадой» и «Миланом» по пути в полуфинал.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 21:16
МЮ и сегодня победит!
sv_1969
sv_1969
06 мая в 20:40
Упираться МЮ сегодня не будет.
Ironigor
Ironigor
06 мая в 20:25
Я давиче забегал к знакомой бабке гадалке, так вот она сказала, что Манчестер сегодня пропустит и даже может и не один . Туманность Андромеды помешала точности прогноза !!! ☝🤷‍♂️😜
Beekeeper
Beekeeper
06 мая в 20:19
МЮ то в финале уже, но сегодня как раз парочку и пропустит )
Zenit_84
Zenit_84
06 мая в 20:10
Посмотрим, что сегодня будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 20:07
МЮ уже в финале...
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