МЮ в этом сезоне ещё не пропускал на выезде в плей-офф Лиги Европы

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06 мая 2021, 20:06

«Рома» сегодня примет МЮ в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы.

Любопытно, что англичане еще не пропускали в этом сезоне в выездных встречах плей-офф. Команда встречалась с «Реалом Сосьедад», «Гранадой» и «Миланом» по пути в полуфинал.