Эмери в пятый раз вывел свои команды в финал Лиги Европы

«Вильярреал» прошел «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы.
Любопытно, что для наставника испанской команды Унаи Эмери этот финал будет пятым в качестве главного тренера.
С 2014 по 2016 год Эмери три раза подряд побеждал в ЛЕ с «Севильей». В 2019 году «Арсенал» под его руководством уступил «Челси».
Игрочишке резиновый кубок в руки).
Игрочишке резиновый кубок в руки).
А опыта набрался аж на 4 евротитула...))
5:0 от Зенита...5:1 от Динамо - и готов специалист высочайшего класса....
Некоторым путешествие в РПЛ на пользу....
Удачи Унаи в финале !!!!!
А опыта набрался аж на 4 евротитула...))
5:0 от Зенита...5:1 от Динамо - и готов специалист высочайшего класса....
Некоторым путешествие в РПЛ на пользу....
Удачи Унаи в финале !!!!!