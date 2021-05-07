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Эмери в пятый раз вывел свои команды в финал Лиги Европы

07 мая 2021, 00:15
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Вильярреал» прошел «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы.

Любопытно, что для наставника испанской команды Унаи Эмери этот финал будет пятым в качестве главного тренера.

С 2014 по 2016 год Эмери три раза подряд побеждал в ЛЕ с «Севильей». В 2019 году «Арсенал» под его руководством уступил «Челси».

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Все комментарии
Татьяна Иващенко
Татьяна Иващенко ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 мая в 09:04, ред.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    07 мая в 03:23
    Молодец Эмери! 5 раз выйти в финал еврокубка с разными командами...Достойно!
    Игрочишке резиновый кубок в руки).
    swed27
    swed27
    07 мая в 02:16
    Эмери не возьмет четвертый кубок
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    07 мая в 01:23
    Не стоит отдавать победу МЮ.
    Ironigor
    Ironigor
    07 мая в 01:14
    Ждём сюрпризов в финале, от Эмери !!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    07 мая в 00:50
    Всего 5 месяцев в Москве...
    А опыта набрался аж на 4 евротитула...))
    5:0 от Зенита...5:1 от Динамо - и готов специалист высочайшего класса....
    Некоторым путешествие в РПЛ на пользу....
    Удачи Унаи в финале !!!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    07 мая в 00:34
    Тренеришка в очередной раз показал игрочишке кто есть кто.
    drug01
    drug01
    07 мая в 00:33
    Школа Спартака..
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    07 мая в 00:32
    А в рпл не кого не вывел!
    Ironigor
    Ironigor
    07 мая в 00:23
    Манчестер Велик !!! Но болеть буду за Вельяреал !!!
    allemz
    allemz
    07 мая в 00:21
    Пока игрочишка позорится в групповом этапе ЛЧ, тренеришка штампует еврокубки)
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    07 мая в 00:20
    Трениришка опять в финале Лиги Европы, а игрочишка в Европе пока никакой....
    1bear
    1bear
    07 мая в 00:18
    сразу вспомнилось,как в России тренировал .....
    VeniaminS
    VeniaminS
    07 мая в 00:16
    Хорошо продержались
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