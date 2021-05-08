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Руй Витория: «Мне нужен клуб с перспективой завоевания титулов»

08 мая 2021, 02:33

Экс-наставник «Бенфики» Руй Витория, который, по слухам, является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Спартака», рассказал о том, какой клуб хотел бы возглавить.

Мои команды всегда хорошо организованы, они стараются показывать качественную игру, и я вижу непрерывное развитие клуба через футболистов, а именно с помощью тренировок. Чтобы клуб после года-двух, проведённых со мной, уже был другим, чтобы я оставил свой след.

Я честный, целеустремленный, трудолюбивый, и мне нужен клуб с перспективой завоевания титулов. Я считаю, что важно продолжать работать в соответствии с моим предыдущим опытом: выигрывать титулы, куда бы я ни пошёл.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ oFANATo (раскрыть)
08 мая в 12:38
    oFANATo
    oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
    08 мая в 11:21, ред.
    И самой титулованной команде РПЛ виднее...
    Futurista
    Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
    08 мая в 10:37
    С 6 места виднее...
    oFANATo
    oFANATo
    08 мая в 09:42
    Руй дал понять что клуб 16 лет без титулов не для него.
    112910415
    112910415
    08 мая в 09:36
    это уже первый комплимент ?! )
    swed27
    swed27
    08 мая в 05:39
    В Ливерпуле вакансия намечается
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    08 мая в 05:05
    Тогда спартак это не тот клуб
    Captain Marvel
    Captain Marvel
    08 мая в 04:30
    Значит в Спартаке его не будет.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    08 мая в 03:00
    Интересно, кого купят под нового тренера?
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    08 мая в 03:00
    Это он так аккуратно слухи опровёрг?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    08 мая в 02:56
    Вполне хороший вариант.
    allemz
    allemz
    08 мая в 02:45, ред.
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