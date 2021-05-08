Руй Витория: «Мне нужен клуб с перспективой завоевания титулов»

Экс-наставник «Бенфики» , который, по слухам, является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Спартака», рассказал о том, какой клуб хотел бы возглавить.

Мои команды всегда хорошо организованы, они стараются показывать качественную игру, и я вижу непрерывное развитие клуба через футболистов, а именно с помощью тренировок. Чтобы клуб после года-двух, проведённых со мной, уже был другим, чтобы я оставил свой след.

Я честный, целеустремленный, трудолюбивый, и мне нужен клуб с перспективой завоевания титулов. Я считаю, что важно продолжать работать в соответствии с моим предыдущим опытом: выигрывать титулы, куда бы я ни пошёл.