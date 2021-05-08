Ганчаренко: «Мы хорошо знаем всех игроков ЦСКА»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА.
Мне тут всё знакомо, весь персонал и каждый уголок, но есть осознание, что у меня другая команда и нужно смотреть вперед. Мы хорошо знаем всех игроков ЦСКА, но игра состоит из мелких нюансов, они и сыграют на результат. Понятно, что мы собираемся сделать всё, чтобы победить, планируем играть в атаку и с позиции силы.
Сделал ему самому, без оскорблений, без хештегов. В итоге мой комментарий удалён, его до сих пор висит первым.
Где логика? Или правила не для всех одинаковы?
З.Ы. Посмотрел его комменты, много первых в 2 слова, и во многих темах я с тремя словами остаюсь без очков. 10 очков копейки, но правила должны работать для всех...
Сделал ему самому, без оскорблений, без хештегов. В итоге мой комментарий удалён, его до сих пор висит первым.
Где логика? Или правила не для всех одинаковы?
З.Ы. Посмотрел его комменты, много первых в 2 слова, и во многих темах я с тремя словами остаюсь без очков. 10 очков копейки, но правила должны работать для всех...