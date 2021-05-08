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Ганчаренко: «Мы хорошо знаем всех игроков ЦСКА»

08 мая 2021, 19:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА.

Мне тут всё знакомо, весь персонал и каждый уголок, но есть осознание, что у меня другая команда и нужно смотреть вперед. Мы хорошо знаем всех игроков ЦСКА, но игра состоит из мелких нюансов, они и сыграют на результат. Понятно, что мы собираемся сделать всё, чтобы победить, планируем играть в атаку и с позиции силы.

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Ironigor
Ironigor
08 мая в 20:15
А казачок то , засланый !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 мая в 19:54, ред.
Уважаемые модераторы, что происходит? Сделал замечание пользователю drug01 за ПЕРВЫЙ комментарий в два слова в этой теме (это же против правил).
Сделал ему самому, без оскорблений, без хештегов. В итоге мой комментарий удалён, его до сих пор висит первым.
Где логика? Или правила не для всех одинаковы?
З.Ы. Посмотрел его комменты, много первых в 2 слова, и во многих темах я с тремя словами остаюсь без очков. 10 очков копейки, но правила должны работать для всех...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
08 мая в 19:52
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