Ганчаренко: «Мы хорошо знаем всех игроков ЦСКА»

Главный тренер «Краснодара» поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА .

Мне тут всё знакомо, весь персонал и каждый уголок, но есть осознание, что у меня другая команда и нужно смотреть вперед. Мы хорошо знаем всех игроков ЦСКА , но игра состоит из мелких нюансов, они и сыграют на результат. Понятно, что мы собираемся сделать всё, чтобы победить, планируем играть в атаку и с позиции силы.