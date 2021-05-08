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Слуцкий — о камбэке: «Молодцы, что не бросили вёсла»

08 мая 2021, 19:14
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 4Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал волевую победу своей команды в матче 29-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (4:2).

Молодцы, что не бросили вёсла, потому что первый тайм сложился максимально неудачно. Я говорил в перерыве, что надо попытаться вернуться в игру и сделать камбэк – рад, что это получилось. Ранняя замена Мусаева связана с тем, что проигрывали 0:2 и не было смысла держать трёх человек в центре поля, поменяли схему. Погодные условия и поле очень сильно повлияли на игру.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
08 мая в 23:39
Камбек вышел знатный
mars6791
mars6791
08 мая в 20:21
Поздравляю Рубин и его болельщиков. Плюсы у Рубина, это волевая команда, сильная группа атаки, прогресс у игроков. Даже можно отметить Игнатьева, пусть не забил, но поучаствовал в забитых 2-х мячах, может потихоньку вернётся в футбол.
Ну а минусы , снова появились - это игра в обороне, и именно после прострелов и навесов. Это слабое звено в обороне Рубина, оно было в первом круге, потом вроде как исправились, и вот снова, не плотная опека и даже просто оставление игрока без присмотра. Никакое это не невезение, это чистые ошибки в обороне.
КЭТиК
КЭТиК
08 мая в 19:37
Соперник был по зубам.
stanichnik
stanichnik
08 мая в 19:31
В этом году Слуцкий проделал колоссальную работу в Рубине, команда имеет все шансы сыграть осенью в Еврокубках и уже не опустится ниже шестого места в чемпионате. Похоже мы наблюдаем возрождение казанской команды времён Курбана Бердыева с той лишь разницей, что при Бекиевиче Рубин играл больше в закрытый футбол от обороны, а при Слуцком казанцы больше тяготеют к атаке. И тот и тот Рубин высоко котировался в чемпионате, но игра, которую проповедует Леонид Викторович болельщикам нравится всё же больше.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 19:31
Леня навел шороху. Высоко забрались казанцы - молодцы. До ЕК рукой подать.
ildar_3871
ildar_3871
08 мая в 19:31
Леня верим !
sv_1969
sv_1969
08 мая в 19:15
Леонид жжёт)
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