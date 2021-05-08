Слуцкий — о камбэке: «Молодцы, что не бросили вёсла»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал волевую победу своей команды в матче 29-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (4:2).

Молодцы, что не бросили вёсла, потому что первый тайм сложился максимально неудачно. Я говорил в перерыве, что надо попытаться вернуться в игру и сделать камбэк – рад, что это получилось. Ранняя замена Мусаева связана с тем, что проигрывали 0:2 и не было смысла держать трёх человек в центре поля, поменяли схему. Погодные условия и поле очень сильно повлияли на игру.