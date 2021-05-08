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Николич: «Мы были ближе к трём очкам, но победить не удалось»

08 мая 2021, 19:09
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью своей команды в матче 29-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

Против такой команды мы не допустили моментов у своих ворот. Была штанга, была перекладина, отменённый гол. У нас не играли Чорлука, Крыховяк и Мухин, случилась неудача с травмой. «Динамо» — отличная команда, получилась серьёзная игра. Жаль, что не заработали три очка, но сейчас мы на втором месте. У большинства команд ещё один матч, у «Спартака» — два. Посмотрим, чем всё закончится.

Не могу говорить сейчас о «Крыльях», у нас только закончился матч.

Двойная замена в перерыве? Мы поменяли сегодня шесть нападающих. Когда кто-то не в лучшей форме, ожидаешь чего-то от других. При завершении нужна концентрация, но в конце мы спешили и принимали неправильные решения.

Игры с «Динамо» и «Крыльями» — принципиальные, от таких нужно получать удовольствие и забирать результат. В финале нужно сыграть на результат.

Не обращал внимания на результат первого матча с «Динамо» (1:5). Эта команда играет в серьёзный футбол, у них молодые футболисты. У нас были моменты, и жаль, что мы не забили. Мы были ближе к трём очкам, но победить не удалось.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
09 мая в 13:15
Были ближе к победе, НО АДМИНРЕСУРС не удалось задействовать в этот раз, поэтому только ничья...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
09 мая в 09:00
В каком месте мы были ближе к трём очкам?! Если бы Ордец был умнее и не заработал бы красную, ближе к трём было бы Динамо. Снова повезло, тов.гл.тренер.
Теперь болеем за три команды: Локо, Химки и Ахмат).
ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 19:44
Отняли у меня штуку,изверги!
ДАША Д
ДАША Д
08 мая в 19:40
Лига Чемпионов уплывает из рук.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 19:24
Кукуян умно отнял очки у Локо, план федуна выполнен.
berda2003
berda2003
08 мая в 19:17
после зенита локо потерял уверенность, кураж... и очень сильно боялся проиграть...
1bear
1bear
08 мая в 19:17
не уж то спартак будет вторым???
чур меня - чур ...
такими темпами скоро Россию будут представлять 4 клуба, как раньше...
STVA 1
STVA 1
08 мая в 19:14
Что теперь об этом говорить
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