Шварц: «В РПЛ зачастую команды заканчивают матчи в меньшинстве»

Главный тренер «Динамо» подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

Добрый вечер [на русском]. Только что разговаривал с ребятами, поблагодарил их за самоотверженный футбол. Мы сыграли с очень серьёзным соперником, у которого на прошлой неделе было первое поражение за долгое время. В первом тайме мы создали достаточно моментов, но не смогли забить. У нас получался прессинг, мы успешно сыграли на флангах. Было много подходов и остроты у ворот. Не удалось завершить атаки ударами. Во втором тайме было удаление, но наш футбол в меньшинстве заслуживает похвалы. Это характер — очень важно. К сожалению, этот результат не очень нас устраивает.

Почему не использовали удары при такой погоде? Вы абсолютно правы, нужно было бить издалека. Но когда у нас был мяч, мы не принимали таких решений. Возможностей было много. Но мы достаточно успешно сыграли против ромба в центре поля «Локо».

Если говорить о последних матчах с «Химками» и «Рубином», у нас было много моментов. В Казани мы могли к перерыву вести со счётом 3:0. Нам нужно работать над завершением атак. Не могу сказать, что недоволен качеством игры.