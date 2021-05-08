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Шварц: «В РПЛ зачастую команды заканчивают матчи в меньшинстве»

08 мая 2021, 19:19
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

Добрый вечер [на русском]. Только что разговаривал с ребятами, поблагодарил их за самоотверженный футбол. Мы сыграли с очень серьёзным соперником, у которого на прошлой неделе было первое поражение за долгое время. В первом тайме мы создали достаточно моментов, но не смогли забить. У нас получался прессинг, мы успешно сыграли на флангах. Было много подходов и остроты у ворот. Не удалось завершить атаки ударами. Во втором тайме было удаление, но наш футбол в меньшинстве заслуживает похвалы. Это характер — очень важно. К сожалению, этот результат не очень нас устраивает.

Почему не использовали удары при такой погоде? Вы абсолютно правы, нужно было бить издалека. Но когда у нас был мяч, мы не принимали таких решений. Возможностей было много. Но мы достаточно успешно сыграли против ромба в центре поля «Локо».

Если говорить о последних матчах с «Химками» и «Рубином», у нас было много моментов. В Казани мы могли к перерыву вести со счётом 3:0. Нам нужно работать над завершением атак. Не могу сказать, что недоволен качеством игры.

Что касается судейства, не могу сказать ничего плохого, у меня нет претензий к арбитру. Футбол — контактная игра, и не нужно давать карточки после каждого фола. К сожалению, в РПЛ зачастую команды заканчивают матчи в меньшинстве. Я бы хотел, чтобы на следующий сезон были приняты решения, по которым жёлтые и красные карточки не всегда бы показывались.

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Все комментарии
galem72
galem72
09 мая в 10:11
Это потому что судейство у нас уникальное. ))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
08 мая в 20:29
Иван Иванович- ТЫ абсолютно прав и точен!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У чувака еще хватает наглости говорить, про какието моменты, при нуле ударов в створ ворот!!!!!!! Вот, это истинное лицо этого человека.....
stanichnik
stanichnik
08 мая в 19:57, ред.
Не знаю есть ли в немецком фольклоре пословица про танцора, но преподавателю, который даёт уроки русского Шварцу, не мешало бы про неё рассказать. В этом матче Динамо не смогло победить из-за удаления Ордеца, зато в прошлой игре проиграли, играя почти тайм в большинстве. Может просто пришла пора признать, что продвигаемая им тактика тотального прессинга не всегда работает, и надо как-то гибко реагировать на ситуацию по ходу встречи. Но честное слово, складывается впечатление, что немецкий специалист просто порой не знает, как перестроить игру по ходу матча. А может просто пришла пора сказать: " danke schön, auf wiedersehen!"
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
08 мая в 19:50
Русская традиция, че уж там, всегда найдется кого унесут из за стола в пьяном виде)) издавна пошло))
nikot
nikot
08 мая в 19:32
Это Рпл,здесь все для одной команды! Газпрем надо убирать и все наладится!
shlomo
shlomo
08 мая в 19:30
Ну тут против системы не попрешь....
beefs
beefs
08 мая в 19:28
красные карточки судьи знают когда и кому раздавать...
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