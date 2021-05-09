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«Интер» выплатит «Барселоне» бонус за переход Видаля

09 мая 2021, 17:35

«Барселона» заработает на переходе Артуро Видаля в «Интер».

Как сообщается, в соглашении футболиста предусмотрен пункт, по которому «Барселона», являющаяся бывшим клубом чилийца, получит бонус, если «Интер» выиграет чемпионат Италии. В нынешнем сезоне миланский клуб впервые с 2010-го выиграл Скудетто. Теперь «Интер» должен будет выплатить «Барселоне» 1 млн евро.

Отмечается, что в новом сезоне также вырастет и заработная плата Видаля. Полузащитник получал 5 млн евро в год, однако теперь его зарплата станет 6,5 млн евро.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
09 мая в 17:50
хитрый ход
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 мая в 17:47
Барса должна ещё доплатить!
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