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ПСЖ и Неймар продлили сотрудничество

08 мая 2021, 15:39

Пресс-служба ПСЖ объявила о продлении контракта с нападающим Неймаром.

Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 2025 года.

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Alex12357
Alex12357
08 мая в 18:17
Ну и чудненько,теперь бы в середину толкового полузащитника и опорного защитника в стиле /Роберто Карлоса/,хотя Карлос левый защитник ,но такого плана нужен в центр,это хотелось бы ,но как получится увидим.
Elliada
Elliada
08 мая в 18:12
А когда-то ему пророчили большое будущее. Второй Пеле и т. д.
УЕСКА
УЕСКА
08 мая в 17:32
Скоро и Мбаппе продлит. Шейхи свое слово держат. Аль-Хелайфи: «Неймар и Мбаппе останутся с нами навсегда».
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
08 мая в 17:16
Конец мыльной оперы. С ним более-менее понятно. Надеюсь что Мбаппе не последует примеру, не продлит контракт и перейдет в Реал.
shlifen
shlifen
08 мая в 16:29
Судя по ролику Неймар больше не плачет (иногда кажется что у него только два "режима" - плачущий Неймар и улыбающийся Неймар) и доволен контрактом =))
А ну и ещё мы в очередной раз убедились что он таки "не умер в ответке с МС ради победы" =)))

А если серьёзно - руководство ПСЖ выигрывает в контексте популярности (всё таки у Неймара хватает детей фанатов), но серьёзно теряет в контексте спорта. Поскольку Неймар просто не способен тащить команду на себе. В ЛЧ он давно не "X-фактор", а Лигу 1 ПСЖ и без него обязан выигрывать... Рад что Барселона его не возвращает, и надеюсь что каталонцы одумаются и начнут бороться за хороших Центральных защитников, а не за очередных Неймаров/Мбаппе/Холланда....
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 16:27
А как же Барселона???
shlifen
shlifen ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
08 мая в 16:22, ред.
"Посмотрите, что этот человек несёт?))"
К чему ваше негодование?? Что Фердинанд ПОСМЕЛ иметь другую точку зрения чем ваша?? =))
"Перестройка" может и 10 и 20 лет идти... Я уж не говорю о том что большие клубы "строятся" постоянно. Я смотрю сейчас модно называть "провалы" и "падения уровня игры" среди клубов, термином "идёт перестройка" =)) С таким же успехом можно говорить что 3 ЛЧ у Реала, это несерьёзно, потому что Бавария и Сити просто "находились в перестройке", а вот сейчас то мы видим реальный уровень =)) В футболе никто никого не ждёт.
По поводу же переходов из АПЛ в ЛаЛигу, напомню что в 90-х и начале нулевых главной лигой мира был СериАл, с середины 00-х и до середины 10-х - Примера. Сейчас - АПЛ. Поэтому прошлые переходы не показатель. В Милан тоже когда-то Ван Бастен, Гуллит, Шевченко, Зеедорф переходили - и что теперь, предложите считать сейчас Милан бОльшим грандом нежели Челси или Атлетико - которые в те годы были середняками?? =))
"Да и щас многих держат в английских клубов только большие деньги!!!" - скажите где Бэйл/Азар/Коутиньо получали/ют больше в Англии или в Испании?? Уж болельщик то Реала не может жаловаться на "денежность АПЛ" =))
"Почему многие лучшие игроки мира не выбирают английские клубы, вместо испанских?" - кому-то хочется приятный Испанский климат, кому-то нужен новый вызов. Обосновывать каждый переход в Реал или Барсу только их величием - по меньшей мере странно.
Oplot
Oplot ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
08 мая в 16:22
откуда столько денег они найдут на двоих наемников,с жирной зп и жирной стоимостью?
dzvinka
dzvinka
08 мая в 16:19
    allemz
    allemz
    08 мая в 16:13
    Ожидаемо, Барсе не на что было бы содержать этого экзотика, а в Париже можно без напряга, амбиций нет, играй и радуй публику, да бабло коси. Что еще нужно для счастья 29-летнему парню из фавел, у которого мышление на все 11 годиков?))
    КЭТиК
    КЭТиК
    08 мая в 16:05
    В Барселону он просто плюнул.
    inter 03
    inter 03
    08 мая в 16:00
    ну наконец то сага закончилась
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    08 мая в 15:59
    в Англии налоги большие
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    08 мая в 15:57
    до 2025 года, это значит навсегда )))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    08 мая в 15:50
    То что касается Неймара, пусть остаётся в ПСЖ навсегда! Он давно уже не топ-футболист, он больше реклама, чем футболист!!!
    Надеюсь, что Мбаппе и Холланд летом перейдут в Реал Мадрид!!! Или хотя бы один из них в этом году, а второй в следующем году.
    valt134
    valt134
    08 мая в 15:48
    Карьера для Неймара завершена. Финита-Ля-Комедия...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    08 мая в 15:40, ред.
    Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что благодаря успехам английских клубов в еврокубках, многие известные футболисты начнут отказываться от перехода в «Реал» и «Барселону».

    «Я никогда не понимал их желание играть в Испании. Конечно, «Реал» и «Барселона» являются большими клубами, но как можно получать удовольствие от футбола, когда на протяжение всего сезона ты ждешь лишь 2-4 матча между собой?»

    «Я никогда не смотрел Ла Лигу и не планирую этого делать, потому что там все предельно ясно и совершенно не интересно. А последние результаты испанских клубов показывают, что футбол в Англии стал еще сильнее, ведь раньше нашим клубам мешал невероятно сложный календарь, теперь мы адаптировались к этому и является одними из лучших клубов Мира»

    «Я очень надеюсь, что большие футболисты начнут рассматривать предложения от английских клубов, прежде чем скажут свое согласие на переход в «Реал» и «Барселону», потому что «Челси» и «Манчестер Сити» вновь доказали, что футбол в Англии развивается и не стоит на месте»
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    Посмотрите, что этот человек несёт?)) Его не смущает то, что в испанском футболе, а точнее в Реале и Барселоне идут перестройки??? Вот переживут эти перестройки, потом посмотрим какие финалы будут устраивать ваши английские клубы!!! Английский футбол что, уступал испанскому, когда лучший игрок мира из лучшего клуба Англии на тот момент переходил в начинающийся строиться Реал Мадрид? Когда Хаби Алонсо, Арбелоа, Бэйл, Куртуа, Азар, Бензема, Неймар, Суарес, Коутиньо и т.д. переходили? Почему многие лучшие игроки мира не выбирают английские клубы, вместо испанских? Да и щас многих держат в английских клубов только большие деньги!!!
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