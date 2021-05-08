ПСЖ и Неймар продлили сотрудничество

Пресс-служба ПСЖ объявила о продлении контракта с нападающим Неймаром.
Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 2025 года.
🤙❤️💙#NeymarJr2025 pic.twitter.com/nNKvR52c4O— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2021
Пресс-служба ПСЖ объявила о продлении контракта с нападающим Неймаром.
Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 2025 года.
🤙❤️💙#NeymarJr2025 pic.twitter.com/nNKvR52c4O— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2021
А ну и ещё мы в очередной раз убедились что он таки "не умер в ответке с МС ради победы" =)))
А если серьёзно - руководство ПСЖ выигрывает в контексте популярности (всё таки у Неймара хватает детей фанатов), но серьёзно теряет в контексте спорта. Поскольку Неймар просто не способен тащить команду на себе. В ЛЧ он давно не "X-фактор", а Лигу 1 ПСЖ и без него обязан выигрывать... Рад что Барселона его не возвращает, и надеюсь что каталонцы одумаются и начнут бороться за хороших Центральных защитников, а не за очередных Неймаров/Мбаппе/Холланда....
А ну и ещё мы в очередной раз убедились что он таки "не умер в ответке с МС ради победы" =)))
А если серьёзно - руководство ПСЖ выигрывает в контексте популярности (всё таки у Неймара хватает детей фанатов), но серьёзно теряет в контексте спорта. Поскольку Неймар просто не способен тащить команду на себе. В ЛЧ он давно не "X-фактор", а Лигу 1 ПСЖ и без него обязан выигрывать... Рад что Барселона его не возвращает, и надеюсь что каталонцы одумаются и начнут бороться за хороших Центральных защитников, а не за очередных Неймаров/Мбаппе/Холланда....