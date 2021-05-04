Борьба за попадание в зону ЛЧ продолжается. Итоги 34-го тура АПЛ

Закончились матчи 34-го тура АПЛ. Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» была перенесена из-за протестов болельщиков «красных дьяволов».
«Саутгемптон» — «Лестер Сити» 1:1
Голы: Уорд-Праус Джеймс 61 (пенальти) — Эванс Джонни 68
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 0:2
Голы: Агуэро Серхио 57, Торрес Ферран 59
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс» 2:0
Голы: Гросс Паскаль 14 (пенальти), Уэлбек Дэнни 79
«Челси» — «Фулхэм» 2:0
Голы: Хаверц Кай 10, Хаверц Кай 49
«Эвертон» — «Астон Вилла» 1:2
Голы: Калверт-Льюин Доминик 19 — Уоткинс Олли 13, Эль-Гази Анвар 80
«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» 0:2
Голы: Эль-Нени Мохамед 6, Обамеянг Пьер-Эмерик 66
«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед» 4:0
Голы: Бэйл Гарет 36, Бэйл Гарет 61, Бэйл Гарет 69, Сон Хын-Мин 77
«Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон» 1:1
Голы: Дианье Мбайе 62 — Силва Фабио 45+2
«Бернли» — «Вест Хэм» 1:2
Голы: Вуд Крис 19 (пенальти) — Антонио Мичейл 21, Антонио Мичейл 29
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Ждём развязки. Будем делать посмотреть! Всем Добра!
Ждём развязки. Будем делать посмотреть! Всем Добра!