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Борьба за попадание в зону ЛЧ продолжается. Итоги 34-го тура АПЛ

04 мая 2021, 00:08

Закончились матчи 34-го тура АПЛ. Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» была перенесена из-за протестов болельщиков «красных дьяволов».

«Саутгемптон» — «Лестер Сити» 1:1
Голы: Уорд-Праус Джеймс 61 (пенальти) — Эванс Джонни 68

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 0:2
Голы: Агуэро Серхио 57, Торрес Ферран 59

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс» 2:0
Голы: Гросс Паскаль 14 (пенальти), Уэлбек Дэнни 79

«Челси» — «Фулхэм» 2:0
Голы: Хаверц Кай 10, Хаверц Кай 49

«Эвертон» — «Астон Вилла» 1:2
Голы: Калверт-Льюин Доминик 19 — Уоткинс Олли 13, Эль-Гази Анвар 80

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» 0:2
Голы: Эль-Нени Мохамед 6, Обамеянг Пьер-Эмерик 66

«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед» 4:0
Голы: Бэйл Гарет 36, Бэйл Гарет 61, Бэйл Гарет 69, Сон Хын-Мин 77

«Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон» 1:1
Голы: Дианье Мбайе 62 — Силва Фабио 45+2

«Бернли» — «Вест Хэм» 1:2
Голы: Вуд Крис 19 (пенальти) — Антонио Мичейл 21, Антонио Мичейл 29

Борьба за попадание в зону ЛЧ продолжается. Итоги 34-го тура АПЛ

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
04 мая в 01:03, ред.
Можно смело говорить все четыре клуба которые сейчас обосновались на верхней части таблицы и останутся там . Единственное что могут поменяться местами Челси и Лестер. Никто из них не вылетит из этой четверки. Ни Вест Хэм ни Тоттенхэм ни Ливерпуль не способны на данный момент времени кого-то из этой четвёрки сдвинуть. Можно сделать скрин. Осталось четыре тура, которые будут больше сосредоточены за выход в ЛЕ.
Ждём развязки. Будем делать посмотреть! Всем Добра!
Leha-ha50
Leha-ha50
04 мая в 00:45
Похоже, что тут все определиться только в последнем туре . Борьба за попадание в ЛЧ более , чем упорная. Кому то 4 игры осталось , кому то 5 . Заранее что то предсказать просто невозможно, ведь это АПЛ, тут любой может у любого же очки отобрать, в чем мы не раз уже убеждались. С интересом наблюдаем за финишными играми.
Всем здоровья.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 мая в 00:27
АПЛ может спокойно выставить в ЛЧ 6-8 клубов.
BDA8181
BDA8181
04 мая в 00:20
Ну с победой болел ВХЮ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 мая в 00:09
Вест Хем сегодня не подвёл
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