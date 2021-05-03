«Барса», «Реал» и «Атлетико» не допустили осечек. Итоги 34-го тура Ла Лиги

Закончились все матчи 34-го тура Ла Лиги.
«Сельта» — «Леванте» 2:0
Голы: Браис Мендес 51, Солари Аугусто 74
«Эйбар» — «Алавес» 3:0
Голы: Кике 3, Кике 50, Кике 59
«Эльче» — «Атлетико» 0:1
Гол: Льоренте Маркос 23
«Уэска» — «Реал Сосьедад» 1:0
Гол: Рамирес Сандро 87
«Реал» — «Осасуна» 2:0
Голы: Милитао Эдер 76, Каземиро 80
«Вальядолид» — «Бетис» 1:1
Голы: Вейсманн Шон 68 — Руибал Айтор 49
«Вильярреал» — «Хетафе» 1:0
Гол: Пиньо Йереми 79
«Гранада» — «Кадис» 0:1
Гол: Собрино Рубен 39
«Валенсия» — «Барселона» 2:3
Голы: Паулиста Габриэль 50, Солер Карлос 83 — Месси Лионель 57, Гризманн Антуан 63, Месси Лионель 69
«Севилья» — «Атлетик» 0:1
Гол: Уильямс Иньяки 90
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.