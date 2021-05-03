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«Барса», «Реал» и «Атлетико» не допустили осечек. Итоги 34-го тура Ла Лиги

03 мая 2021, 23:56

Закончились все матчи 34-го тура Ла Лиги.

«Сельта» — «Леванте» 2:0
Голы: Браис Мендес 51, Солари Аугусто 74

«Эйбар» — «Алавес» 3:0
Голы: Кике 3, Кике 50, Кике 59

«Эльче» — «Атлетико» 0:1
Гол: Льоренте Маркос 23

«Уэска» — «Реал Сосьедад» 1:0
Гол: Рамирес Сандро 87

«Реал» — «Осасуна» 2:0
Голы: Милитао Эдер 76, Каземиро 80

«Вальядолид» — «Бетис» 1:1
Голы: Вейсманн Шон 68 — Руибал Айтор 49

«Вильярреал» — «Хетафе» 1:0
Гол: Пиньо Йереми 79

«Гранада» — «Кадис» 0:1
Гол: Собрино Рубен 39

«Валенсия» — «Барселона» 2:3
Голы: Паулиста Габриэль 50, Солер Карлос 83 — Месси Лионель 57, Гризманн Антуан 63, Месси Лионель 69

«Севилья» — «Атлетик» 0:1
Гол: Уильямс Иньяки 90

«Барса», «Реал» и «Атлетико» не допустили осечек. Итоги 34-го тура Ла Лиги

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 07:50
кто чемпионом-то будет ?!
vastudio
vastudio ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
04 мая в 03:03
А с какого перепуга этот риал должен выигрывать все матчи?))) Если и он и многие другие регулярно теряют очки)))
vastudio
vastudio
04 мая в 03:02
Зато Севилья откололась)
95-shishani-95
95-shishani-95
04 мая в 01:11
Если Реал Мадрид выиграет все остальные матчи, а Атлетико Мадрид и Барселона сыграют между собой вничью, то Реал Мадрид станет чемпионом Испании!!!
1bear
1bear
04 мая в 00:53
Верю в чемпионство Атлетико !!!
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