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«Бавария» досрочно завоевала чемпионство. Итоги 32-го тура Бундеслиги

09 мая 2021, 21:06

Закончились все матчи 32-го тура Бундеслиги.

«Штутгарт» — «Аугсбург» 2:1
Голы: Форстер Филипп 11, Каладжич Саша 74 — Нидерлехнер Флориан 59

«Боруссия» — «РБ Лейпциг» 3:2
Голы: Ройс Марко 7, Санчо Джейдон 51, Санчо Джейдон 87 — Клостерманн Лукас 63, Ольмо Даниэль 77

«Хоффенхайм» — «Шальке-04» 4:2
Голы: Крамарич Андрей 47, Акпогума Кевин 52, Баумгартнер Кристоф 60, Бебу Ихлас 64 — Ут Марк 12, Мустафи Шкодран 42

«Вольфсбург» — «Унион» 3:0
Голы: Брекало Йосип 12, Брекало Йосип 63, Брекало Йосип 90

«Вердер» — «Байер» 0:0

«Бавария» — «Боруссия» 6:0
Голы: Левандовски Роберт 2, Мюллер Томас 23, Левандовски Роберт 34, Коман Кингсли 44, Левандовски Роберт 66 (пенальти), Сане Лерой 86

«Кёльн» — «Фрайбург» 1:4
Голы: Андерссон Себастьян 50 — Петерсен Нильс 18, Демирович Эрмедин 20, Грифо Винченцо 90+3, Шмид Джонатан 90+6

«Айнтрахт» — «Майнц» 1:1
Голы: Хрустич Айдин 86 — Онисиво Карим 11

«Герта» — «Арминия» 0:0

«Бавария» досрочно завоевала чемпионство. Итоги 32-го тура Бундеслиги

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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rubinovyi2
rubinovyi2
10 мая в 09:58
Жаль,что не РБ...
salleeh
salleeh ответ Dauletbek (раскрыть)
10 мая в 04:21
9-й раз подряд...
Dauletbek
Dauletbek
10 мая в 00:29
Кто бы сомневался. Который год они чемпионы?
SHMEL258
SHMEL258
09 мая в 21:57
Честно признаться, не могу сейчас представить, кто мог бы посягнуть в Германии на чемпионство кроме Баварии.
Знатог
Знатог
09 мая в 21:41
Да, в такой день и надо выигрывать чемпионат рейха.
stanichnik
stanichnik
09 мая в 21:39, ред.
Можно поздравить всех болельщиков Баварии, которых не мало в Европе, у нас в стране и за океаном тоже с очередным досрочным безоговорочным золотом чемпионата Германии. Имея такое нападение, можно особо не беспокоится о конечном результате. Крылатое выражение, вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам - сколько захотим, это как раз про клуб из Мюнхена. В этом кроется основной секрет побед Баварии. Досрочный вылет из ЛЧ немецкого чемпиона во многом связан с отсутствием в его составе в матчах с ПСЖ лидера нападения Левандовски. Будь он на поле и, как знать, как бы сейчас выглядела финальная пара главного Европейского клубного турнира. Но в любом случае уже этой осенью Бавария в ранге фаворита вновь будет штурмовать этот престижный трофей.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
09 мая в 21:37
Шальке жаль...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
09 мая в 21:36
Кто бы сомневался...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 мая в 21:09
Баварию с очередным чемпионством!
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