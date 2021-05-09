«Бавария» досрочно завоевала чемпионство. Итоги 32-го тура Бундеслиги

Закончились все матчи 32-го тура Бундеслиги.
«Штутгарт» — «Аугсбург» 2:1
Голы: Форстер Филипп 11, Каладжич Саша 74 — Нидерлехнер Флориан 59
«Боруссия» — «РБ Лейпциг» 3:2
Голы: Ройс Марко 7, Санчо Джейдон 51, Санчо Джейдон 87 — Клостерманн Лукас 63, Ольмо Даниэль 77
«Хоффенхайм» — «Шальке-04» 4:2
Голы: Крамарич Андрей 47, Акпогума Кевин 52, Баумгартнер Кристоф 60, Бебу Ихлас 64 — Ут Марк 12, Мустафи Шкодран 42
«Вольфсбург» — «Унион» 3:0
Голы: Брекало Йосип 12, Брекало Йосип 63, Брекало Йосип 90
«Вердер» — «Байер» 0:0
«Бавария» — «Боруссия» 6:0
Голы: Левандовски Роберт 2, Мюллер Томас 23, Левандовски Роберт 34, Коман Кингсли 44, Левандовски Роберт 66 (пенальти), Сане Лерой 86
«Кёльн» — «Фрайбург» 1:4
Голы: Андерссон Себастьян 50 — Петерсен Нильс 18, Демирович Эрмедин 20, Грифо Винченцо 90+3, Шмид Джонатан 90+6
«Айнтрахт» — «Майнц» 1:1
Голы: Хрустич Айдин 86 — Онисиво Карим 11
«Герта» — «Арминия» 0:0
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