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«Ювентус» опустился на пятое место. Итоги 35-го тура Серии А

09 мая 2021, 23:44

Закончились все матчи 35-го тура Серии А.

«Удинезе» — «Болонья» 1:1
Голы: де Пауль Родриго 23 — Орсолини Риккардо 82 (пенальти)

«Специа» — «Наполи» 1:4
Голы: Пикколи Роберто 64 — Зелински Петр 15, Осимхен Виктор 23, Осимхен Виктор 44, Лосано Ирвинг 80

«Интер» — «Сампдория» 5:1
Голы: Гальярдини Роберто 4, Санчес Алексис 26, Санчес Алексис 36, Пинамонти Андреа 61, Мартинес Лаутаро 70 (пенальти) — Кейта Бальде 35

«Фиорентина» — «Лацио» 2:0
Голы: Влахович Душан 32, Влахович Душан 89

«Дженоа» — «Сассуоло» 1:2
Голы: Дзаппакоста Давиде 85 — Распадори Джакомо 14, Берарди Доменико 66

«Парма» — «Аталанта» 2:5
Голы: Брунетта Хуан 78, Сом Симон 88 — Малиновский Руслан 12, Пессина Маттео 52, Муриэль Луис 77, Муриэль Луис 86, Миранчук Алексей 90+3

«Беневенто» — «Кальяри» 1:3
Голы: Лападула Джанлука 16 — Ликояннис Хараламбос 1, Паволетти Леонардо 64, Жоао Педро 90+2

«Верона» — «Торино» 1:1
Голы: Димарко Федерико 88 — Войвода Мергим 85

«Рома» — «Кротоне» 5:0
Голы: Майораль Борха 47, Пеллегрини Лоренцо 70, Пеллегрини Лоренцо 73, Мхитарян Генрих 78, Майораль Борха 90

«Ювентус» — «Милан» 0:3
Голы: Диас Браим 45+1, Ребич Анте 78, Томори Фикайо 82

«Ювентус» опустился на пятое место. Итоги 35-го тура Серии А

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
11 мая в 00:38
Оказывается, есть еще «Лацио», у которого игра в запасе и не самый сложный календарь, и это может вообще еще больше насолить «Ювентусу».
barcamilan
barcamilan
10 мая в 08:00
старушка опустилась
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 мая в 02:31
В Суперлигу они собрались...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 мая в 02:24
Это уже не смешно
Dauletbek
Dauletbek
10 мая в 00:40
Ой жарко будет в Турине к последнему туру чемпионата. Итальянцы могут помидорами закидать футболистов
Ozabot
Ozabot
10 мая в 00:13
Впереди еще игра с «Интером» и упрямым «Сассуоло».
«Милану» играть с «Аталантой» в последнем туре. Надеюсь, до него все решится по проходу в ЛЧ. А то достало уже валидол жрать лопатой.
Beka_byaka
Beka_byaka
10 мая в 00:13
А ведь у них ещё игра с чемпионом. Который несмотря на завоёванный кубок, не хочет сбавлять темп. Лукаку рвет и мечет, и Санчес иногда подключается в тему.
112910415
112910415
10 мая в 00:08
Выпить чашу до дна!
Жасур Баратов
Жасур Баратов
09 мая в 23:58
Зато заслуженно!
rubinovyi2
rubinovyi2
09 мая в 23:51
"барыня" совсем опустилась..((
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