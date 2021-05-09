«Ювентус» опустился на пятое место. Итоги 35-го тура Серии А

Закончились все матчи 35-го тура Серии А.
«Удинезе» — «Болонья» 1:1
Голы: де Пауль Родриго 23 — Орсолини Риккардо 82 (пенальти)
«Специа» — «Наполи» 1:4
Голы: Пикколи Роберто 64 — Зелински Петр 15, Осимхен Виктор 23, Осимхен Виктор 44, Лосано Ирвинг 80
«Интер» — «Сампдория» 5:1
Голы: Гальярдини Роберто 4, Санчес Алексис 26, Санчес Алексис 36, Пинамонти Андреа 61, Мартинес Лаутаро 70 (пенальти) — Кейта Бальде 35
«Фиорентина» — «Лацио» 2:0
Голы: Влахович Душан 32, Влахович Душан 89
«Дженоа» — «Сассуоло» 1:2
Голы: Дзаппакоста Давиде 85 — Распадори Джакомо 14, Берарди Доменико 66
«Парма» — «Аталанта» 2:5
Голы: Брунетта Хуан 78, Сом Симон 88 — Малиновский Руслан 12, Пессина Маттео 52, Муриэль Луис 77, Муриэль Луис 86, Миранчук Алексей 90+3
«Беневенто» — «Кальяри» 1:3
Голы: Лападула Джанлука 16 — Ликояннис Хараламбос 1, Паволетти Леонардо 64, Жоао Педро 90+2
«Верона» — «Торино» 1:1
Голы: Димарко Федерико 88 — Войвода Мергим 85
«Рома» — «Кротоне» 5:0
Голы: Майораль Борха 47, Пеллегрини Лоренцо 70, Пеллегрини Лоренцо 73, Мхитарян Генрих 78, Майораль Борха 90
«Ювентус» — «Милан» 0:3
Голы: Диас Браим 45+1, Ребич Анте 78, Томори Фикайо 82
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
«Милану» играть с «Аталантой» в последнем туре. Надеюсь, до него все решится по проходу в ЛЧ. А то достало уже валидол жрать лопатой.
«Милану» играть с «Аталантой» в последнем туре. Надеюсь, до него все решится по проходу в ЛЧ. А то достало уже валидол жрать лопатой.