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Пресс-атташе «Спартака»: «Фетисов чувствует себя стабильно, мы на связи»

10 мая 2021, 22:53

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин рассказал о состоянии здоровья директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, находящегося в больнице.

Антон чувствует себя стабильно, мы на связи, много разговаривать ему нельзя. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Фетисов был доставлен в больницу после избиения и находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

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Все комментарии
металлург
металлург
11 мая в 11:16
Ща виндета начнётся. Директор по связям... другой команды пойдет срочно на бессрочный отпуск
BDA8181
BDA8181
10 мая в 23:44
Парень просто видимо потерял реальность и где то выронил лишнее слово )) Бывает ))
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
10 мая в 23:39
Сто процентов, я же об этом тоже написал. Это просто уроды .
Вагабонди
Вагабонди
10 мая в 23:37
Это было вчера, в Новокосино, да ещё и днём... похоже на заказуху.
протон1
протон1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
10 мая в 23:31
не совсем понял. я грю фетисов до игры получил. причин не знаю если честно как и все
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
10 мая в 23:28
Даже если и была какая то провокации , это не дает права этим долбоящерам пробивать человеку голову((
Супервайзер
Супервайзер
10 мая в 23:09
Просто дичь какая-то! Как такое могло случиться вообще?
И личность Фетисова здесь ни причем, уголовщина должна быть наказуема вне зависимости от личности пострадавшего.
Ironigor
Ironigor
10 мая в 23:09, ред.
Это очень все конечно печально. И я желаю ему скорейшего выздоровления и немного стать взрослее и набраться мудрости. Ничего и не кого просто так на койку не отправляют. Конечно я за то чтобы поймали этих мерзавцев которые учиняют такое. Но и это должно стать уроком для того кто сам своими действиями спровоцировал этих подонков на это. Ещё раз, скорейшего выздоровления! Всем Добра!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
10 мая в 23:04
В главной новости сначала прочитал "Директор по взяткам "Спартака" был избит..."
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон1 (раскрыть)
10 мая в 23:02
Игра с Химками связана с футболом, пусть и очень унылым
25процентный клоун
25процентный клоун
10 мая в 23:01
Здоровья парню
протон1
протон1
10 мая в 23:01
говорят что его деятельность не связана с игрой с химками
Little Caprice
Little Caprice
10 мая в 22:55
Ну понятно. Кому-то из ЦСКА не понравилась эта перепкалка в соцсетях, решили самосуд творить. Надеюсь, найдут этих школьников околофутбольных.
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