Пресс-атташе «Спартака»: «Фетисов чувствует себя стабильно, мы на связи»

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10 мая 2021, 22:53

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин рассказал о состоянии здоровья директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, находящегося в больнице.

Антон чувствует себя стабильно, мы на связи, много разговаривать ему нельзя. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Фетисов был доставлен в больницу после избиения и находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.