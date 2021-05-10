Пресс-атташе «Спартака»: «Фетисов чувствует себя стабильно, мы на связи»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин рассказал о состоянии здоровья директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, находящегося в больнице.
Антон чувствует себя стабильно, мы на связи, много разговаривать ему нельзя. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.
Фетисов был доставлен в больницу после избиения и находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
И личность Фетисова здесь ни причем, уголовщина должна быть наказуема вне зависимости от личности пострадавшего.
И личность Фетисова здесь ни причем, уголовщина должна быть наказуема вне зависимости от личности пострадавшего.