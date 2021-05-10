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Тедеско: «Игроки „Спартака“ перед игрой с „Химками“ были немного зажаты»

10 мая 2021, 22:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями после победы в матче 29-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).

Рады сегодняшнему результату. Я думаю, что команда перед игрой была немного заблокирована и зажата. Когда мы достигаем определённой точки в чемпионате, когда наступает пора важных игр — некоторые игроки немного боятся чего-то, боятся проиграть. Поэтому на этой неделе мы хотели поддерживать в команде хорошее настроение. Старались не говорить о важности этой игры.

Сегодня был очень большой момент для нас. Мы можем играть лучше, можем играть менее закрепощённо. Мы можем держать мяч, лучше играть в атаке, лучше атаковать за спину. Некоторых моментов сегодня не хватило. Спасибо Максименко за то, что несколько раз спасал команду.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
10 мая в 22:41
Хорошо.что их Безбород разжал...
морозз
морозз
10 мая в 22:20
Последний матч будет решающим за ЛЧ...вот где коленки затрясутся не по детски, хорошее бабло на кону!
ЮЗИК
ЮЗИК
10 мая в 22:18
На старте мы это заметили
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