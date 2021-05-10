Идову пояснил своё замечание о помощи судей «Спартаку» в игре с «Химками»

Защитник «Химок» Брайан Идову дополнил публикацию в инстаграме, в которой он после матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) написал: «Они не могут, судья поможет!» Игрок решил аргументировать свои слова, дополнив пост новым текстом.
P.S. Красная Глушенкову — по делу. Тут и спорить не о чем. Пенальти — весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение… Ларссон плохо обработал мяч, и он его уже потерял, так как он шёл к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за полсекунды мяч попадёт ему в руку… Что он с ней должен сделать, куда убрать? Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он, что такой отскок будет? Куда там.
Поразил один эпизод в матче, когда Идову получил удар ногой в область груди от Соболева, не стал падать и корчится от боли, лишь взялся рукой за место куда был нанесён удар. И это не понравилось Соболеву, он начал кричать на Идову. Соболев это который падает и катается как "Неймар" от дуновения ветра? Соболев вчера несколько раз падал и выпрашивал штрафные и пенальти.
Это всего лишь лирическое отступление, так сказать понять кто такой Идову, а он настоящий мужик и просто так шалаболить не будет.
Ну, а с Соболевым давно уже всё понятно, может даже со стихоплётом Назаровым в обнимку на параде, который им по нраву, пройдут где-нибудь заграницей, у нас такое запрещено.
Поразил один эпизод в матче, когда Идову получил удар ногой в область груди от Соболева, не стал падать и корчится от боли, лишь взялся рукой за место куда был нанесён удар. И это не понравилось Соболеву, он начал кричать на Идову. Соболев это который падает и катается как "Неймар" от дуновения ветра? Соболев вчера несколько раз падал и выпрашивал штрафные и пенальти.
Это всего лишь лирическое отступление, так сказать понять кто такой Идову, а он настоящий мужик и просто так шалаболить не будет.
Ну, а с Соболевым давно уже всё понятно, может даже со стихоплётом Назаровым в обнимку на параде, который им по нраву, пройдут где-нибудь заграницей, у нас такое запрещено.
"Игра рукой в атаке - всегда фол. Всегда." Уважаемый Little! Перевод с английского не привожу, это тебя обидит. В Правилах четко указана разница понятий " игра рукой" и "попадание мяча в руку". И главное роль этого попадания на развитие атаки и забитый гол. Гол 100% правильно засчитан, а вот удаление Жиго арбитр пропустил. Там красная была бесспорной.
"Игра рукой в атаке - всегда фол. Всегда." Уважаемый Little! Перевод с английского не привожу, это тебя обидит. В Правилах четко указана разница понятий " игра рукой" и "попадание мяча в руку". И главное роль этого попадания на развитие атаки и забитый гол. Гол 100% правильно засчитан, а вот удаление Жиго арбитр пропустил. Там красная была бесспорной.
В Зимбабве такие же правила😁
В Зимбабве такие же правила😁
А поколению смартфонодержателей,бродящих по родному городку в поисках соседнего магазина с ним в руках,это в кайф.
А поколению смартфонодержателей,бродящих по родному городку в поисках соседнего магазина с ним в руках,это в кайф.
Пеналь железный.
Пеналь железный.