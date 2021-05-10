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Идову пояснил своё замечание о помощи судей «Спартаку» в игре с «Химками»

10 мая 2021, 22:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Защитник «Химок» Брайан Идову дополнил публикацию в инстаграме, в которой он после матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) написал: «Они не могут, судья поможет!» Игрок решил аргументировать свои слова, дополнив пост новым текстом.

P.S. Красная Глушенкову — по делу. Тут и спорить не о чем. Пенальти — весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение… Ларссон плохо обработал мяч, и он его уже потерял, так как он шёл к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за полсекунды мяч попадёт ему в руку… Что он с ней должен сделать, куда убрать? Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он, что такой отскок будет? Куда там.

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Все комментарии
mor57
mor57
11 мая в 19:19
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    11 мая в 16:11
    Негр заврался.
    mortid
    mortid
    11 мая в 10:12
    Все вопросы к УЕФА, а не в соцсетях скулить как Табаки.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    11 мая в 06:36
    Идову мужик, чепуху говорить не будет.
    Поразил один эпизод в матче, когда Идову получил удар ногой в область груди от Соболева, не стал падать и корчится от боли, лишь взялся рукой за место куда был нанесён удар. И это не понравилось Соболеву, он начал кричать на Идову. Соболев это который падает и катается как "Неймар" от дуновения ветра? Соболев вчера несколько раз падал и выпрашивал штрафные и пенальти.
    Это всего лишь лирическое отступление, так сказать понять кто такой Идову, а он настоящий мужик и просто так шалаболить не будет.
    Ну, а с Соболевым давно уже всё понятно, может даже со стихоплётом Назаровым в обнимку на параде, который им по нраву, пройдут где-нибудь заграницей, у нас такое запрещено.
    морозз
    морозз
    11 мая в 01:02
    В Гондурасе можно играть руками, тебе туда!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    10 мая в 23:23
    С руками надо что то делать .
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    10 мая в 23:14
    Little Caprice ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть) 100 / 607сегодня в 22:57
    "Игра рукой в атаке - всегда фол. Всегда." Уважаемый Little! Перевод с английского не привожу, это тебя обидит. В Правилах четко указана разница понятий " игра рукой" и "попадание мяча в руку". И главное роль этого попадания на развитие атаки и забитый гол. Гол 100% правильно засчитан, а вот удаление Жиго арбитр пропустил. Там красная была бесспорной.
    Boricku
    Boricku
    10 мая в 23:03
    явно себе подыграл рукой как баскетболист, слабо признаться то ?
    ЧиП
    ЧиП
    10 мая в 23:01
    Ну пояснил и пояснил, теперь лови бан на пяток матчей.
    ЧиП
    ЧиП ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    10 мая в 23:00
    Он с Питера ☝️😉
    В Зимбабве такие же правила😁
    Миротворец Мышкин.
    Миротворец Мышкин.
    10 мая в 22:47
    Пускай лучше с Глушенковым разберётся! Что-то мне подсказывает, что это было наглейшее самоустранение.
    Союзник противников
    Союзник противников
    10 мая в 22:46
    Пока будет ВАРево,постоянно будут добавлять идиотские правила,пока они не уничтожат футбол,как коллективную спортивную игру,что уже и происходит.
    А поколению смартфонодержателей,бродящих по родному городку в поисках соседнего магазина с ним в руках,это в кайф.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    10 мая в 22:45, ред.
    После драки кулаками не машут...)....У нас так на Руси...в Зимбабве может по другому...???
    за
    за
    10 мая в 22:44
    Начинает заднюю включать, оправдываться.
    Пеналь железный.
    Futurista
    Futurista
    10 мая в 22:42, ред.
    Таких пенальти уже с десяток поставили в разных матчах РПЛ...почему сегодня не надо было ставить непонятно...учите новые правила игры футболист Идову...
    beefs
    beefs
    10 мая в 22:41
    бесполезный спор, правды не найдешь...
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