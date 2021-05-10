«Они не могут, судья поможет!» Идову — после матча со «Спартаком»

Защитник «Химок» Брайан Идову раскритиковал работу бригады арбитров в матче 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
«Они не могут, судья поможет!» – написал футболист в инстаграме.
Защитник «Химок» Брайан Идову раскритиковал работу бригады арбитров в матче 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
«Они не могут, судья поможет!» – написал футболист в инстаграме.
Куда пропал Уважаемый? Так давно не видел Вас.
Куда пропал Уважаемый? Так давно не видел Вас.
Если ты считаешь, что это "подсуживание", то за сим откланиваюсь. Говорить не о чем!
Если ты считаешь, что это "подсуживание", то за сим откланиваюсь. Говорить не о чем!
тем временем после банки Глушенкова "1:0, 1:0 химки забивают..."
после банки Ларссона "ЛАРСААААААААААААН!!! И ЭТА ПАЛАЧКА ВЫРУЧАЛАЧКАААААААААА!!!!!"
Ваша объективность такая объективная))))
тем временем после банки Глушенкова "1:0, 1:0 химки забивают..."
после банки Ларссона "ЛАРСААААААААААААН!!! И ЭТА ПАЛАЧКА ВЫРУЧАЛАЧКАААААААААА!!!!!"
Ваша объективность такая объективная))))
А по факту: удаление и пенальти по делу. Глупо с этим спорить.
А по факту: удаление и пенальти по делу. Глупо с этим спорить.
Правило №12
Правило №12
Игра рукой в мяч
Является нарушением, если игрок:
• умышленно касается мяча рукой, включая движение рукой к мячу
• получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся
его руки, и затем:
• забивает гол в ворота соперника
• возникает возможность забить гол
Игра рукой в мяч
Является нарушением, если игрок:
• умышленно касается мяча рукой, включая движение рукой к мячу
• получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся
его руки, и затем:
• забивает гол в ворота соперника
• возникает возможность забить гол
Походу правил только ты не знаешь.
Трактовка эпизода со стороны ВАР правильная, но это не отменяет ошибки арбитра, который не увидел явной игры рукой. Причём это было не какое-то там касание ничего не решающее, а оно помогло укротить мяч игроку Химок.
Явная ошибка арбитра, который имел прекрасный обзор, но проигнорировал попадания мяча в руку.
Походу правил только ты не знаешь.
Трактовка эпизода со стороны ВАР правильная, но это не отменяет ошибки арбитра, который не увидел явной игры рукой. Причём это было не какое-то там касание ничего не решающее, а оно помогло укротить мяч игроку Химок.
Явная ошибка арбитра, который имел прекрасный обзор, но проигнорировал попадания мяча в руку.
Спартаковцаев за меньшее наказывали. в других матчах...
А здесь прямо - лига справедливости....
Удаление у Химок должно было случиться раньше гола...
Но Спартак был откровенно плох...
Спартаковцаев за меньшее наказывали. в других матчах...
А здесь прямо - лига справедливости....
Удаление у Химок должно было случиться раньше гола...
Но Спартак был откровенно плох...