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«Они не могут, судья поможет!» Идову — после матча со «Спартаком»

10 мая 2021, 22:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Защитник «Химок» Брайан Идову раскритиковал работу бригады арбитров в матче 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Они не могут, судья поможет!» – написал футболист в инстаграме.

«Они не могут, судья поможет!» Идову — после матча со «Спартаком»

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Шейх_Мансур (раскрыть)
11 мая в 21:00
Привет!
Куда пропал Уважаемый? Так давно не видел Вас.
Сп62
Сп62
11 мая в 20:26
Все судьи объективны, где Спартак проиграл. И все судьи предвзяты, где Спартак выиграл. Ничего нового. Всё по шаблонам. Хотелось бы почитать что-нибудь новое, незатёртое. Но, увы. Опять Петросян и его традиционное шоу.
Александр Апалько
Александр Апалько
11 мая в 19:40
Слишком много Идову разговаривает. Где же здесь судьи помогли Спартаку?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
11 мая в 19:23
    kts99
    kts99
    11 мая в 18:33
    В точку
    pioner1987
    pioner1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    11 мая в 13:29
    Твой Ахметов вообще должен сидеть на пожизненной дисквалификации суммарно за каждую не оправданную грубость на это судьи не раз просто глаза закрывали. В своём глазу с начало бревно нужно рассмотреть
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    11 мая в 12:54, ред.
    И как же помог Безбородов Спартаку: железобетонным пенальти (по всем правилам футбола) или таким же явным удалением за откровенный удар соперника двумя ногами?
    Если ты считаешь, что это "подсуживание", то за сим откланиваюсь. Говорить не о чем!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    11 мая в 12:23
    Что бы Федун не снялся с чемпионата пришлось судей подключить.)))))
    1-я конная
    1-я конная ответ makkie (раскрыть)
    11 мая в 11:48
    Жиго вместе с тобой смеётся над упрёками в адрес Безбородова
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah
    11 мая в 11:16
    Фанаты Спартака - "комментаторы матч тв болеют за Зенит",
    тем временем после банки Глушенкова "1:0, 1:0 химки забивают..."
    после банки Ларссона "ЛАРСААААААААААААН!!! И ЭТА ПАЛАЧКА ВЫРУЧАЛАЧКАААААААААА!!!!!"
    Ваша объективность такая объективная))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    11 мая в 11:13
    Странно, что ни один спартач не среагировал на грубейший фол Жиго против Мирзова, (удар прямой ногой шипами в голень), за который он даже желтую не получил, хотя там красная, либо вторая желтая. За такой же фол Ахметова удалили в игре со Спамом. А Жиго в этой игре, как и в остальных, спокойно должен получать 2-3 желтых, очень грязный игрок.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
    11 мая в 11:08
    Придется повторить в десятый раз, может дойдет. Попадание мяча в руку и игра рукой - это ПРИНЦИПИАЛЬНО 2 разные вещи.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    11 мая в 11:07
    Я думаю, что ты можешь уже ничего не писать. И так понятно, что судьи ошибаются исключительно против Спартака (независимые эксперты , правда так не считают, но для поклонников Спартака они все сами эксперты).
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    11 мая в 10:58
    Ну на то он и Тедеско , что бы скакать ...)....Отскакался уже.
    makkie
    makkie
    11 мая в 10:24
    А что еще мог сказать воспитанник Зенита Брайан Идову? Очень хочет вернуться в родной клуб)
    А по факту: удаление и пенальти по делу. Глупо с этим спорить.
    AntiZen
    AntiZen ответ ABir (раскрыть)
    11 мая в 09:13
    http://static-3eb8.kxcdn.com/lotg/39/072913_220719_LAWS_OF_THE_GAME_2019_20_Russian.pdf
    Правило №12
    AntiZen
    AntiZen ответ ABir (раскрыть)
    11 мая в 09:12
    Серьёзно?
    Игра рукой в мяч
    Является нарушением, если игрок:
    • умышленно касается мяча рукой, включая движение рукой к мячу
    • получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся
    его руки, и затем:
    • забивает гол в ворота соперника
    • возникает возможность забить гол
    SAFqwer
    SAFqwer
    11 мая в 09:01
    Не в бровь, а в глаз))))
    berda2003
    berda2003
    11 мая в 08:39
      шацк
      шацк
      11 мая в 08:30
      И ничего не добавить - пенальти и удаление левые...
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ Михаил Полунин (раскрыть)
      11 мая в 07:54
      Да никто не даёт вторую жёлтую в центре поля. Сенин Себай сыглал грубо, но атаку не срывал, травму нанести не пытался. Генича зря слушал, он просто боялся за своих девочек и жену, вот и нёс ахинею. Что касается гола, конечно случайность, Глушенков не пытался забить, но предательский рикошет, но он молодчик. СДЕЛАЛ КРАСИВО. Удалился на ровном месте, надеюсь заслужил сбор в родной команде.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      11 мая в 07:50, ред.
      Да при чем тут судьи...Твой ОДНОКЛУБНИК НА ЭТОТ СЕЗОН, Глушенков решил себе подарить квалификацию ЛЧ. При чем здесь арбитры, надо не в твиттере писать, а устроить тёмную молодому, и научить, что так нельзя себя вести.
      SHMEL258
      SHMEL258
      11 мая в 07:47
        Добряк-3
        Добряк-3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        11 мая в 07:09
        Вот именно. Он просто выполнял свою работу. Связался с общественностью...
        Анд-м
        Анд-м
        11 мая в 06:53
          Ags_0701
          Ags_0701
          11 мая в 06:52
          Пусть привыкает, это РПЛ, тут так принято.
          rebus30
          rebus30
          11 мая в 06:08
            1_DEIVID
            1_DEIVID
            11 мая в 03:48
            ANATOLY KANDAUROV

            Походу правил только ты не знаешь.

            Трактовка эпизода со стороны ВАР правильная, но это не отменяет ошибки арбитра, который не увидел явной игры рукой. Причём это было не какое-то там касание ничего не решающее, а оно помогло укротить мяч игроку Химок.
            Явная ошибка арбитра, который имел прекрасный обзор, но проигнорировал попадания мяча в руку.
            Михаил Полунин
            Михаил Полунин
            11 мая в 02:30, ред.
            Факты: удар ( движение ноги. случайно или нет) в сторону паха был; касание мяча рукой в штрафной было.
            Спартаковцаев за меньшее наказывали. в других матчах...
            А здесь прямо - лига справедливости....
            Удаление у Химок должно было случиться раньше гола...
            Но Спартак был откровенно плох...
            Евгений Быстров
            Евгений Быстров
            11 мая в 01:24
            Это называется раскритиковал?!
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