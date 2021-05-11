Защитник «Ман Сити» Ляпорт будет натурализован для сборной Испании

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт может выступить за сборную Испании на чемпионате Европы.
По информации Marca, главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился к Федерации футбола страны с просьбой натурализовать 26-летнего защитника. ФИФА дала разрешение.
Ляпорт выступал за молодежные сборные Франции, но ни разу не играл за основную французскую сборную. Это позволяет ему войти в состав национальной команды Испании.
Завтра натурализация Ляпорта будет осуществлена официально.
В начале года сообщалось об интересе к Ляпорту со стороны «Реала».
Касаемо выбора сборной - решение самого Эмерика, пусть сам выбирает. Испанцам он небезразличен, да и сам он еще давно хотел выступать за них.
Касаемо выбора сборной - решение самого Эмерика, пусть сам выбирает. Испанцам он небезразличен, да и сам он еще давно хотел выступать за них.