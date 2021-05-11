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Защитник «Ман Сити» Ляпорт будет натурализован для сборной Испании

11 мая 2021, 18:03

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт может выступить за сборную Испании на чемпионате Европы.

По информации Marca, главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился к Федерации футбола страны с просьбой натурализовать 26-летнего защитника. ФИФА дала разрешение.

Ляпорт выступал за молодежные сборные Франции, но ни разу не играл за основную французскую сборную. Это позволяет ему войти в состав национальной команды Испании.

Завтра натурализация Ляпорта будет осуществлена официально.

В начале года сообщалось об интересе к Ляпорту со стороны «Реала».

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Баобаб
Баобаб
11 мая в 20:43
Где-то в Москве усатый мужик чешет репу:где я раньше был?)
dimagas2
dimagas2 ответ allemz (раскрыть)
11 мая в 19:03, ред.
А еще Варан и Ернандес,тренеру думаю виднее.Тем более что он не берет в сборную Товена или Иконе но берет Дембеле из Барсы и Лемара,эти парни те еще днари.
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
11 мая в 18:32
Да всё норм, у него же есть топари галактического класса Ленгле, Зума и Кимпембе)))
1_DEIVID
1_DEIVID
11 мая в 18:29, ред.
    allemz
    allemz
    11 мая в 18:23
    Эмерик воспитанник Атлетика, за эти 8 лет успел проникнуться испанской культурой (баскской в частности), в один момент в 2016 (еще будучи игроком Атлетика) заявил, что хотел бы выступать за сборную Испании, однако тогда еще не был яркой фигурой, всего лишь подающим надежды. Потом когда перешел в МС в 2018 зимой, сразу же адаптировался и завоевал железное место в основе рядом с Компани. Тогда уже болельщики спрашивали типо чего Ляпорта не вызываешь, Дидье? На что он ответил "ну он недостаточно предан Франции". И вообще тогда долгое время скандалились, физрук увиливал от темы, но Ляпорт сказал "ок, пох". И следующий сезон получился лучше предыдущего, спрогрессировал до топ-игрока, обрел превосходную форму и личная неприязнь Дешама ушла на второй план, уже не вариант был отвертеться, он его таки наконец вызвал в сборную. Это долгожданное событие наконец наступило, все были счастливы. И что как думаете потом произошло? Ахаха, да, травма злосчастная. Ирония судьбы, мать ее) Он ни разу не сыграл и не сыграет как оказалось, а МС тогда без него провалил сезон и отдал титул Ливерпулю.
    Касаемо выбора сборной - решение самого Эмерика, пусть сам выбирает. Испанцам он небезразличен, да и сам он еще давно хотел выступать за них.
    Igo0rek
    Igo0rek
    11 мая в 18:21
    Надеюсь сборная Франция пожалеет об этом.
    Cympak-05
    Cympak-05
    11 мая в 18:17
    Ну наконец-то принял вызов Испании. А то все ждал Французского вызова
    STVA 1
    STVA 1
    11 мая в 18:10
    Тяжело будет с листа на Евро заиграть!
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