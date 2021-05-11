Защитник «Ман Сити» Ляпорт будет натурализован для сборной Испании

1620745414

11 мая 2021, 18:03

Защитник «Манчестер Сити» может выступить за сборную Испании на чемпионате Европы.

По информации Marca, главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился к Федерации футбола страны с просьбой натурализовать 26-летнего защитника. ФИФА дала разрешение.

Ляпорт выступал за молодежные сборные Франции, но ни разу не играл за основную французскую сборную. Это позволяет ему войти в состав национальной команды Испании.

Завтра натурализация Ляпорта будет осуществлена официально.

В начале года сообщалось об интересе к Ляпорту со стороны «Реала».