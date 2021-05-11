Дешам — о составе на Евро-2020: «Я не Санта-Клаус, сюрпризов не будет»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о том, каким будет состав национальной команды на Евро-2020. В СМИ ходили слухи о том, что наставник может вернуть в сборную Карима Бензема, однако этого, скорее всего, не произойдёт.
Будут ли какие-то сюрпризы? Я не Санта-Клаус, я здесь не для того, чтобы преподносить сюрпризы.
У меня есть такие игроки, как Корентин Толиссо, которые всё ещё восстанавливаются после травм, и у меня до сих пор нет всей информации об их состоянии. Я опубликую полный список игроков, которые поедут на Евро, 18 мая, но после этого будут клубные матчи, поэтому заявка может измениться.
У меня есть игроки, которые будут участвовать в двух европейских финалах. Мы должны надеяться, что всё пойдет в правильном направлении, потому что, к сожалению, есть вещи, которые мы не можем предвидеть и не можем избежать. Окончательную заявку мы должны будем отправить в УЕФА в полночь 1 июня.
Напомним, что в 2015 году Бензема был отстранён от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом экс-полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна. Карим требовал от своего партнёра по сборной круглую сумму, угрожая выложить в интернет видео интимного характера с участием футболиста. В 2018 году президент Федерации футбола Франции заявил, что Бензема больше никогда не получит вызов в национальную команду. Дешам отстранил от игр за сборную не только Бензема, но и Вальбуэна. Такое решение было принято, чтобы не портить атмосферу в раздевалке.