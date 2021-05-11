Дешам — о составе на Евро-2020: «Я не Санта-Клаус, сюрпризов не будет»

Главный тренер сборной Франции рассказал о том, каким будет состав национальной команды на Евро-2020. В СМИ ходили слухи о том, что наставник может вернуть в сборную , однако этого, скорее всего, не произойдёт.

Будут ли какие-то сюрпризы? Я не Санта-Клаус, я здесь не для того, чтобы преподносить сюрпризы.

У меня есть такие игроки, как Корентин Толиссо, которые всё ещё восстанавливаются после травм, и у меня до сих пор нет всей информации об их состоянии. Я опубликую полный список игроков, которые поедут на Евро, 18 мая, но после этого будут клубные матчи, поэтому заявка может измениться.