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Дешам — о составе на Евро-2020: «Я не Санта-Клаус, сюрпризов не будет»

11 мая 2021, 12:25

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о том, каким будет состав национальной команды на Евро-2020. В СМИ ходили слухи о том, что наставник может вернуть в сборную Карима Бензема, однако этого, скорее всего, не произойдёт.

Будут ли какие-то сюрпризы? Я не Санта-Клаус, я здесь не для того, чтобы преподносить сюрпризы.

У меня есть такие игроки, как Корентин Толиссо, которые всё ещё восстанавливаются после травм, и у меня до сих пор нет всей информации об их состоянии. Я опубликую полный список игроков, которые поедут на Евро, 18 мая, но после этого будут клубные матчи, поэтому заявка может измениться.

У меня есть игроки, которые будут участвовать в двух европейских финалах. Мы должны надеяться, что всё пойдет в правильном направлении, потому что, к сожалению, есть вещи, которые мы не можем предвидеть и не можем избежать. Окончательную заявку мы должны будем отправить в УЕФА в полночь 1 июня.

Напомним, что в 2015 году Бензема был отстранён от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом экс-полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна. Карим требовал от своего партнёра по сборной круглую сумму, угрожая выложить в интернет видео интимного характера с участием футболиста. В 2018 году президент Федерации футбола Франции заявил, что Бензема больше никогда не получит вызов в национальную команду. Дешам отстранил от игр за сборную не только Бензема, но и Вальбуэна. Такое решение было принято, чтобы не портить атмосферу в раздевалке.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Marat8686 (раскрыть)
11 мая в 19:46
Он помогал вымогателю, если вкратце, решил помочь тёмной личности в тёмном деле, впоследствии получил из-за этого много проблем.
Marat8686
Marat8686
11 мая в 17:48
Я чот не понял что Бензема деньги потребовал или предложил разобраться в ситуации?, зачем ему деньги если миллиони получает, не логично
Project Pandora
Project Pandora
11 мая в 16:37
Керим Бензиныч всем напам сборной фору сто очков даст. Даже Гризман ему уступает на данный момент по всем критериям.
dadrail
dadrail
11 мая в 13:50
Все правильно сказал
sv_1969
sv_1969
11 мая в 12:41
Время ещё есть.
Остапчук 67
Остапчук 67
11 мая в 12:29
Делает всё правильно
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