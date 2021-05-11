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Сборная России назвала расширенный состав на Евро-2020

11 мая 2021, 13:40

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к Евро-2020.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

Также в резервный список вошли еще семь игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва).

Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва).

Итоговая заявка на турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Австрии с 22 по 31 мая.

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металлург
металлург ответ Александр Рябов (раскрыть)
12 мая в 09:55
Вы товарищ эксперт оптимист
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Александр Рябов (раскрыть)
12 мая в 03:08
Да да,вот и вся тактика...Соперники изучат вдоль и поперек.
амурец
амурец
12 мая в 01:53
вроде уссатый сам вратарь, но Лунёв и Сафонов в сборной смех
рус фан
рус фан
12 мая в 01:27
Три форварда столба это перегиб, нужен техничный маленький юркий форвард для изменении тактической схемы походу матчей, защита самая слабая наша линия, вот здесь нужна острая конкуренция и побольше выбор игроков. Российской сборной удачи на Евро.
Алексей Ступников 1
Алексей Ступников 1 ответ Александр Рябов (раскрыть)
12 мая в 01:23
Нужно играть по схеме 3-4-1-2
самый цимус.
Перестроиться 1 сек.
David Young
David Young ответ Савва Болотный (раскрыть)
12 мая в 00:47
Согласен, состав предсказуемый.
Савва Болотный
Савва Болотный
12 мая в 00:45
Плюс. Дивеев и Евгееьев вместо Нойштедтера и Беляева.
Минус. Юный левый фланг из недавно, еще году так в 2001, выступавшено за молодежную сборную Жиркова и почти такого же юного Кудряшова.
Вообще же выбор довольно очевидный, зная предпочтения Саламыча.
LAISMEN
LAISMEN
11 мая в 22:24
Жирков -русский Буфффон, почетный аксакал, неувядающий и незаменимый пенсионер российского футбола.
Caliostro
Caliostro
11 мая в 20:31
А где Кутепов?...Эх Илья - мой мальчик даже в расширенный состав не попал, жаль, а вчера что творил то ух, аж дух захватывало!
ЧиП
ЧиП
11 мая в 19:54
😳Где Фёдор?!
😳Что он всё этого Семёнова в сборную берёт
😳Газинский😵, сег то результатами
😳Заболотный🙆🏻‍♂️
kozanostra007bond
kozanostra007bond
11 мая в 19:42
Интересно, на ЕВРО 2024 Жирков тоже поедет?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 мая в 19:33
Если коротко, то Ионов это смешно, а Жирков очень смешно
Александр Рябов
Александр Рябов
11 мая в 19:29
Вот самая оптимальная схема на мой взгляд.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
11 мая в 19:10
Уровень ЧЕ и РПЛ, мягко говоря, несопоставимы. То, что получается во внутреннем чемпе не гарантирует того же на Евро. Что ж, проверка совсем скоро. Будем, в очередной раз, посмотреть на наших парней под руководством "гениального" усача.
13 RUS
13 RUS
11 мая в 18:46
Ну посмотрим.. Жирков, бедный Юра...
kts99
kts99
11 мая в 18:36, ред.
Молодежь для скамейки. В центре нападения три столба. Мумия Жирков. Ничто не меняется под луной.
1_DEIVID
1_DEIVID
11 мая в 18:24
Я х..., днище луневское в сборную позвали.
Сп62
Сп62
11 мая в 18:22
А мне в воротах нравится Илья Лантратов, играет просто и надёжно. В нападении пара Дзюба Соболев может играть такую же роль, как в Зените Дзюба Азмун.
Александр Рябов
Александр Рябов ответ металлург (раскрыть)
11 мая в 18:07, ред.
    металлург
    металлург
    11 мая в 18:02
    Юра Жирков за какие заслуги, физические кондиции на данный момент уровень сборной не могу понять!? Его время прошло (я уважаю этого игрока), но не уровень сборной. И не надо просить перечислять на пальцах, кто его может обежать обыгрывая. Просто его время прошло.
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ Евгений Быстров (раскрыть)
    11 мая в 17:49
    Игра в одного высокого напа по схеме. Один нап и один вратарь.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    11 мая в 17:46
    Так-то неплохо.Хоть Нойштедтера нет,уже плюс.А по нападающим не согласен.Зачем три одинаковых?Смолов вместо Заболотного должен быть.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    11 мая в 17:39
    По составу, кстати, туда-сюда все согласны, может кроме некоторых мелочей, но явно сильнейшие в составе все. А вот с вратарской позицией, я надеюсь Саламыч в этом деле толк знает лучше всех нас уж точно. Но это правда, ОЧЕНЬ странный выбор. Я надеялся что Песьякова наконец заметят, уж ОЧЕНЬ он стабильный и вообще очень сильный вратарь. Но нет, его даже в комментариях никто не вспоминает. Ну, будем надеяться Саламыч реально просто видит больше и глубже чем мы. Не могу заподозрить его в каких-то личностных симпатиях-антипатиях, это за нашим тренером не водилось, на дверь он показывает только явным хамам. Чалова в сборной нет? Дорогие армейцы, ну может хватит уже? Ну был бы Чалов уровня Влашича, неужели бы его не позвали, а? Ну реально не тянет он, а тут ещё и под схему не подходит, но опять таки, был бы его уровень высок, не смогли бы его проигнорировать. Акцент у Черчесова на максимально сильную и мобильную среднюю линию, всё как и прежде. Впереди один но мощный нап - скорее всего Дзюба, но может и Соболев его заменить. А из глубины там у нас намного интереснее фигуры подключаться будут с Головиным во главе. Это правильная и оптимальная на сегодняшний день для нас схема, и она потенциально может сработать очень хорошо. Надеюсь эта сборная у нас будет уже посильнее ЧМовской. Всё таки и фланги поинтереснее стали, и средняя линия подросла в классе, и Дзюба стал ещё круче и несколько игр может выдать на самом высочайшем уровне. Вопросы только к вратарской линии, но тут, я уже сказал, есть у тренера своё видение.
    SHMEL
    SHMEL
    11 мая в 17:23
    А мне нравится вратарская линия, только резервным поставил бы Беленова.
    Алексей Ступников 1
    Алексей Ступников 1
    11 мая в 17:22, ред.
    Какой Соболев-? Причем тут Соболев-?
    Смолова нужно было брать сразу.
    Соболев вообще нулевой.

    Лунев вообще не воротчик.

    Жирков уже пенсионер, Мостовой и Караваев не уровень сборной.

    Усатый видать берет деньги с игроков, чтобы он их в сборную вызвал.
    Пипец.
    d_fincher
    d_fincher ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    11 мая в 17:19
    Дорогой друг, вы последние матчи Сафонова видели? Или по-прежнему пишете комменты исходя из того, что было полгода назад? Посмотрите, как он сейчас играет и сколько допускает ошибок.
    d_fincher
    d_fincher
    11 мая в 17:18
    Сафонов? После всех тех провалов, которые мы наблюдаем уже полгода? Браво, маэстро Стас, брависсимо!
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    11 мая в 17:17
    Дзюба 16+6 по системе "гол+пас"
    Соболев 14+3

    Конечно, не нужны оба в сборной. Лучше взять мёртвого Чалова )))
    За форвардов прекрасно говорит статистика. И Соболев, и Дзюба одни из лучших в своих клубах. За кого бы мы ни болели, но факт остаётся фактом. Кроме них по сути и нет забивных форвардов в России.
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    11 мая в 17:14
    Сафонов таких ляпов как Максименко не совершает
    ________________________

    Ахах, ты точно смотрел матчи Краснодара?
    С Зенитом ляп Сафонова вся страна видела, до этого и за шиворот себе закидывал, и на выходах ошибался.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    11 мая в 17:09
    Не скажу, что я прямо доволен выбором Черчесова! Жаль, конечно, что сдал Ерохин....Удивлен, что даже в расширенном списке нет Феди Чалова и того же Ахметова.
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