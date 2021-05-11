Сборная России назвала расширенный состав на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к Евро-2020.
Вратари: Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).
Также в резервный список вошли еще семь игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.
Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва).
Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва).
Итоговая заявка на турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Австрии с 22 по 31 мая.
Почему Сафонов, который недавно играть вернулся и продолжает иногда запускать смешные бабочки после десятка сейвов, а не пусть и не такой эффектный, но наистабильнейший Максименко?
Дюпин? Ничего против Юры не имею, но если он заслужил, то Беленов заслужил раз 5 уже!
Почему Сафонов, который недавно играть вернулся и продолжает иногда запускать смешные бабочки после десятка сейвов, а не пусть и не такой эффектный, но наистабильнейший Максименко?
Дюпин? Ничего против Юры не имею, но если он заслужил, то Беленов заслужил раз 5 уже!