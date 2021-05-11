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«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии

11 мая 2021, 21:57
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

В матче 36-го тура Английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» со счетом 1:2.

Благодаря этому результату «Манчестер Сити» досрочно выиграл АПЛ сезона-2020/2021, набрав в 35 матчах 80 очков.

Ближайший преследователь клуба — «Манчестер Юнайтед» (70 очков), проиграв сегодня, потерял даже математические шансы догнать подопечных Хосепа Гвардиолы.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
14 мая в 05:34
"Лысый физрук" тем самым заткнул хейтеров. Когда одни бла-бла-бла, другие дела делают. 😀
Шуnя771
Шуnя771
12 мая в 12:55
Докупят ещё пару тройку звезд и будут гегемонить лет 6-7...
xien_8686
xien_8686 ответ eleven LC (раскрыть)
12 мая в 11:00
    SAFqwer
    SAFqwer
    12 мая в 09:21
    Поздравления от души!!! Заслуженно абсолютно....Пеп красавчик, сумел грамотно распределить силы на весь сезон; после весьма средненького старта, мощный рывок в боксинг дэйс и конкуренты могли лицезреть лишь спину Сити...Ещё раз поздравления от души!!!!
    Elliada
    Elliada
    12 мая в 07:56
    Осенью все списали Гвардиолу, мол Ливерпуль выиграл чемпионат, теперь будет доминировать несколько лет.

    Но он доказал, смеется тот, кто смеется последний. Великий тренер
    Triem
    Triem
    12 мая в 03:45
    Другого и не ожидал никто
    dzvinka
    dzvinka
    12 мая в 00:41
    поздравляю ситизенов с победой в чемпионате! Заслужено!
    vastudio
    vastudio ответ eleven LC (раскрыть)
    11 мая в 23:57
    Поддерживаю, так и будет!)
    Бубнин
    Бубнин ответ nikoladolgov (раскрыть)
    11 мая в 23:53
    Гвардиоле всех купили!
    VeniaminS
    VeniaminS
    11 мая в 23:15
    Гвардиола молодец,умеет управлять командой.
    Roman73
    Roman73
    11 мая в 23:13
      h8you
      h8you ответ eleven LC (раскрыть)
      11 мая в 22:46, ред.
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        11 мая в 22:46
        Гвардиола всех купил !
        BarcelonaMD
        BarcelonaMD
        11 мая в 22:41
        Молодцы Сити ! Так держать ! Поздравляю наш любимый Пэп с чемпионством ! ТЕПЕРЬ надо убрать Челси в финале ЛЧ !
        Bon Scott Жив
        Bon Scott Жив
        11 мая в 22:39
        С чемпионством Пепа и его дружину а также всех болельщиков МС
        allemz
        allemz
        11 мая в 22:38
        У МС еще молодежка выиграла АПЛ-2)))
        eleven LC
        eleven LC
        11 мая в 22:35
        Желаю МанСити НЕ выиграть финал с Челси-не нужно им это!
        Это моё мнение я его никому не навязываю!
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        11 мая в 22:35, ред.
        Чемпионство МС вполне заслуженно и ожидаемо. Самая стабильная команда АПЛ на данный момент. Теперь остается все силы бросить на ЛЧ, но тут легко не будет, все же Челси сейчас смотрится очень прилично. Ну а МЮ сделал подарок МС, проиграв Лестеру.
        МЮ в ЛЧ попал, на чемпионство не претендует, потому и мотивация у них сейчас явно ниже средней. Теперь задача одна - выиграть ЛЕ.
        МС с чемпионством.
        Всем здоровья.
        Barcelona-BЕSТ
        Barcelona-BЕSТ
        11 мая в 22:35
        Ну и где эти псевдоаналитики(глоры) которые говорили что Пеп не сможет конкурировать в Англии????
        В АПЛ кроме Сити других клубов нет.
        Bom Bom
        Bom Bom
        11 мая в 22:33
        Ситизенов с чемпионством. То, какой рывок команда совершила по ходу сезона, заслуживает уважения. У Пепа 3 титула после 5 попыток. Вау)
        Captain Marvel
        Captain Marvel
        11 мая в 22:26
        Он ничего не добьётся в Англии, его там сожрут, конкуренция выше . . . . Аахахах. Браво, Пеп.
        Donetsk_the_BEST
        Donetsk_the_BEST ответ allemz (раскрыть)
        11 мая в 22:26
        Все возможных или всевозможных?
        allemz
        allemz
        11 мая в 22:20, ред.
        Кста, если МС возьмет ЛЧ и Челси проиграет в финале Кубка Англии, то МС сравняется с Челси по количеству все возможных трофеев и войдет в топ-4 самых титулованных клубов Англии.
        lobsterdam
        lobsterdam
        11 мая в 22:18
        чего было напрягаться-то, вот и выставил Оле резервистов на радость сити...
        beefs
        beefs
        11 мая в 22:12
        Ман Юн похоже сдулся, не выдержал конкуренции...
        particular
        particular
        11 мая в 22:10, ред.
        Хороший ход по дистанции, редкие поражения, отличная результативность...
        Взяли то, что другим нынче оказалось не по силам... Сильнейшим - титул👍
        Поздравления болельщикам и поклонникам!
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        11 мая в 22:09
        С заслуженным чемпионством МС!
        Anton Hohlov
        Anton Hohlov
        11 мая в 22:05
        Мю не очень то старался помешать этому.
        Ice van Reed
        Ice van Reed
        11 мая в 22:04, ред.
        Поздравляю всех болельщиков "Горожан"с Чемпионством!!!
        dimagas2
        dimagas2
        11 мая в 22:04
        МЮ по ходу хотят хлопнуь ливер)))
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