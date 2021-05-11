«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии

В матче 36-го тура Английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» уступил «Лестеру» со счетом 1:2.
Благодаря этому результату «Манчестер Сити» досрочно выиграл АПЛ сезона-2020/2021, набрав в 35 матчах 80 очков.
Ближайший преследователь клуба — «Манчестер Юнайтед» (70 очков), проиграв сегодня, потерял даже математические шансы догнать подопечных Хосепа Гвардиолы.
МЮ в ЛЧ попал, на чемпионство не претендует, потому и мотивация у них сейчас явно ниже средней. Теперь задача одна - выиграть ЛЕ.
МС с чемпионством.
Всем здоровья.
МЮ в ЛЧ попал, на чемпионство не претендует, потому и мотивация у них сейчас явно ниже средней. Теперь задача одна - выиграть ЛЕ.
МС с чемпионством.
Всем здоровья.