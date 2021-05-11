Кержаков — лучший тренер ФНЛ по итогам апреля

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков стал лучшим тренером апреля по версии ФНЛ.
В апреле «Томь» набрала 10 очков, обыграв также в 36-м туре «Балтику». «Томь» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 41 матче.
Александр Кержаков – лучший тренер Олимп-ФНЛ в апреле по версии Футбольный Национальной Лиги.— ФНЛ (@FNLeague) May 11, 2021
В апреле «Томь» набрала 10 очков, обыграв в гостях «Балтику». И хотя решение главной задачи перед заключительным матчем (сегодня отставание сибиряков от 16-й… https://t.co/irx7QkkkHA pic.twitter.com/3j8RCiol2l
Удачи Сане в дальнейшей карьере.
Удачи Сане в дальнейшей карьере.