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Кержаков — лучший тренер ФНЛ по итогам апреля

11 мая 2021, 13:18

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков стал лучшим тренером апреля по версии ФНЛ.

В апреле «Томь» набрала 10 очков, обыграв также в 36-м туре «Балтику». «Томь» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 41 матче.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
11 мая в 13:51
Кто-то снимется и Томь останется в ФНЛ.
Вoлхв
Вoлхв
11 мая в 13:35
Молодца, Саня....так держать
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 13:23
Саня сделал все , что мог. С последнего места ушли , посмотрим чем все в итоге закончится. Но в любом случае Саша проделал огромную работу. Его чуть пораньше надо было пригласить, может тогда и не было такой валидольной концовки.
Удачи Сане в дальнейшей карьере.
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