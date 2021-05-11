Кержаков — лучший тренер ФНЛ по итогам апреля

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11 мая 2021, 13:18

Главный тренер «Томи» стал лучшим тренером апреля по версии ФНЛ .

В апреле «Томь» набрала 10 очков, обыграв также в 36-м туре «Балтику». «Томь» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 41 матче.