Черчесов: «Надеюсь, через год-два „Ахмат“ будет играть в еврокубках»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил с юбилеем стадион «Ахмата». 11 мая «Ахмат-Арене» исполнилось 10 лет.
Добрый день, мои друзья! Великолепный день! День рождения стадиона «Ахмат Арена». 10 лет. С одной стороны, это большой срок. С другой стороны, это вообще ничего. Много великолепных игр мы там проводили, когда я там работал главным тренером. Великолепная поддержка.
Рамзан Ахматович [Кадыров] построил большой стадион. Один из самых лучших в России, в Европе. С удовольствием мы там и со сборной России сыграли против Румынии. И неслучайно мы там тогда победили — аура великолепная!
Дай бог, чтобы стадион «Ахмат Арена» и дальше процветал. И дай бог, чтобы там были великолепные игры. Надеюсь, что через год-два «Ахмат» будет играть в еврокубках. Возможно, и сборная там опять сыграет.
Ещё раз поздравляю. Мои искренние поздравления. Удачи!
Если ты кому то желаешь здоровья, то значит всем остальным ты желаешь заболеть?
Если ты кому то желаешь здоровья, то значит всем остальным ты желаешь заболеть?
пусть сперва играть научатся не ломая игроков соперника.....
пусть сперва играть научатся не ломая игроков соперника.....