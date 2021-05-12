Черчесов: «Надеюсь, через год-два „Ахмат“ будет играть в еврокубках»

Главный тренер сборной России поздравил с юбилеем стадион «Ахмата». 11 мая «Ахмат-Арене» исполнилось 10 лет.

Добрый день, мои друзья! Великолепный день! День рождения стадиона «Ахмат Арена». 10 лет. С одной стороны, это большой срок. С другой стороны, это вообще ничего. Много великолепных игр мы там проводили, когда я там работал главным тренером. Великолепная поддержка.

Рамзан Ахматович [Кадыров] построил большой стадион. Один из самых лучших в России, в Европе. С удовольствием мы там и со сборной России сыграли против Румынии. И неслучайно мы там тогда победили — аура великолепная!

Дай бог, чтобы стадион «Ахмат Арена» и дальше процветал. И дай бог, чтобы там были великолепные игры. Надеюсь, что через год-два «Ахмат» будет играть в еврокубках. Возможно, и сборная там опять сыграет.

Ещё раз поздравляю. Мои искренние поздравления. Удачи!