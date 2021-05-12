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Черчесов: «Надеюсь, через год-два „Ахмат“ будет играть в еврокубках»

12 мая 2021, 01:13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил с юбилеем стадион «Ахмата». 11 мая «Ахмат-Арене» исполнилось 10 лет.

Добрый день, мои друзья! Великолепный день! День рождения стадиона «Ахмат Арена». 10 лет. С одной стороны, это большой срок. С другой стороны, это вообще ничего. Много великолепных игр мы там проводили, когда я там работал главным тренером. Великолепная поддержка.

Рамзан Ахматович [Кадыров] построил большой стадион. Один из самых лучших в России, в Европе. С удовольствием мы там и со сборной России сыграли против Румынии. И неслучайно мы там тогда победили — аура великолепная!

Дай бог, чтобы стадион «Ахмат Арена» и дальше процветал. И дай бог, чтобы там были великолепные игры. Надеюсь, что через год-два «Ахмат» будет играть в еврокубках. Возможно, и сборная там опять сыграет.

Ещё раз поздравляю. Мои искренние поздравления. Удачи!

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Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
12 мая в 09:44, ред.
Хочет распространить свой бизнес по выращиванию из мальков осетровых благополучие своей большой австрийской семьи на территорию Чечни.А без визы Кадырова это нереально.
Союзник противников
Союзник противников
12 мая в 09:42
Офигеть можно:"Юбилей стадиона"! Путин хоть прислал поздравление и очередной транш???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 06:37
С чего это вдруг у усача в душе дрогнуло за Ахмат.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ КЭТиК (раскрыть)
12 мая в 05:41
Вот это логика!
Если ты кому то желаешь здоровья, то значит всем остальным ты желаешь заболеть?
КЭТиК
КЭТиК
12 мая в 04:49, ред.
Если Ахмат будет в еврокубках, значит кто-то другой не будет там, тому Черчесов желает неудачи.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 02:31
Посмотрим. Но без усиления состава - это вряд ли возможно.
swed27
swed27
12 мая в 02:06
Терек вроде уже играл в Кубке УЕФА
311
311
12 мая в 01:48, ред.
А лезгинку станцевал на Ахмат-арене?)
mor57
mor57
12 мая в 01:34
    Ironigor
    Ironigor
    12 мая в 01:32
    Мои поздравления и Удачи тебе Ахмат !!!
    Mangur
    Mangur
    12 мая в 01:28
    Как деньги пойдут. Ну и санкции
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