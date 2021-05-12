Кирьяков: «Наверное, вызов Жиркова в сборную — это дань уважения»

Экс-нападающий сборной России поделился мнением о расширенном составе национальной команды на Евро-2020.

Прежде всего, конечно, следует отметить привлечение в команду молодых игроков. Это говорит о том, что уже обозначился какой-то вектор на омоложение состава сборной.

Второй момент — вызов Жиркова. Наверное, это дань уважения человеку, который много лет верой и правдой служит нашему футболу. Я думаю, что это в какой-то степени благодарность за то, что столько лет Юрий находится в хорошей физической форме. Он Профессионал с большой буквы.

Третий момент — я, честно говоря, так и думал, что будет выбор нападающего будет производиться между Заболотным и Смоловым. Выбрали Заболотного. Это указывает на то, что будут делать ставку на центральных нападающих, которые заточены на игру вверху, на продавливание линии обороны соперника.

Что касается вратарей, то здесь обращает на себя внимание отсутствие Гильерме. Но тут, наверное, стоит отметить, что Черчесов и Стауче — в прошлом очень хорошие вратари. Они все эти нюансы прекрасно знают. Здесь выбор остался в пользу Дюпина и Лунёва. Шунин, понятное дело, является номером один на сегодняшний день.

Вызов Сафонова? Возможно, после долгого перерыва это какой-то бонус для него. Чтобы дать какой-то толчок. Чтобы вратарь почувствовал уверенность и то, что ему доверяют.