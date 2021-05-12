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Кирьяков: «Наверное, вызов Жиркова в сборную — это дань уважения»

12 мая 2021, 02:57

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о расширенном составе национальной команды на Евро-2020.

Прежде всего, конечно, следует отметить привлечение в команду молодых игроков. Это говорит о том, что уже обозначился какой-то вектор на омоложение состава сборной.

Второй момент — вызов Жиркова. Наверное, это дань уважения человеку, который много лет верой и правдой служит нашему футболу. Я думаю, что это в какой-то степени благодарность за то, что столько лет Юрий находится в хорошей физической форме. Он Профессионал с большой буквы.

Третий момент — я, честно говоря, так и думал, что будет выбор нападающего будет производиться между Заболотным и Смоловым. Выбрали Заболотного. Это указывает на то, что будут делать ставку на центральных нападающих, которые заточены на игру вверху, на продавливание линии обороны соперника.

Что касается вратарей, то здесь обращает на себя внимание отсутствие Гильерме. Но тут, наверное, стоит отметить, что Черчесов и Стауче — в прошлом очень хорошие вратари. Они все эти нюансы прекрасно знают. Здесь выбор остался в пользу Дюпина и Лунёва. Шунин, понятное дело, является номером один на сегодняшний день.

Вызов Сафонова? Возможно, после долгого перерыва это какой-то бонус для него. Чтобы дать какой-то толчок. Чтобы вратарь почувствовал уверенность и то, что ему доверяют.

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Все комментарии
galem72
galem72
12 мая в 11:01, ред.
Наверное, это тренер у сборки очень "классный". ))
sir_Alex
sir_Alex
12 мая в 10:13
Это тренерская дурь.
Союзник противников
Союзник противников
12 мая в 09:37
Просто это "австрийский юмор" и намёк на то,что Усача вынесут с поста главного тренера на носилках с биркой на пальце ноги.
Caniggia
Caniggia
12 мая в 07:32
На пол часа его можно будет на замену выпускать, может обострить на левом фланге.
SHMEL258
SHMEL258
12 мая в 07:18
Везти Жиркова на евро ради того, что он выйдет на поле на 10-15 мин в одном-двух матчах как-то не очень правильно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
12 мая в 05:16
Надо послать на Евро 2020 (который будет проводиться в 2021 году) сборную образца 2008 года, надо ко всем проявить уважение. Всё равно результат не важен.
swed27
swed27
12 мая в 04:28
Жирков - это игрок, способный повести за собой всю команду
Остапчук 67
Остапчук 67
12 мая в 03:40
Просто особого выбора и нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 03:21
Я же говорю, если это дань уважения давайте вызовем и ловчева.
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