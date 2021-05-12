Б. Игнатьев: «Думаю, Смолову по-прежнему не хватает игровой дисциплины»

Экс-наставник сборной России прокомментировал отсутствие в расширенном составе национальной команды на Евро-2020 вратаря «Локомотива» Гильерме и его одноклубника, нападающего .

Мне понятен выбор в пользу Сафонова и Лунёва, а не Гильерме. Этот подход назову русской пословицей: «Готовь сани летом». Черчесов работает на перспективу,

При всём уважении к Смолову, он не часто играет в основном составе своего клуба. Да, во второй части сезона у него были важные и красивые голы, но, на мой взгляд, ему по-прежнему не хватает игровой дисциплины. Поэтому он и не в приоритете для состава в национальную команду.