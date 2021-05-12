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Б. Игнатьев: «Думаю, Смолову по-прежнему не хватает игровой дисциплины»

12 мая 2021, 02:29

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отсутствие в расширенном составе национальной команды на Евро-2020 вратаря «Локомотива» Гильерме и его одноклубника, нападающего Фёдора Смолова.

Мне понятен выбор в пользу Сафонова и Лунёва, а не Гильерме. Этот подход назову русской пословицей: «Готовь сани летом». Черчесов работает на перспективу,

При всём уважении к Смолову, он не часто играет в основном составе своего клуба. Да, во второй части сезона у него были важные и красивые голы, но, на мой взгляд, ему по-прежнему не хватает игровой дисциплины. Поэтому он и не в приоритете для состава в национальную команду.

Всего два представителя ЦСКА? Ну это говорит о том, что в армейском клубе сейчас не лучшие времена. Чалов, Кучаев, Обляков виделись железными кандидатами в национальную команду, но сейчас эта троица проводит мало достойных игр.

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Союзник противников
Союзник противников
12 мая в 09:48
В чём выражается недостаток игровой дисциплины-не ясно.Недостаток характера и сбалансированного мастерства-точно.Может забить невероятный гол,а может-"Федя наш футбольный бог-мимо бьёт с обеих ног". Голова забита хрен знает чем-татушками(на теле уже места нет свободного),бабами и красивой жизнью.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 мая в 05:37
Да не должно там его быть ни при каком раскладе
Василий 50
Василий 50
12 мая в 02:45
Смолов - сбитый лётчик
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