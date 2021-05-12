Калакуцкий: «„Крылья Советов“ находятся в боевом духе»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал предстоящий матч финала Кубка России против «Локомотива».
Наша команда находится в боевом духе. Сейчас еду, читаю прессу и понятно, что мы андердоги. Пока что мы ещё представители ФНЛ, и у «Локомотива» больше шансов. Но мы со своей стороны сделаем всё, чтобы это опровергнуть. Осталось всего лишь несколько часов.
Словно вы и не знакомы
Словно вы не говорили
Ничего о том что любишь
Но у самого вокзала
Обернется, чтоб проститься
Неустроенное счастье
Проводницы, проводницы
Проводница, проводница
Ты души моей сестрица
Видно завтра нам проститься суждено
Я в тебе души нечаю
И прошу покрепче чаю
Глядя в запотевшее окно
Глядя в запотевшее окно
Глядя в запотевшее окно
Словно вы и не знакомы
Словно вы не говорили
Ничего о том что любишь
Но у самого вокзала
Обернется, чтоб проститься
Неустроенное счастье
Проводницы, проводницы
Проводница, проводница
Ты души моей сестрица
Видно завтра нам проститься суждено
Я в тебе души нечаю
И прошу покрепче чаю
Глядя в запотевшее окно
Глядя в запотевшее окно
Глядя в запотевшее окно
Вперёд Крылышки , сегодня можно будет взлететь прямо в Евро кубки !!! Только Победа, только Крылья !!!
Вперёд Крылышки , сегодня можно будет взлететь прямо в Евро кубки !!! Только Победа, только Крылья !!!