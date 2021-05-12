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Калакуцкий: «„Крылья Советов“ находятся в боевом духе»

12 мая 2021, 16:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал предстоящий матч финала Кубка России против «Локомотива».

Наша команда находится в боевом духе. Сейчас еду, читаю прессу и понятно, что мы андердоги. Пока что мы ещё представители ФНЛ, и у «Локомотива» больше шансов. Но мы со своей стороны сделаем всё, чтобы это опровергнуть. Осталось всего лишь несколько часов.

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nikoladolgov
nikoladolgov
12 мая в 17:32
Утром ты его разбудишь
Словно вы и не знакомы
Словно вы не говорили
Ничего о том что любишь
Но у самого вокзала
Обернется, чтоб проститься
Неустроенное счастье
Проводницы, проводницы

Проводница, проводница
Ты души моей сестрица
Видно завтра нам проститься суждено
Я в тебе души нечаю
И прошу покрепче чаю
Глядя в запотевшее окно
Глядя в запотевшее окно
Глядя в запотевшее окно
rubinovyi2
rubinovyi2
12 мая в 17:09
Посмотрим,посмотрим через 3 часа на ваш дух...))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 мая в 16:33
Последний шаг - он трудный самый, "Крылья" вперед!
drug01
drug01
12 мая в 16:15
Желаем только победы!!!!
STVA 1
STVA 1
12 мая в 16:13
Удачи им в финале!
Ironigor
Ironigor
12 мая в 16:04
Удачи вам сегодня в финале кубка России !!!
Вперёд Крылышки , сегодня можно будет взлететь прямо в Евро кубки !!! Только Победа, только Крылья !!!
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