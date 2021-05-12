Калакуцкий: «„Крылья Советов“ находятся в боевом духе»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал предстоящий матч финала Кубка России против «Локомотива».

Наша команда находится в боевом духе. Сейчас еду, читаю прессу и понятно, что мы андердоги. Пока что мы ещё представители ФНЛ , и у «Локомотива» больше шансов. Но мы со своей стороны сделаем всё, чтобы это опровергнуть. Осталось всего лишь несколько часов.