Агент: «Бистрович мечтает вернуться в ЦСКА»

Агент полузащитника ЦСКА рассказал о будущем игрока в московском клубе. В настоящее время игрок находится в аренде в «Касымпаше».

«Касымпаша» хотела сохранить Бистровича, но он мечтает вернуться в ЦСКА . Впереди у него молодежный Евро, где он может показать себя. При Ганчаренко Кристиян не играл, только сидел на скамейке. Теперь, когда в ЦСКА сменился тренер, он надеется получить шанс. Бистрович вернется и пройдет предсезонную подготовку с ЦСКА вместе с Оличем.