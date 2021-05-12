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Агент: «Бистрович мечтает вернуться в ЦСКА»

12 мая 2021, 14:57

Агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича рассказал о будущем игрока в московском клубе. В настоящее время игрок находится в аренде в «Касымпаше».

«Касымпаша» хотела сохранить Бистровича, но он мечтает вернуться в ЦСКА. Впереди у него молодежный Евро, где он может показать себя. При Ганчаренко Кристиян не играл, только сидел на скамейке. Теперь, когда в ЦСКА сменился тренер, он надеется получить шанс. Бистрович вернется и пройдет предсезонную подготовку с ЦСКА вместе с Оличем.

У него еще четыре года контракта. Посмотрим, как все сложится дальше. К нему есть интерес от других клубов, но мы пока ни с кем не ведем переговоров, потому что нам важно желание Бистровича снова попробовать себя в ЦСКА.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ neukomm (раскрыть)
13 мая в 09:55
Гайчу полгода искали аренду. Да и сейчас с ним неясно. Беневенто вылетает, а по условиям его теперь или возвращать, или продавать. Что не просто и не быстро. Пристроить бийола и ндиайе вообще проблема
neukomm
neukomm ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 мая в 06:30
Я не говорю их выкинуть или просто выставить за дверь. У Бохинена 3 года контракта. У Бистровича вон вообще 4. На счёт не быстро и не просто категорически не согласен. Все зависит от игрока. Если ему прямым текстом говорят - ты играть здесь не будешь, ты нам не нужен - единицы останутся досиживать контракт на лавке или в резерве. Ладно если год. Остальные побегут в аренду или на продажу. Пример Гайча и Рондона тому подтверждение - выстро и без лишнего шума.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 мая в 19:24
Чтобы на этот вопрос ответить грамотно и обоснованно надо владеть информацией и о сроках контрактов , и об условиях контрактов. Поэтому наше мнение носит скорее эмоциональный характер, не более того. Ни с кем из названных мною нельзя просто так попрощаться и на его место взять Бистровича. К сожалению.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ neukomm (раскрыть)
12 мая в 19:21, ред.
Уважаемый, вы забываете, что у них у всех контракты и их нельзя просто за дверь выставить. Их надо продавать, или в аренду пристраивать. Но это и не просто и не быстро. Например Бохинен только пришел и у него 3 года контракта. Так что надо.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 мая в 18:56
Я уже вам отвечал на этот вопрос и не только я.
neukomm
neukomm ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 мая в 18:47, ред.
Ндиайе, Рондон, Сигурдссон, Гайч их всех вместе можно спокойно из ЦСКА убирать. Также Бийол и Бохинен зачем нужны? Они не сильнее того же Бистровича. Фукса не видел, никто ничего про него еще не может сказать. Но, учитывая его "регулярные" выходы, от его отсутствия ЦСКА ничего не теряет - не было и нет. Единственные, кто нужен - Влашич, Магнуссон и Эджуке. Короче так скажу - все остальные приносили максимум 0.5% пользы армейцам, так что от их потери ничего катастрофического не произойдет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 мая в 17:37
В ответ на это пожелание( к слову мне Бистрович всегда нравился) вопрос. А на чье место придет Бистрович.? ( Магнуссон, Эджуке, Сигурдссон, Фукс, Гайч, Гогуа, Бийол, Влашич, Бохинен, Рондон, Ндиайе - кто должен уйти?)
oFANATo
oFANATo
12 мая в 17:05
Вроде бы Олич говорил что Бистровича ждет обратно в ЦСКА!
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 16:23, ред.
Из Бистровича может получиться отличный опорник. Будем надеяться, что так и будет. Не знаю причин, почему Ганчаренко отправил его в аренду, парень был явно не хуже Ахметова и Облякова. Хочется верить, что в ЦСКА при Оличе у него все получится. Парень молод, амбициозен, не лишен таланта. Удачи ему в ЦСКА.
Всем здоровья.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
12 мая в 15:49
У Кристияна реальный шанс закрепиться при Оличе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 15:39
Бистровича просто необходимо вернуть обратно.
sv_1969
sv_1969
12 мая в 15:05
Имеет право мечтать
mihaluch
mihaluch
12 мая в 15:05
Не известно как он поведёт себя в ЦСКА.
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