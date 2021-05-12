Региональные власти помогут «Оренбургу» увеличить вместимость стадиона

Министр физической культуры и спорта Оренбургской области Сергей Салмин заявил, что правительство региона помогает «Оренбургу» решить вопрос с увеличением вместимости стадиона, чтобы команде позволили проводить игры на домашнем стадионе в РПЛ .

Область принимает в этом самое активное участие, вопрос земельных участков, парковок и много других сопутствующих. Мы надеемся, что нашей команде разрешат играть дома на домашнем стадионе. Было бы классно. Уверен, что все бы этому только радовались.