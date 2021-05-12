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Региональные власти помогут «Оренбургу» увеличить вместимость стадиона

12 мая 2021, 15:24

Министр физической культуры и спорта Оренбургской области Сергей Салмин заявил, что правительство региона помогает «Оренбургу» решить вопрос с увеличением вместимости стадиона, чтобы команде позволили проводить игры на домашнем стадионе в РПЛ.

Область принимает в этом самое активное участие, вопрос земельных участков, парковок и много других сопутствующих. Мы надеемся, что нашей команде разрешат играть дома на домашнем стадионе. Было бы классно. Уверен, что все бы этому только радовались.

На сегодняшний день в адрес Дюкова (президент Российского футбольного союза Александр Дюков — прим.) ушло письмо за подписью губернатора Оренбургской области и письмо за подписью Николаева (генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев — прим.) в отношении того, чтобы клубу «Оренбург» разрешили играть в премьер-лиге на своем домашнем стадионе.

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cska1948
cska1948
12 мая в 19:36
Было бы понятно такое решение РФС, если бы за пределами стадиона оставались тысячи болельщиков не попавшие на матч по причине малой вместимости стадиона! Но если на игры Оренбурга в среднем ходит чуть менее пяти тысяч, то малая вместимость стадиона это ПРЕДЛОГ, чтобы зарубить Оренбург! Причина в том, чтобы задействовать стадионы построенные к ЧМ.
УЕСКА
УЕСКА
12 мая в 16:54
Раньше Оренбург играл в РПЛ на этом стадионе и все было нормально а тут вдруг нельзя на нем играть стало. Зачем стадиону больше вместимость если он все равно не заполняется? Из за каких то глупых правил потратят деньги впустую.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 мая в 16:47
Поезд ушёл. Там не только вместимость стадиона не соответствует регламенту. Там раздевалки тесные, судейские комнаты и все подтрибунные помещения не годятся. Да и газон резиновый. Так что через год, два ждём
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 мая в 15:48
Может лучше правила изменить или не стоит лезть в РПЛ?
galem72
galem72
12 мая в 15:45
"...область принимает в этом самое активное участие..."

Больше-то некуда активность области направить, да? Область настолько "процветающая", что теперь можно и на стадион внимание обратить, инфраструктуру там улучшить, парковок налепить и много другого сопутствующего. Власть, как обычно, свою картинку "всехорошести" лепит...
Ironigor
Ironigor
12 мая в 15:42, ред.
Думать и делать надо было раньше!

А теперь только жаль игроков которые добились это право играть в РПЛ по спортивному принципу и болельщиков которые ждали этот момент. И тут на сцену вышли чиновники РФС, которые решили по своему. Лишь число мест на трибунах стадиона лишило права играть в высшем по уровню лиги. Две с половиной мест которые не хватило для попадание команды в РПЛ - это абсурд!

Может всё таки нужно изменить что-то в регламенте? РФС насильно хотят задействовать стадионы которые остались в наследство Нижнему Новгороду и Балтики. В чём фишка, если эти клубы окажутся не конкурентами для команд РПЛ. Или их тоже будут тянуть в РПЛ, лишь бы не вылетели? Что творят сами не ведают. Всем Добра!!!
Shustriy
Shustriy
12 мая в 15:36
Оренбург не для РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 мая в 15:36
Неет ,ничего не выйдет. Московские будут против, они боятся +6 для Зенита, поэтому вцепятся в регламент мёртвой хваткой. Пусть остаются вылетающие из вышки, пусть заходят команды с 5-6 места, на крайняк можно вызвать Мордовию из втордива (чего стадиону пустовать). Но Газпроиовскую команду пущать нельзя, и плевать на нарушение спортивного принципа. Читайте регламент, там всё написано...
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