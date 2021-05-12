Региональные власти помогут «Оренбургу» увеличить вместимость стадиона

Министр физической культуры и спорта Оренбургской области Сергей Салмин заявил, что правительство региона помогает «Оренбургу» решить вопрос с увеличением вместимости стадиона, чтобы команде позволили проводить игры на домашнем стадионе в РПЛ.
Область принимает в этом самое активное участие, вопрос земельных участков, парковок и много других сопутствующих. Мы надеемся, что нашей команде разрешат играть дома на домашнем стадионе. Было бы классно. Уверен, что все бы этому только радовались.
На сегодняшний день в адрес Дюкова (президент Российского футбольного союза Александр Дюков — прим.) ушло письмо за подписью губернатора Оренбургской области и письмо за подписью Николаева (генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев — прим.) в отношении того, чтобы клубу «Оренбург» разрешили играть в премьер-лиге на своем домашнем стадионе.
А теперь только жаль игроков которые добились это право играть в РПЛ по спортивному принципу и болельщиков которые ждали этот момент. И тут на сцену вышли чиновники РФС, которые решили по своему. Лишь число мест на трибунах стадиона лишило права играть в высшем по уровню лиги. Две с половиной мест которые не хватило для попадание команды в РПЛ - это абсурд!
Может всё таки нужно изменить что-то в регламенте? РФС насильно хотят задействовать стадионы которые остались в наследство Нижнему Новгороду и Балтики. В чём фишка, если эти клубы окажутся не конкурентами для команд РПЛ. Или их тоже будут тянуть в РПЛ, лишь бы не вылетели? Что творят сами не ведают. Всем Добра!!!
А теперь только жаль игроков которые добились это право играть в РПЛ по спортивному принципу и болельщиков которые ждали этот момент. И тут на сцену вышли чиновники РФС, которые решили по своему. Лишь число мест на трибунах стадиона лишило права играть в высшем по уровню лиги. Две с половиной мест которые не хватило для попадание команды в РПЛ - это абсурд!
Может всё таки нужно изменить что-то в регламенте? РФС насильно хотят задействовать стадионы которые остались в наследство Нижнему Новгороду и Балтики. В чём фишка, если эти клубы окажутся не конкурентами для команд РПЛ. Или их тоже будут тянуть в РПЛ, лишь бы не вылетели? Что творят сами не ведают. Всем Добра!!!
Больше-то некуда активность области направить, да? Область настолько "процветающая", что теперь можно и на стадион внимание обратить, инфраструктуру там улучшить, парковок налепить и много другого сопутствующего. Власть, как обычно, свою картинку "всехорошести" лепит...
Больше-то некуда активность области направить, да? Область настолько "процветающая", что теперь можно и на стадион внимание обратить, инфраструктуру там улучшить, парковок налепить и много другого сопутствующего. Власть, как обычно, свою картинку "всехорошести" лепит...