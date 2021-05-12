Билялетдинов: «„Локомотиву“ будет непросто в матче с „Крыльями“»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч финала Кубка России, в котором железнодорожники сыграют против «Крыльев Советов».

Шансы у «Крыльев» есть, конечно. Это очень атакующая команда, которая забивает много мячей. У них сейчас победная серия, они раскованны. В финале Кубка может случиться все что угодно. Как мне кажется, фаворита на бумаге не может быть. «Локомотиву» будет непросто. Для «Крыльев» возможность играть в еврокубках — это большая мотивация. Финал — это нечто особенное. Меня радует, что подняли интерес к этому турниру за счет введения возможности играть в еврокубках. Это очень правильное решение. Сейчас все относятся очень серьезно к Кубку России.