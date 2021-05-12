В. Газзаев: «„Тамбов“ не дисквалифицировали. У него не было стадиона»

Бывший наставник ЦСКА отреагировал на решение РФС об отказе «Оренбургу» и «Алании» в выдаче лицензии для участия в РПЛ .

Справедливость данного решения у меня вызывает вопросы. Почему тогда «Тамбов» в прошлом году не дисквалифицировали, когда у него не было стадиона? Наоборот, ему всем миром помогали — получается, двойные стандарты. Насколько я знаю, «Оренбург» к середине сезона должен увеличить вместимость до 10 тысяч, чтобы соответствовать требованиям. «Алания» тоже строит стадион. Эти команды целый год трудились, прилагали усилия, а теперь их хотят лишить шанса сыграть в РПЛ ? Мне кажется, таких решений нельзя допускать.