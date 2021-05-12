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В. Газзаев: «„Тамбов“ не дисквалифицировали. У него не было стадиона»

12 мая 2021, 18:08

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на решение РФС об отказе «Оренбургу» и «Алании» в выдаче лицензии для участия в РПЛ.

Справедливость данного решения у меня вызывает вопросы. Почему тогда «Тамбов» в прошлом году не дисквалифицировали, когда у него не было стадиона? Наоборот, ему всем миром помогали — получается, двойные стандарты. Насколько я знаю, «Оренбург» к середине сезона должен увеличить вместимость до 10 тысяч, чтобы соответствовать требованиям. «Алания» тоже строит стадион. Эти команды целый год трудились, прилагали усилия, а теперь их хотят лишить шанса сыграть в РПЛ? Мне кажется, таких решений нельзя допускать.

Надо изначально в регламенте записать: если команды, участвующие в ФНЛ, претендуют на повышение, то они должны иметь стадион и необходимую инфраструктуру. Почему именно сейчас возник этот вопрос, а не в середине или начале сезона, — это не очень понятно. Считаю, и к «Оренбургу», и к «Алании» необходимо более мягкое решение. Установить им сроки, чтобы они урегулировали вопрос по стадионам. Думаю, это будет правильно.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 22:11
Думаю. все будет хорошо. договорятся .
Сп62
Сп62
12 мая в 21:19
Газзаев, ссылаясь на Тамбов, предлагает наступать на те же грабли. А вот определиться со сроками исправления ситуации и зафиксировать их ответственными лицами это разумное предложение.
Gahi
Gahi ответ pomor45 (раскрыть)
12 мая в 21:08
Согласен с Вами, правильно подметили что высокие стандарты полей и комфорт для зрителей должны быть в приоритете на всех стадионах. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
12 мая в 21:02
То есть,если когда-то совершалось беззаконие,или нарушение регламента,то на основании своего пристрастия к той или иной команде надо начать опосля наведение порядка???Странно...Так никогда никто ничего не сделает.
rubinovyi2
rubinovyi2
12 мая в 20:58
Да пустите уж вы их в РПЛ,все-одно ведь ненадолго..(
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
12 мая в 20:41
Газзаев прав!
pomor45
pomor45 ответ Gahi (раскрыть)
12 мая в 20:15
Согласен, что вместимость стадиона для РФС и РПЛ не определяющий показатель при такой-то "высокой" средней посещаемости. Кому нужна арена, заполненная максимум на треть? Одни пустые затраты на содержание. Гораздо важнее качество стадиона, особенно поля, и инфраструктура клуба. Зрителю, пусть и немногочисленному, должно быть приятно и уютно проводить время на стадионе, тогда он пойдёт, а увеличение вместимости станет естественно необходимым, чтобы принять всех желающих и увеличить доходы.
димон 37
димон 37 ответ Gahi (раскрыть)
12 мая в 19:49
Оренбургские товарищи уже обешали увеличить стадион, но обманули, а регламент никто не отменял, пусть зенит 3 играет в фнл
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 мая в 19:48
Постройте им уже стадион!
КЭТиК
КЭТиК
12 мая в 19:34
Логично выполнить требования Премьер-Лиги за 2 года после попадания туда, а если команда вылетит, то зачем гигантский стадион?
Gahi
Gahi
12 мая в 19:27
Ну теперь всем миром нужно идти на поклон к большому футбольному начальству, чтобы разрешили играть Оренбургу в РПЛ на своём стадионе вместимость которого составляет 7500 мест. Даже в ведущей лиги Европы в Испании такого нет там в Ла Лиги Эйбар принимает на стадионе рассчитанный на 7083 мест, а Уэска на стадионе рассчитанный на 7638 мест, но это не мешает им играть со всеми на этих стадионах в Чемпионате Испании. Хотя Губернатор Оренбургской области и заверил что поможет расширить вместимость стадиона Оренбурга. Что касается Чемпиона России 1995 года и двухкратного серебреного призёра 1992 и 1996 года, финалиста Кубка России 2011 года команды Алании то там стадион рассчитан на более 30000 мест, может там нужен частичный ремонт особенно в судейской комнате? Так что не нужно портить праздник болельщикам этих команд, клубы которых достойно заслужили своё право играть в Российской Премьер Лиги. Надеемся что здравый смысл восторжествует и стороны найдут правильное решения в этом вопросе. Удачи
SHMEL258
SHMEL258
12 мая в 19:18
С кого-то нужно начинать, хватит уже тащить клубы, не имеющие инфраструктуры нормальной в высший дивизион. Пусть исправляют и заходят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 мая в 18:36
Я так думаю: не пустили Оренбург - это минус 6 очков Зениту. Автоматически останется Уфа - какой- никакой фарм Спартака. Итого у народной +12 в юбилейный год.
Вполне хорошее подспорье...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 мая в 18:12
Сроки устанавливались и не раз. Требования к стадиону в РПЛ касаются не только вместимости, но и размера и комфортности раздевалок, оборудования кабинетов, судейских помещений. Меня удивляет. что люди , облаченные полномочиями, гонят дешевую пургу. Комплекс требований к стадионам РФС разработал на основании рекомендаций УЕФА и ФИФА..И надо им следовать, а не жить обещаниями.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 мая в 18:09
Досталось Тамбову в этом сезоне
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