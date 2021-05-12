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Баринов: «Жду победы „Локомотива“ в финале Кубка»

12 мая 2021, 16:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Российский актёр Валерий Баринов поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов».

Жду победы своей команды. То, что сотворили с «Локомотивом» в очередной раз, — хорошо, что он ещё не вылетел, это уже можно назвать успехом. Как только команда начинает что-то обретать, приходит очередной руководитель и ломает всё в команде. Мне кажется, у нас сезон был неуспешный в российском футболе. Ничего нового не появилось, хотя есть команды, которые мне симпатичны — «Химки», «Рубин». А «Локомотив» преодолел очередное препятствие, ему под рельсы брёвна подкладывают.

Что касается дополнительной мотивации у тех, кого не вызвали в сборную, то здесь всё зависит от их характера. Это как у нас в профессии. Одного может разозлить режиссёр, а актёр такое выдаст! А есть наоборот — крикнешь на человека, и он погас. Так и тут. Вот есть Гильерме, человек, которого я люблю и считаю одним из лучших вратарей. Был прокол с «Зенитом», нельзя его одного винить, но он пропустил шесть мячей за матч — это много, пять от Сербии — тоже много. Повторюсь, нельзя его одного винить, но проколы могут быть. Что касается Смолова, то он замечательный нападающий, но может попасть в зону засухи, как у него бывает. Никто не может забыть то, как он провалился на чемпионате мира.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Василий Корнечук (раскрыть)
12 мая в 18:40
Если Локо берёт Кубок, то 5-я. Если КС, то 5-я в пролёте.
МапС
МапС ответ Василий Корнечук (раскрыть)
12 мая в 17:38
Локо исчо кубок не взял, что бы пятая попала в ЕК
Василий Корнечук
Василий Корнечук
12 мая в 17:22, ред.
Кто попадает в еврокубки? Финалист или пятая команда в чемпионате
swed27
swed27
12 мая в 16:26
Смородская тоже ждет
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