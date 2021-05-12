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Президент «Оренбурга»: «Каждое пустое место на стадионе стоит денег»

12 мая 2021, 17:25

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал решение РФС об отказе клубу в выдаче лицензии для участия в РПЛ.

Я не согласен. Но не столько с решением, а с сутью вопроса, связанным с 10 тысячами посадочных мест. Это решение лет шесть назад было прописано в регламент, но кто автор? Наверное, это клубы РПЛ или чиновники, которые руководили в то время. С моей точки зрения, это волюнтаристское решение, ничем не обоснованное. Оно ни на что не направлено и абсолютно дискриминационно.

Это решение дискриминирует весь российский футбол, потому что у большинства регионов России таких стадионов просто нет. Для города Оренбурга есть правда, полуправда и статистика. Максимальная заполняемость нашего стадиона – 7 тысяч, при его вместимости 7,5 тыс. Мы дважды были в РПЛ: средняя посещаемость стадиона на матчах РПЛ, которые проходили, составляет 4 тысячи 995 человек. Вопрос в том, что экономика должна быть экономной. Это еще Леонид Ильич Брежнев сказал на 25-м съезде партии.

Каждое пустое место на стадионе стоит денег. А от того, что у нас будут пустые места, клуб будет нести издержки. Так кто это придумал? Кто это считал? Кто делал технико-экономические обоснования? Где цифры для города в 500 тысяч жителей, для миллионника, для агломерации, где проживает пять миллионов человек? Для чего это надо, пусть объяснят мне, простому человеку?! Если хоть кто-то сможет убедить меня в том, что «Оренбургу» нужен 10-тысячный стадион, тогда я соглашусь с этим решением.

Кто принимает решения? Их принимают люди. Но зачем это делается? У господина Прядкина однажды сверкнула светлая мысль в его интервью – что надо сделать послабления. Так пусть их сделают. Статистику, которую я вам привел, можно найти в открытом доступе.

Но не стадион нужен Оренбургу! Чтобы в городе был футбол, чтобы процветал детский футбол, нам нужен нормальный манеж. Чтобы и дети, и футбольная команда нашего клуба, могли заниматься в феврале, когда до 25-ти градусов мороза. Чего мы себя обманываем?

Всякая реконструкция обрастает затратами. В 2016 году мы доделывали одну из трибун – внедряли СКУД (систему контроля и управления доступом) и так далее. За одну ночь произошло подорожание в два раза. Вот и все.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
14 мая в 06:28
Это кто такой 41ет постановления которые шесть лет назад постановили ,а сам тут же как ему удобно приводит поимер тридцатилетней давности Брежнева приплел .Если на вашу команду ходят по 4 тысячи зрителе то и место вам во второй лиге,а если ты считаешь себя руководителем то сделай все по нормативам,противно слышать это блеяние
bsww
bsww ответ УЕСКА (раскрыть)
12 мая в 23:01
У нас 15 городов по 1 млн жителей, +23 города по 500 000+ жителей, + 40 городов по 250 000+ жителей и +95 городов по 100 000+ жителей.
Формально у нас есть возможность создать 2 лиги. В первой по 40 000 мест и 18-20-24 клуба и ещё 24 клуба по 30 000 зрителей для ФНЛ, чтобы в каждом регионе (область/край/республика) был клуб с поддержкой болельщиков. Но правительство не озаботилось решением этой проблемы во время подготовки к ЧМ 2018. Построили бы крытый стадион в столице каждого региона на 30 000+ жителей и обязали бы клубы содержать стадион, бог с деньгами на строительство. Из-за этого мы потеряли лет 6 в развитии нашего футбола
bsww
bsww ответ УЕСКА (раскрыть)
12 мая в 22:51
Вот только там население около 30000. Как по мне на стадион должна быть квота в районе 10% от числа горожан (минимум 5%). То есть в городе со 100 000 жителей стадион на 5-10 000 мест. Раз в Оренбурге 500 000 жителей, я имею полное право ожидать на условный матч Оренбург - Зенит/ЦСКА/Локомотив/Спартак 20 000 зрителей, а просят всего лишь 10 000 мест. А уж в городе миллионнике стадион на 40-50 000 просто быть ОБЯЗАН, если клуб в РПЛ играть собрался.
Да на все матчи могут и не собрать условные 50 000 жителей, то это как говорил "ленивец", Ваши проблемы. Пустые стадионы мы не сможем продать для повышения заработка, а значит нужна 80% заполняемость в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.
Little Caprice
Little Caprice
12 мая в 21:15
"средняя посещаемость стадиона на матчах РПЛ, которые проходили, составляет 4 тысячи 995 человек" - а нафига вы вообще такие в РПЛ нужны? Почти 600 тысяч населения, а собираете полторы калеки. Саранск с населением в 300 на не свой фиг пойми откуда появившийся клуб собирают по 2-3 в матчах с Сочами и Уфой. В вашем городе футбол никому не нужен, сидите в ФНЛ.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ УЕСКА (раскрыть)
12 мая в 19:22
И Уэска, кстати, тоже)
cska1948
cska1948
12 мая в 19:19
Понятно желание РФС задействовать в РПЛ стадионы построенные к ЧМ! Но всё равно, с Оренбургом и Аланией поступили некрасиво, не по спортивному!
drug01
drug01
12 мая в 18:21
Надо будет смотреть
Маг_тм
Маг_тм ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 мая в 17:48
Надо взятка вот и все. Кто дань платит, того не трогают, у нас не в футболе беда, а в самой системе власти, это система отражается на весь спорт..
Остапчук 67
Остапчук 67
12 мая в 17:43
Интересно, а кто определил эту цифру?
С другой стороны, если не ходят на футбол...
Зачем на него тратить бюджетные деньги?
Ironigor
Ironigor
12 мая в 17:38
И вот такие ситуации по всей стране, и во всём !!! Дур палата/6 .Страна советов и чиновников .
Всем Добра !!!
BDA8181
BDA8181 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
12 мая в 17:38
С РПЛ. РФС тут ни причём.
BDA8181
BDA8181
12 мая в 17:37
У нас руководители все от бога)) даже в Англий нет такого дурдома. Там стадионы мин 3500 тыс вмистимостью есть и дело даже не в местах, а в самой инфраструктуре. Так что правильно говорит Еремякин . И вообще Прядкина давно пора на отдых отправлять. Не руководитель он, а так дырка от бублика.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 мая в 17:37
Надо судиться с РФС
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 17:35, ред.
Трудно не согласиться. Играют же в Европе и на меньших стадионах и ничего. А уж в ЕК можно играть и на соседних ближайших, как это происходит в Европе. Вообще происходит что то странное, РФС заключает договора с регионами удаленными по развитию футбола и тут же сами же рубят все на корню. Главный вопрос в лицензировании - это наличие стадиона, а он есть, финансовая стабильность - это тоже присутствует....Так чего же еще надо?
Надо как то этот вопрос разрешить.
Всем здоровья.
УЕСКА
УЕСКА
12 мая в 17:30
Правильно рассуждает президент Оренбурга а тот кто вносил этот пункт правила про вместимость не слишком умный человек. В Ла Лиге вот к примеру Эйбар играет на стадионе в 7 тысяч человек и никто его из лиги не выгоняет потому что он заслужил это право по спортивному принципу.
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