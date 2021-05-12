Президент «Оренбурга»: «Каждое пустое место на стадионе стоит денег»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал решение РФС об отказе клубу в выдаче лицензии для участия в РПЛ .

Я не согласен. Но не столько с решением, а с сутью вопроса, связанным с 10 тысячами посадочных мест. Это решение лет шесть назад было прописано в регламент, но кто автор? Наверное, это клубы РПЛ или чиновники, которые руководили в то время. С моей точки зрения, это волюнтаристское решение, ничем не обоснованное. Оно ни на что не направлено и абсолютно дискриминационно.

Это решение дискриминирует весь российский футбол, потому что у большинства регионов России таких стадионов просто нет. Для города Оренбурга есть правда, полуправда и статистика. Максимальная заполняемость нашего стадиона – 7 тысяч, при его вместимости 7,5 тыс. Мы дважды были в РПЛ : средняя посещаемость стадиона на матчах РПЛ , которые проходили, составляет 4 тысячи 995 человек. Вопрос в том, что экономика должна быть экономной. Это еще Леонид Ильич Брежнев сказал на 25-м съезде партии.

Каждое пустое место на стадионе стоит денег. А от того, что у нас будут пустые места, клуб будет нести издержки. Так кто это придумал? Кто это считал? Кто делал технико-экономические обоснования? Где цифры для города в 500 тысяч жителей, для миллионника, для агломерации, где проживает пять миллионов человек? Для чего это надо, пусть объяснят мне, простому человеку?! Если хоть кто-то сможет убедить меня в том, что «Оренбургу» нужен 10-тысячный стадион, тогда я соглашусь с этим решением.

Кто принимает решения? Их принимают люди. Но зачем это делается? У господина Прядкина однажды сверкнула светлая мысль в его интервью – что надо сделать послабления. Так пусть их сделают. Статистику, которую я вам привел, можно найти в открытом доступе.

Но не стадион нужен Оренбургу! Чтобы в городе был футбол, чтобы процветал детский футбол, нам нужен нормальный манеж. Чтобы и дети, и футбольная команда нашего клуба, могли заниматься в феврале, когда до 25-ти градусов мороза. Чего мы себя обманываем?

Всякая реконструкция обрастает затратами. В 2016 году мы доделывали одну из трибун – внедряли СКУД (систему контроля и управления доступом) и так далее. За одну ночь произошло подорожание в два раза. Вот и все.