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Пирло: «„Ювентус“ слишком часто ошибается и усложняет себе жизнь»

13 мая 2021, 06:34
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий после победы над «Сассуоло» (3:1) в матче 36-го тура Серии А.

Мы понимаем, что наша судьба больше не в наших руках. Но сейчас нет смысла с сожалением оглядываться назад. В течение сезона было множество моментов, когда мы теряли бдительность и не были на сто процентов сконцентрированы, возможно, полагая, что для победы будет достаточно просто надеть футболку «Юве». К сожалению, это не так.

Мы должны вбить себе в голову, что мы должны терпеть, соблюдать дисциплину и наладить связи между всеми игроками. Остальное придёт само.

Мы слишком часто ошибаемся и усложняем себе жизнь этими индивидуальными ошибками. Поэтому нам нужна максимальная концентрация в каждую минуту и секунду матча.

Что касается сегодняшнего пенальти в наши ворота, мы так просто позволили этому случиться, что происходит уже не в первый раз.

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Все комментарии
Artemon9
Artemon9 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
14 мая в 15:51
Щесны запорол вторую часть сезона. Маккени и Бентанкур не знают что делать с мячом, все пасы в борьбу или в аут. В случае с Бентанкуром, это продолжается несколько лет. Не понимаю зачем и кто его держит в команде столько лет.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Sexual Harassment (раскрыть)
13 мая в 16:48
И желательно сразу же по окончании сезона!!
Sexual Harassment
Sexual Harassment ответ Ironigor (раскрыть)
13 мая в 16:45
В прошлом интеррвью Пирло намекнул что ему банально не дают делать свою работу так как он хочет. Ему в перрвую очередь нехватает авторитета.
В начале сезона довольно часто неплохо выходила молодеж.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
13 мая в 16:42
Бона и Кьела нужно исключать из состава. Стабильно кто то из них привозит пенальти. С сенаторами пришла пора прощаться.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Artemon9 (раскрыть)
13 мая в 12:59
Дружище, а чем тебе Щесны, Мак Кени, Бентанкур не угодили?! Я понимаю и полностью согласен на кислород в первую очередь: Буффон, Кьелини, Бонуччи, Ремзи, Бернардески, Сандро, Коста , Ругани, Де шилье- здесь все понятно , но те трое?! Не думаю что от них необходимо немедленно избавится. На выход и так полно шлака , хоть бы с ними как то разобраться!! ☝️
An Jo
An Jo
13 мая в 12:11
Пирло так говорит, как будто он не тренер этой команды, а человек со стороны. Какой тренер, так команда и играет. А играет она никак.
Ironigor
Ironigor
13 мая в 11:57, ред.
В Ювентусе давно пора делать чистку, устаревающий состав. Отсюда и ошибки, непонимания, где не успел, где пас в недодачу, а где вообще не вариант в ворота попасть с двух трех метров. В общем, требуется срочный капремонт и желательно чтобы это делал настоящий специалист! У Пирло явно не хватает опыта для того, чтобы быть тренером такого клуба как Ювентус. Удачи тебе Юве. Всем Добра!
Artemon9
Artemon9
13 мая в 11:41
С этим составом ничего не светит в следующем году.
Бентанкур, Рэмзи, Маккени, Бернардески, Щесны, Мората. Это тот минимум, от которого нужно избавляться.
Плюс, по возможности, Кьеллини и Бонуччи
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
13 мая в 11:06
Так в ты тогда зачем там? Что делал целый год! Нытик!
sir_Alex
sir_Alex
13 мая в 11:04
Не тянет Пирло.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 09:13
Юве грозит непопадание в ЛЧ, а это провалище!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 08:37
Юве в этом сезоне никакущий.
Ozabot
Ozabot
13 мая в 08:24
Теперь все зависит от милости Конте. Крутой должен быть матч против «Интера».
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 07:59
Шансы на Лигу Чемпионов еще не потеряны.
SHMEL
SHMEL
13 мая в 07:46
Это явно не сезон Юве. А если ещё и руководство будет упрямствовать, то последуют санкции от УЕФА.
beefs
beefs
13 мая в 07:15
Ну так кто же вам виноват....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 06:39
Пирло в чомто прав!
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