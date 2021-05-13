Пирло: «„Ювентус“ слишком часто ошибается и усложняет себе жизнь»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий после победы над «Сассуоло» (3:1) в матче 36-го тура Серии А.
Мы понимаем, что наша судьба больше не в наших руках. Но сейчас нет смысла с сожалением оглядываться назад. В течение сезона было множество моментов, когда мы теряли бдительность и не были на сто процентов сконцентрированы, возможно, полагая, что для победы будет достаточно просто надеть футболку «Юве». К сожалению, это не так.
Мы должны вбить себе в голову, что мы должны терпеть, соблюдать дисциплину и наладить связи между всеми игроками. Остальное придёт само.
Мы слишком часто ошибаемся и усложняем себе жизнь этими индивидуальными ошибками. Поэтому нам нужна максимальная концентрация в каждую минуту и секунду матча.
Что касается сегодняшнего пенальти в наши ворота, мы так просто позволили этому случиться, что происходит уже не в первый раз.
В начале сезона довольно часто неплохо выходила молодеж.
В начале сезона довольно часто неплохо выходила молодеж.
Бентанкур, Рэмзи, Маккени, Бернардески, Щесны, Мората. Это тот минимум, от которого нужно избавляться.
Плюс, по возможности, Кьеллини и Бонуччи
Бентанкур, Рэмзи, Маккени, Бернардески, Щесны, Мората. Это тот минимум, от которого нужно избавляться.
Плюс, по возможности, Кьеллини и Бонуччи