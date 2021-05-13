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Гасперини: «„Аталанта“ ещё ничего не добилась»

13 мая 2021, 07:23
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 0Логотип футбольный клуб БеневентоБеневентоМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после победы над «Беневенто» (2:0) в 36-м туре Серии А.

Мы несём ответственность за нашу судьбу. Мы должны твёрдо стоять на ногах, потому что мы ещё ничего не добились.

Впереди у нас два матча в Серии А и финал Кубка Италии. Мы провели много матчей, но сила этой команды заключается в умении делать шаг за шагом.

Ничто не может считаться само собой разумеющимся в чемпионате Италии. Мы должны сконцентрироваться на этих трёх матчах.

Мы боремся [за место в Лиге чемпионов]. Мы в гонке с «Миланом», «Наполи» и «Ювентусом» за топ-4, и только один клуб не достигнет своей цели. Может случиться всё что угодно.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 08:38
Аталанта играет не плохо!
Ozabot
Ozabot ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 мая в 08:12
Если «Аталанта» и «Милан» выиграют свою следующую игру в выходные, то для «Ювентуса» все кончено независимо от результатов матчей с «Интером» и «Болоньей». Игра между «Аталантой» и «Миланом» уже ничего решать не будет. При равенстве очков «Ювентус» тут аутсайдер.
Можно понадеяться на фейл «Наполи», но и они на кураже.

А если «Интер» выиграет, то «Ювентусу» ЛЧ не светит ни при каких условиях. Что-то мне подсказывает, что Конте и «Интер» выйдут громить сеньору чисто в качестве демонстрации своей мощи. Что, как не дерби Италии с бывшим чемпионом, является такой возможностью?
ДСА
ДСА
13 мая в 07:59
Сейчас это очень сильная команда.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 07:46
Несмотря на большое преимущество , Аталанте победа над «Беневенто» далась нелегко. Долгое время счет был минимальным и уверенности в победе не было. Но Гасперини грамотно провел замены, что и позволило увеличить преимущество до двух мячей. Гостям отступать было некуда , команда в зоне вылета , потому и цеплялись как могли. Но класс хозяев все же повыше и они заслуженно победили.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
13 мая в 07:45
Кроме перового места всё ясно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 мая в 07:37, ред.
Вот в последнем матче чемпионата...с Миланом всё и решится....
Кто более достоин ЛЧ..

Ибо Юве играть с немотивированным Интером и Болоньей....
Наполи с Фиорентиной и Кротоне...(а Фиорентина дома из 6-ти последних домашних матчей выиграла лишь однажды)...
ЮЗИК
ЮЗИК
13 мая в 07:28
Всё у неё впереди, если будут развиваться
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