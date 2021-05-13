Гасперини: «„Аталанта“ ещё ничего не добилась»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после победы над «Беневенто» (2:0) в 36-м туре Серии А.
Мы несём ответственность за нашу судьбу. Мы должны твёрдо стоять на ногах, потому что мы ещё ничего не добились.
Впереди у нас два матча в Серии А и финал Кубка Италии. Мы провели много матчей, но сила этой команды заключается в умении делать шаг за шагом.
Ничто не может считаться само собой разумеющимся в чемпионате Италии. Мы должны сконцентрироваться на этих трёх матчах.
Мы боремся [за место в Лиге чемпионов]. Мы в гонке с «Миланом», «Наполи» и «Ювентусом» за топ-4, и только один клуб не достигнет своей цели. Может случиться всё что угодно.
Можно понадеяться на фейл «Наполи», но и они на кураже.
А если «Интер» выиграет, то «Ювентусу» ЛЧ не светит ни при каких условиях. Что-то мне подсказывает, что Конте и «Интер» выйдут громить сеньору чисто в качестве демонстрации своей мощи. Что, как не дерби Италии с бывшим чемпионом, является такой возможностью?
Можно понадеяться на фейл «Наполи», но и они на кураже.
А если «Интер» выиграет, то «Ювентусу» ЛЧ не светит ни при каких условиях. Что-то мне подсказывает, что Конте и «Интер» выйдут громить сеньору чисто в качестве демонстрации своей мощи. Что, как не дерби Италии с бывшим чемпионом, является такой возможностью?
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Кто более достоин ЛЧ..
Ибо Юве играть с немотивированным Интером и Болоньей....
Наполи с Фиорентиной и Кротоне...(а Фиорентина дома из 6-ти последних домашних матчей выиграла лишь однажды)...
Кто более достоин ЛЧ..
Ибо Юве играть с немотивированным Интером и Болоньей....
Наполи с Фиорентиной и Кротоне...(а Фиорентина дома из 6-ти последних домашних матчей выиграла лишь однажды)...