Гасперини: «„Аталанта“ ещё ничего не добилась»

Главный тренер «Аталанты» дал комментарий после победы над «Беневенто» (2:0) в 36-м туре Серии А.

Мы несём ответственность за нашу судьбу. Мы должны твёрдо стоять на ногах, потому что мы ещё ничего не добились.

Впереди у нас два матча в Серии А и финал Кубка Италии. Мы провели много матчей, но сила этой команды заключается в умении делать шаг за шагом.

Ничто не может считаться само собой разумеющимся в чемпионате Италии. Мы должны сконцентрироваться на этих трёх матчах.

Мы боремся [за место в Лиге чемпионов]. Мы в гонке с «Миланом», «Наполи» и «Ювентусом» за топ-4, и только один клуб не достигнет своей цели. Может случиться всё что угодно.