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Тухель: «Упустили шанс упрочить положение в топ-4, но всё в наших руках»

13 мая 2021, 10:41
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями после поражения в матче АПЛ с «Арсеналом» (0:1).

Нам было сложно обеспечить высокую интенсивность игры в пас, поскольку соперник оборонялся по схеме 5-4-1 очень низким блоком. И все же мы играли недостаточно остро, не демонстрируя привычные нам энергичность, нацеленность на ворота и настрой.

Возможно, такое снижение интенсивности и энергии объясняется слишком большим количеством перестановок относительно последнего матча, и я принимаю ответственность за это решение на себя. Возможно, это последний тревожный звонок для нас.

Борьба за место в топ-4 — это всегда тяжело. Я не позволяю себе ни на секунду расслабиться, и если кто-то дал себе такую возможность, сегодня был последний урок. Мы упустили шанс упрочить свое положение в этой борьбе, но все по-прежнему в наших руках. Мы демонстрируем хорошие результаты и должны справиться с поражением.

Дело не в расписании. У нас было три дня на подготовку, и мы находимся в хорошей форме, однако сегодня я ошибся с составом и беру ответственность за это на себя. Безусловно, нам не повезло, и такие дни в футболе случаются, но сегодня мы сделали все, чтобы проиграть.

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Все комментарии
asraeil
asraeil
13 мая в 13:19
Арсенал к концу чемпа проснулся
ЮЗИК
ЮЗИК
13 мая в 13:07
Своё ещё возьмут
swed27
swed27
13 мая в 11:21
Челси однозначно будет в ЛЧ
VeniaminS
VeniaminS
13 мая в 10:52
Надо постараться!!!
ДСА
ДСА
13 мая в 10:45
Если не через АПЛ, то через победу в Лиге Чемпионов можно опять в Лигу Чемпионов вернуться.
drug01
drug01
13 мая в 10:42
Верим все будет хорошо
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