Тухель: «Упустили шанс упрочить положение в топ-4, но всё в наших руках»

Главный тренер «Челси» поделился мыслями после поражения в матче АПЛ с «Арсеналом» (0:1).

Нам было сложно обеспечить высокую интенсивность игры в пас, поскольку соперник оборонялся по схеме 5-4-1 очень низким блоком. И все же мы играли недостаточно остро, не демонстрируя привычные нам энергичность, нацеленность на ворота и настрой.

Возможно, такое снижение интенсивности и энергии объясняется слишком большим количеством перестановок относительно последнего матча, и я принимаю ответственность за это решение на себя. Возможно, это последний тревожный звонок для нас.

Борьба за место в топ-4 — это всегда тяжело. Я не позволяю себе ни на секунду расслабиться, и если кто-то дал себе такую возможность, сегодня был последний урок. Мы упустили шанс упрочить свое положение в этой борьбе, но все по-прежнему в наших руках. Мы демонстрируем хорошие результаты и должны справиться с поражением.

Дело не в расписании. У нас было три дня на подготовку, и мы находимся в хорошей форме, однако сегодня я ошибся с составом и беру ответственность за это на себя. Безусловно, нам не повезло, и такие дни в футболе случаются, но сегодня мы сделали все, чтобы проиграть.