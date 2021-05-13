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Симеоне: «„Атлетико“ пришлось потерпеть в концовке игры с „Сосьедадом“»

13 мая 2021, 08:51
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после победы в матче Примеры с «Реалом Сосьедад» (2:1).

Знали, что нам нужна была победа над соперником, который очень хорошо играет в гостях. До перерыва мы играли прекрасно, второй тайм тоже удался, но после пропущенного гола в концовке пришлось потерпеть.

Сейчас нам нужен отдых. Сезон крайне тяжелый, его концовка будет очень трудной. Мы идем от матча к матчу, в воскресенье предстоит очень важная игра [с «Осасуной»].

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
13 мая в 11:02, ред.
Этот матч показал как можно было в первые пятнадцать минут сделать счёт для себя уже комфортным и последние пятнадцать минут для себя же только всё да наоборот валидольным. В этом и есть весь Атлетико. В первом тайме подопечные Симионе могли разгромить Реал Сосьедад и сделать второй тайм для себя прогулкой по полю. Второй тайм отдали полностью Реалу , поверив что преимущество в два мяча гарантирует им лёгкую прогулку. И чуть не поплатились за свою беспечность. Можно сказать повезло. Концовку чемпионата сами себе делают проблемным . А ведь могли уже за несколько туров до конца чемпионата оформить себе Чемпионство!
Всем Добра!
Брулин
Брулин
13 мая в 10:34
Будет забавно, если Диего все-таки доковыляет до чемпионства, в полосатой части Мадрида впору валидол продавать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 09:47
Главное что выиграли!
КЭТиК
КЭТиК
13 мая в 09:27
Конкуренты Барселоне шансов не дают.
sv_1969
sv_1969
13 мая в 09:05
Три очка не пахнут
swed27
swed27
13 мая в 09:05
Бог терпел и вам велел
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