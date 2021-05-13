Симеоне: «„Атлетико“ пришлось потерпеть в концовке игры с „Сосьедадом“»

Главный тренер «Атлетико» поделился мыслями после победы в матче Примеры с «Реалом Сосьедад» (2:1).

Знали, что нам нужна была победа над соперником, который очень хорошо играет в гостях. До перерыва мы играли прекрасно, второй тайм тоже удался, но после пропущенного гола в концовке пришлось потерпеть.

Сейчас нам нужен отдых. Сезон крайне тяжелый, его концовка будет очень трудной. Мы идем от матча к матчу, в воскресенье предстоит очень важная игра [с «Осасуной»].