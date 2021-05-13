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Джеймс: «Мы могли решить игру с „Арсеналом“ и сами виноваты в поражении»

13 мая 2021, 07:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Защитник «Челси» Рис Джеймс прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 36-го тура АПЛ.

Мы проиграли. Мы совершили ошибку, которая привела к их голу, а мы не использовали свои шансы. За это поражение мы можем винить только себя. Возможно, в другой день игра бы сложилась по-другому.

«Арсенал» — хорошая команда, и её тяжело взломать. У нас были шансы забить и решить исход игры.

Матчи идут один за одним, игроки возвращаются в состав и выбывают. У всех разный уровень функциональной готовности. Но все мы выкладываемся на сто процентов и иногда устаём.

Этот результат никак не повлияет на нас. Мы всё ещё боремся за победу в каждом матче. Это поражение не повлияет на нас.

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