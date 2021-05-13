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Семак: «Никаких серьёзных предложений ни по одному игроку „Зенита“ нет»

13 мая 2021, 17:41

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что форвард команды Сердар Азмун может покинуть клуб.

На сегодняшний день никаких серьезных предложений ни по одному игроку «Зенита» нет. Возможно, появятся чуть позже.

Самое важное – желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо. Если желание есть, надо строить дальнейшие планы. Конечно, интерес европейского клуба – шаг вперед для любого футболиста из чемпионата России. Препятствовать этому не нужно. Вопрос в том, чтобы условия, по которым игрок переходит, были взаимовыгодны для клуба и игрока.

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Все комментарии
протон1
протон1
13 мая в 23:17
агенты навариваються на слухах
Timmi-80
Timmi-80 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
13 мая в 23:15
Прокиснет!
mortid
mortid
13 мая в 22:48
Да кому нужны "инвалиды", которые не знают как играть с Брюгге.
Project Pandora
Project Pandora ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 мая в 22:48
Под "Вашей не спортивностью" я имел ввиду неспортивное мышление. Рассуждали же Вы. Я вроде ничего не перепутал.
Agamaga........
Agamaga........
13 мая в 22:40
Неликвид что ли?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Project Pandora (раскрыть)
13 мая в 22:16
При чём здесь моя "спортивность"..??..)))
Это вы не меня...а 400 игроков нашей Лиги называете "не спортсменами"...ибо никто не уезжает в более продвинутые чемпионаты...никто не желает быть генералами...и никто не хочет карабкаться по карьерной лестнице....
Ironigor
Ironigor ответ Antikony (раскрыть)
13 мая в 22:02, ред.
У ЦСКА нет столько денег ежели шоо !!! Даже не буду перечислять ваши "достижения" , достойные четвёртые места !!!
mor57
mor57
13 мая в 22:02
нет и не надо..
самим пригодятся...
mor57
mor57 ответ d_fincher (раскрыть)
13 мая в 22:00
    Antikony
    Antikony ответ Ironigor (раскрыть)
    13 мая в 21:28
    цска в Европе выступает прекрасно, о таком сопернике мечтают и Лудогорец, и Ференцварош, гранды европейского футбола.
    pomor45
    pomor45 ответ Kaguzuti (раскрыть)
    13 мая в 21:27
    Ничего хорошего нет, когда в ЛЧ является чемпион, избалованный лёгкой добычей внутреннего титула. Я бы на месте УЕФА отправлял таких чемпионов в квалификацию среди других таких же чемпионов.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    13 мая в 21:24
    Вы, батенька, видимо вообще ни на йоту не спортсмен. "Зачем переходить туда-то и туда-то, если тут больше платят ..." А для того туда идут, что попадание в более элитные чемпионаты и клубы, это признание игрока футбольным сообществом, как профессионала более высокого уровня, чем тех, кто играет например в РФПЛ. Подниматься по этой футбольной лестнице признак растущего профессионализма и мастерства. В европейских топ клубах сами найдёте массу примеров, я даже называть не буду. А такие как Дзюба нигде больше не нужны, да и сами подобные игрочки никуда не стремятся. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Это показатель целеустремлённости, а не вечного ковыряния в комфорте, что означает отсутствие прогресса. Спорту нужны люди, которые постоянно что-то доказывают себе и окружающим. А сидеть бабки заколачивать, это уже не спортсмен, а манекен с набором опций, который никогда лучше уже не станет, ибо не хочет.
    pomor45
    pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
    13 мая в 21:22
    Газпром всего лишь оплачивает роды, а чемпиона рожает лига, которая не очень-то и сильно тужится при родах. Зенит становится чемпионом без натуги, которой и не хватает в ЛЧ. Проще говоря, соперники попросту расступаются перед Зенитом, не оказывая должного сопротивления.
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    13 мая в 21:07
    Это же хорошо, Зенит опять станет чемпионом, конкурентов вокруг как не было, так и нет.
    Ironigor
    Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
    13 мая в 21:02, ред.
    Злобы в чём ???, а рожать приходится всё таки Газпрому !!!
    nikot
    nikot ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    13 мая в 20:55
    На болоте все быстро гниет!
    pomor45
    pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
    13 мая в 20:55
    Патетики и злобы с избытком, но суть в том, что чемпиона лучше РПЛ родить не может.
    pomor45
    pomor45
    13 мая в 20:53
    Значит Азмуна летом продадут.
    pomor45
    pomor45 ответ SHMEL (раскрыть)
    13 мая в 20:50
    Вот именно: выстрелить разок, другой ... и всё.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    13 мая в 20:12
    Согласен...со словами - "Интерес европейского клуба – шаг вперед для любого футболиста из чемпионата России."
    Но явный шаг назад в плане оплаты труда за проведённые на поле минуты....

    Есть ли вообще логика в переходе в евроклубы..??
    Судя по "путешествиям" условных Зе Луишей и Промесов - её нет....
    Или касаемо отечественных игроков....
    Кто нибудь может сказать прогрессирует ли Миранчук и Кокорин ??
    Головин может быть иногда и раскуражится...раз в високосный год...но такие же формидабли он мог и здесь выдавать....

    Было время...наши действительно были конкурентными в европах...в конце прошлого века и начале нынешнего....перечислять Карпиных-Шалимовых-Алейничевых-Мостовых клавиатуру в пыль сотрёшь....
    А нынче - нет...
    Никто не хочет идти навстречу конкуренции,понижению оклада,увеличению количества игр, языковому барьеру и ещё 274-м причинам....

    Раньше не понимал зачем подались за "золотым мячом" и пропавшие в бесчисленном колличестве лавок на кромке полей Думбии-Муссы-Нияссы и пр....
    Не понимаю и сейчас....
    Игроков уровня РПЛ в европы в день по 4 парома привозят со всех континентов...и при чём по 3 рубля пучок....и тем более с не РПЛьными запросами в зарплате....
    А если уж и уезжать туда...то только молодым-да-ранним...а состоявшимся игроком туда ехать - это и здесь карьеру обломать и там по лавкам прозябать...

    У меня всё...))
    Всем прекрасного вечера !!!!!!
    SHMEL
    SHMEL
    13 мая в 20:01
    Из нашего чемпионата выстрелить в приличных чемпионатах могут лишь единицы.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith ответ Timmi-80 (раскрыть)
    13 мая в 19:36
    Нежелательно!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    13 мая в 19:35
    А как же Азмун???
    КЭТиК
    КЭТиК
    13 мая в 19:31
    Игроки для внутреннего пользования.
    Владимир 77
    Владимир 77
    13 мая в 19:11
    А утки крякали,что Дзюбиньо интересуются чуть ли не все коубы АПЛ.
    Garrincha58
    Garrincha58
    13 мая в 19:01
    если никого не продадут значит никого не купят а это скорее всего Жиркова ещё на год продлят если он в сборную входит значит игрок ещё пригодится на лавке посидеть
    d_fincher
    d_fincher
    13 мая в 19:00
    Футболисты, играющие в поддавки, никого не интересуют.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
    13 мая в 18:59
    Круто!!!
    Garrincha58
    Garrincha58
    13 мая в 18:57
    слабый чемпионат большие зарплаты и большие цены на игроков сейчас мало кто может купить игрока в Европе скажем за 20-30 лямов, если только богатые клубы, но им таких игроков, как в Зените не надо
    Союзник противников
    Союзник противников
    13 мая в 18:56, ред.
    НИзшие не потянут их зряплатку,у равных есть такие свои,а богатым они даром не нужны.Один путь-в Сочи.
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