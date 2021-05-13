Семак: «Никаких серьёзных предложений ни по одному игроку „Зенита“ нет»

Наставник «Зенита» прокомментировал слухи о том, что форвард команды может покинуть клуб.

На сегодняшний день никаких серьезных предложений ни по одному игроку «Зенита» нет. Возможно, появятся чуть позже.

Самое важное – желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо. Если желание есть, надо строить дальнейшие планы. Конечно, интерес европейского клуба – шаг вперед для любого футболиста из чемпионата России. Препятствовать этому не нужно. Вопрос в том, чтобы условия, по которым игрок переходит, были взаимовыгодны для клуба и игрока.