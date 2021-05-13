Семак: «Никаких серьёзных предложений ни по одному игроку „Зенита“ нет»

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что форвард команды Сердар Азмун может покинуть клуб.
На сегодняшний день никаких серьезных предложений ни по одному игроку «Зенита» нет. Возможно, появятся чуть позже.
Самое важное – желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо. Если желание есть, надо строить дальнейшие планы. Конечно, интерес европейского клуба – шаг вперед для любого футболиста из чемпионата России. Препятствовать этому не нужно. Вопрос в том, чтобы условия, по которым игрок переходит, были взаимовыгодны для клуба и игрока.
Это вы не меня...а 400 игроков нашей Лиги называете "не спортсменами"...ибо никто не уезжает в более продвинутые чемпионаты...никто не желает быть генералами...и никто не хочет карабкаться по карьерной лестнице....
Это вы не меня...а 400 игроков нашей Лиги называете "не спортсменами"...ибо никто не уезжает в более продвинутые чемпионаты...никто не желает быть генералами...и никто не хочет карабкаться по карьерной лестнице....
самим пригодятся...
самим пригодятся...
Но явный шаг назад в плане оплаты труда за проведённые на поле минуты....
Есть ли вообще логика в переходе в евроклубы..??
Судя по "путешествиям" условных Зе Луишей и Промесов - её нет....
Или касаемо отечественных игроков....
Кто нибудь может сказать прогрессирует ли Миранчук и Кокорин ??
Головин может быть иногда и раскуражится...раз в високосный год...но такие же формидабли он мог и здесь выдавать....
Было время...наши действительно были конкурентными в европах...в конце прошлого века и начале нынешнего....перечислять Карпиных-Шалимовых-Алейничевых-Мостовых клавиатуру в пыль сотрёшь....
А нынче - нет...
Никто не хочет идти навстречу конкуренции,понижению оклада,увеличению количества игр, языковому барьеру и ещё 274-м причинам....
Раньше не понимал зачем подались за "золотым мячом" и пропавшие в бесчисленном колличестве лавок на кромке полей Думбии-Муссы-Нияссы и пр....
Не понимаю и сейчас....
Игроков уровня РПЛ в европы в день по 4 парома привозят со всех континентов...и при чём по 3 рубля пучок....и тем более с не РПЛьными запросами в зарплате....
А если уж и уезжать туда...то только молодым-да-ранним...а состоявшимся игроком туда ехать - это и здесь карьеру обломать и там по лавкам прозябать...
У меня всё...))
Всем прекрасного вечера !!!!!!
Но явный шаг назад в плане оплаты труда за проведённые на поле минуты....
Есть ли вообще логика в переходе в евроклубы..??
Судя по "путешествиям" условных Зе Луишей и Промесов - её нет....
Или касаемо отечественных игроков....
Кто нибудь может сказать прогрессирует ли Миранчук и Кокорин ??
Головин может быть иногда и раскуражится...раз в високосный год...но такие же формидабли он мог и здесь выдавать....
Было время...наши действительно были конкурентными в европах...в конце прошлого века и начале нынешнего....перечислять Карпиных-Шалимовых-Алейничевых-Мостовых клавиатуру в пыль сотрёшь....
А нынче - нет...
Никто не хочет идти навстречу конкуренции,понижению оклада,увеличению количества игр, языковому барьеру и ещё 274-м причинам....
Раньше не понимал зачем подались за "золотым мячом" и пропавшие в бесчисленном колличестве лавок на кромке полей Думбии-Муссы-Нияссы и пр....
Не понимаю и сейчас....
Игроков уровня РПЛ в европы в день по 4 парома привозят со всех континентов...и при чём по 3 рубля пучок....и тем более с не РПЛьными запросами в зарплате....
А если уж и уезжать туда...то только молодым-да-ранним...а состоявшимся игроком туда ехать - это и здесь карьеру обломать и там по лавкам прозябать...
У меня всё...))
Всем прекрасного вечера !!!!!!