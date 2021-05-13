Черевченко: «В „Локомотиве“ у меня много друзей, очень рад за них»

Главный тренер «Химок» поздравил «Локомотив» с победой в финале Кубка России. Московский клуб обыграл «Крылья Советов» (3:1).

Поздравляю «Локомотив» с очередным взятым Кубком России! «Крылья Советов» оказали достойное противодействие, такой финал действительно интересно было смотреть.

В «Локомотиве» у меня много друзей, я очень рад за них после вчерашнего финала — заслуженная победа и красивая точка в таком непростом для команды футбольном сезоне.