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Черевченко: «В „Локомотиве“ у меня много друзей, очень рад за них»

13 мая 2021, 11:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поздравил «Локомотив» с победой в финале Кубка России. Московский клуб обыграл «Крылья Советов» (3:1).

Поздравляю «Локомотив» с очередным взятым Кубком России! «Крылья Советов» оказали достойное противодействие, такой финал действительно интересно было смотреть.

В «Локомотиве» у меня много друзей, я очень рад за них после вчерашнего финала — заслуженная победа и красивая точка в таком непростом для команды футбольном сезоне.

Черевченко в период игровой карьеры выступал за «Локомотив», а также долгое время работал в московском клубе тренером.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
13 мая в 14:58
Время проведённое в Локомотиве и в качестве игрока и в качестве тренера, по любому оставили свой след в душе у Игоря Геннадиевича. Поэтому у него такое отношение к результатам железнодорожников.
Сварожич
Сварожич
13 мая в 13:10
Ну хороший жест
КЭТиК
КЭТиК
13 мая в 11:32
Крыльям Кубок, Спартаку - Лигу Чемпионов.
Ironigor
Ironigor
13 мая в 11:30, ред.
Локомотив в этом противостоянии сделал то, что должен был сделать. А соперник смотрелся достойно и только ошибки КС помогли Локо одержать победу. Опыт игроков Локомотива сделал свое дело. Я думаю, если у Крылышек останется их костяк и добиться пару тройку опытных игроков, они смогут побороться за десятку ведущих команд РПЛ. С Победой Локомотив 🚂. А Крылышек с попаданием в РПЛ и достойного выступления в РПЛ! Всем Добра!
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