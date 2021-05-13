«Спартак»: «Видим прогресс Ларссона и ценим его вклад»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию, согласно которой к форварду команды проявляют интерес клубы топ-лиг.

Клуб видит его прогресс и ценит вклад Джордана. Сейчас он, как и вся команда, сосредоточен на концовке чемпионата и ближайшем матче.