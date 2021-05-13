«Спартак»: «Видим прогресс Ларссона и ценим его вклад»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию, согласно которой к форварду команды Джордану Ларссону проявляют интерес клубы топ-лиг.
Клуб видит его прогресс и ценит вклад Джордана. Сейчас он, как и вся команда, сосредоточен на концовке чемпионата и ближайшем матче.
Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.
Есть реальность, а есть виртуальность сми. Ты веришь всем слухам, что они пишут? Или выбираешь только, что выгодно?
Есть реальность, а есть виртуальность сми. Ты веришь всем слухам, что они пишут? Или выбираешь только, что выгодно?
И это вполне логично. Если учесть, какие мешки есть в Европе и какие сейчас неадекватные цены на футболистов.
И это вполне логично. Если учесть, какие мешки есть в Европе и какие сейчас неадекватные цены на футболистов.
Не преувеличивайте! Хотя надо признать прогресс на лицо.
Не преувеличивайте! Хотя надо признать прогресс на лицо.
Спешить некуда, остался важный матч в сезоне с Ахматом, а дальше будет видно.
Прогресс Ларссона - это образец того, как это должно происходить в Спартаке. Взяли игрока за 3 млн, а сейчас его цена выросла до 15 млн, и это не предел.
Ну и гены у Джордана хорошие, спасибо отцу!
Спешить некуда, остался важный матч в сезоне с Ахматом, а дальше будет видно.
Прогресс Ларссона - это образец того, как это должно происходить в Спартаке. Взяли игрока за 3 млн, а сейчас его цена выросла до 15 млн, и это не предел.
Ну и гены у Джордана хорошие, спасибо отцу!