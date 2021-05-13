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«Спартак»: «Видим прогресс Ларссона и ценим его вклад»

13 мая 2021, 12:29

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию, согласно которой к форварду команды Джордану Ларссону проявляют интерес клубы топ-лиг.

Клуб видит его прогресс и ценит вклад Джордана. Сейчас он, как и вся команда, сосредоточен на концовке чемпионата и ближайшем матче.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
13 мая в 19:02
Сперва чуть-чуть посмеивались,сравнивая с папашей с негативных позиций,а оказалось,что яблочко не так уж и далеко от дерева ,по таланту хотя бы,укатилось. А дальше как он сможет им воспользоваться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 16:10
Надо ноги делать пока есть возможность.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
13 мая в 16:01
Про Чалова тоже много, что писали, а еще больше просили...
Есть реальность, а есть виртуальность сми. Ты веришь всем слухам, что они пишут? Или выбираешь только, что выгодно?
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
13 мая в 15:33
СМИ пишут, что Спартак готов отпустить Ларссона за сумму не менее 15 млн евро.
И это вполне логично. Если учесть, какие мешки есть в Европе и какие сейчас неадекватные цены на футболистов.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
13 мая в 15:21
Его купили за 4 миллиона евро, а сейчас его стоимость 11 миллионов евро.
Не преувеличивайте! Хотя надо признать прогресс на лицо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 14:05
Ларсону надо валить!
Alhunah
Alhunah ответ ДСА (раскрыть)
13 мая в 13:04
ога продать и на полученные деньги очередного никиту баженова купить
ДСА
ДСА
13 мая в 12:54
Надо срочно продавать, пока спрос и цена есть.
makkie
makkie
13 мая в 12:54
Правильно.
Спешить некуда, остался важный матч в сезоне с Ахматом, а дальше будет видно.
Прогресс Ларссона - это образец того, как это должно происходить в Спартаке. Взяли игрока за 3 млн, а сейчас его цена выросла до 15 млн, и это не предел.
Ну и гены у Джордана хорошие, спасибо отцу!
Mekail
Mekail
13 мая в 12:50
Уже хорошо, что видят
pioner1987
pioner1987 ответ STVA 1 (раскрыть)
13 мая в 12:45
за 15-20 лямов уже можно отдавать иначе будет плохо как с Веллитоном
shlomo
shlomo
13 мая в 12:35
За хорошие бабки можно и продать..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 мая в 12:32
Типовой комментарий клуба
STVA 1
STVA 1
13 мая в 12:31
Если будут выгодные предложения то надо отдавать!
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