«Умом Смолов никогда не блистал». Червиченко — о матерном посте игрока

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал форварда «Локомотива» за его слова после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в финале Кубка России. По окончании матча, в котором Смолов забил гол и был признан лучшим игроком, он разместил в инстаграме фото из раздевалки, сопроводив надписью: «Они не ставят на меня, но я ******* [вздернул] их».

Бедолагам из Самары адресуется или кому? Честно говоря, умом Смолов никогда не блистал. Так бравировать тем, что обыграли команду из первого дивизиона — признак небольшого ума.

Если это адресуется сборной и Черчесову, то чтобы так говорить, нужно хотя бы кому-то забить на чемпионате Европы. Мы все помним, как он обоср*л путь сборной в полуфинал чемпионата мира.

Он имеет в виду, что он на Евро хотел вздернуть всю Россию так же, как на чемпионате мира? Тогда правильно сделали, что не взяли. Наши футболисты отличаются большим скудоумием, и это большая проблема.