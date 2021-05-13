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«Умом Смолов никогда не блистал». Червиченко — о матерном посте игрока

13 мая 2021, 11:13

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал форварда «Локомотива» Фёдора Смолова за его слова после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в финале Кубка России. По окончании матча, в котором Смолов забил гол и был признан лучшим игроком, он разместил в инстаграме фото из раздевалки, сопроводив надписью: «Они не ставят на меня, но я ******* [вздернул] их».

Бедолагам из Самары адресуется или кому? Честно говоря, умом Смолов никогда не блистал. Так бравировать тем, что обыграли команду из первого дивизиона — признак небольшого ума.

Если это адресуется сборной и Черчесову, то чтобы так говорить, нужно хотя бы кому-то забить на чемпионате Европы. Мы все помним, как он обоср*л путь сборной в полуфинал чемпионата мира.

Он имеет в виду, что он на Евро хотел вздернуть всю Россию так же, как на чемпионате мира? Тогда правильно сделали, что не взяли. Наши футболисты отличаются большим скудоумием, и это большая проблема.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ cska1948 (раскрыть)
13 мая в 21:56
Ну очепятался, просто было 2-а высказывания, от Черевченко тоже, но как раз Червиченко особо умом не блистал, хотя нажиться на продаже футбольного клуба, тоже ум нужен, ну или хватка барыги...
Рязань 062
Рязань 062
13 мая в 19:04
очень правиьно сказал Червиченко...добавил бы еще сюда кокорина, тарасова, гулиева....
Союзник противников
Союзник противников ответ ermak6848 (раскрыть)
13 мая в 18:53
Там есть "не напечатанное продолжение" -Молвит зеркальце в ответ "Ты прекрасна,спору нет,и была бы ты княжна...да уж больно ты страшна!".
Союзник противников
Союзник противников
13 мая в 18:51
Это точно,татуированный мазила точно умом не блещет.
cska1948
cska1948 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
13 мая в 18:02
Хотя бы заголовок прочтите внимательно, а потом пишите...
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
13 мая в 17:06
Ум у него если и был, то весь на наколки ушел...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
13 мая в 16:23, ред.
Червиченко сам не большого ума, Смолов скорее всего обращался к Стасику...
Aris
Aris
13 мая в 13:35
Больной человек! Таким не место ни в сборной, ни в футболе. Ума нет - считай калека.
Накир
Накир
13 мая в 13:15
Кто на что способен...что уж тут поделать
ermak6848
ermak6848
13 мая в 13:09
Я вот сегодня 13 -го мая ( Чёрный четверг ) посмотрел на себя в Зеркальце , вспомнил А.С. Пушкина. " Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях "
«Свет мой, зеркальце! скажи, да всю правду доложи:"
Примерил на себя , Окозалось, что я всех " умнее " в футбольном мире ...
( ну как-то так..)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 мая в 12:39
Да он просто глупый человек.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 мая в 12:37
Ну Смолов в этом начинании далеко не первый:
Василий 50
Василий 50
13 мая в 12:36
Нечего ему делать в сборной.
rubinovyi2
rubinovyi2
13 мая в 12:27
Да и ты то не далеко ушел..)))
Ironigor
Ironigor
13 мая в 12:06
А вот с Андрюхой я сейчас целиком и полностью согласен !!! От великого ума такие проступки не делаются, и это точно !!! Всем Добра !!!
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 11:54
Потому и не берут в сборную, что боятся, что это случится.
beefs
beefs
13 мая в 11:40
судя по ответу и ты, Андрюша, не большого ума...
sihafazatron
sihafazatron
13 мая в 11:39
Скоро федя кешбек извинится и скажет, что его взломали и писал не он)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 11:36
ДО ЧЕГО ЖЕ ЧЕРВЬ ЛЮБИТ ПИАРИТЬСЯ НА ФУТБОЛЕ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 мая в 11:31
Справедливости ради следует отметить, что умом не отличаются и те , кого в сборную взяли, начиная с ее бессменного капитана. Классический пример скудоумия.
sv_1969
sv_1969
13 мая в 11:29
ИдиЁт!Что тут сказать))
STVA 1
STVA 1 ответ чемпионство с душком (раскрыть)
13 мая в 11:27
Это говорит об а вернее его отсутствии мисс России и внучке))
aventure61
aventure61
13 мая в 11:26
обидели лопырёва. правильно сделал черчесов что не взял в сборную это татуирированое бревно. вообще он какой то мерзкий.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 мая в 11:22
Один из паразитов РПЛ).
чемпионство с душком
чемпионство с душком
13 мая в 11:18
Умом не блистал, зато охмурил Мисс России и внучку Ельница
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