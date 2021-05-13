Семак: «У „Зенита“ нет большого превосходства над другими клубами в РПЛ»

Главный тренер «Зенита» порассуждал о победе петербургского клуба в чемпионате России.

Можно ли назвать это чемпионство особенным или это абсолютно рядовая история для команды? Конечно, это не рядовая история. Чемпионство – это всегда нечто особенное. Еще один тяжелейший год со множеством испытаний, с которыми мы справились достойно. Удалось завершить сезон на первом месте, чему мы очень рады.

Мы прекрасно понимали, что если не обыграем «Локомотив», то придется, возможно, ждать до последнего тура, и это сильно усложнит нам задачу выигрыша в чемпионате. Поэтому все мысли были только о победе.

В городе этого ждали, и мы знали об этом, но готовиться – это одно, а побеждать – совсем другое. Это нормально, что в Санкт-Петербурге готовились: всегда в такие моменты ведется подготовка. Если бы не выиграли – ждали бы шанса в следующих турах и играли бы до последнего. Не думаю, что это как-то повлияло на команду.

У нас чемпионат интересный, и есть 5-6 клубов, которые ставят перед собой задачу выиграть чемпионат или попасть в Лигу чемпионов. На мой взгляд, у нас нет большого превосходства над каким-либо из клубов. Мы просто проходим сезон более ровно и без больших спадов. Очки теряют абсолютно все, и самое важное – насколько команда сможет быстро управлять сложными ситуациями по ходу чемпионата. Мы в этом убедились в очередной раз. Таков сейчас закон, и такие условия лимита.

К сожалению, у любой команды из лидирующей пятерки или шестерки может выпасть та или иная группа игроков, которым нет равноценной замены. От этого падает уровень игры, и особенно это заметно на примере Лиге чемпионов. Тенденция выступления в Европе в последние годы не очень хорошая. Но этому есть объяснения.