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Семак: «У „Зенита“ нет большого превосходства над другими клубами в РПЛ»

13 мая 2021, 15:14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о победе петербургского клуба в чемпионате России.

Можно ли назвать это чемпионство особенным или это абсолютно рядовая история для команды? Конечно, это не рядовая история. Чемпионство – это всегда нечто особенное. Еще один тяжелейший год со множеством испытаний, с которыми мы справились достойно. Удалось завершить сезон на первом месте, чему мы очень рады.

Мы прекрасно понимали, что если не обыграем «Локомотив», то придется, возможно, ждать до последнего тура, и это сильно усложнит нам задачу выигрыша в чемпионате. Поэтому все мысли были только о победе.

В городе этого ждали, и мы знали об этом, но готовиться – это одно, а побеждать – совсем другое. Это нормально, что в Санкт-Петербурге готовились: всегда в такие моменты ведется подготовка. Если бы не выиграли – ждали бы шанса в следующих турах и играли бы до последнего. Не думаю, что это как-то повлияло на команду.

У нас чемпионат интересный, и есть 5-6 клубов, которые ставят перед собой задачу выиграть чемпионат или попасть в Лигу чемпионов. На мой взгляд, у нас нет большого превосходства над каким-либо из клубов. Мы просто проходим сезон более ровно и без больших спадов. Очки теряют абсолютно все, и самое важное – насколько команда сможет быстро управлять сложными ситуациями по ходу чемпионата. Мы в этом убедились в очередной раз. Таков сейчас закон, и такие условия лимита.

К сожалению, у любой команды из лидирующей пятерки или шестерки может выпасть та или иная группа игроков, которым нет равноценной замены. От этого падает уровень игры, и особенно это заметно на примере Лиге чемпионов. Тенденция выступления в Европе в последние годы не очень хорошая. Но этому есть объяснения.

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Все комментарии
mor57
mor57
13 мая в 23:13
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ NYJ (раскрыть)
    13 мая в 23:04
    Зенит здесь не показателен....
    Ибо у него "треть стоимости состава"...в лице Малкома и Дриусси залазаречены 10 месяцев в году....
    NYJ
    NYJ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    13 мая в 22:52
    Ваша фраза о том, что бюджет и деньги дело десятое, вызывает лично у меня немалое удивление. Я не спорю о силе Зенита, тем более после 1:6, но деньги - не десятое дело, сейчас от них много что зависит. Нет у нас российских талантов для европейского уровня, поэтому приходится покупать за границей
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ NYJ (раскрыть)
    13 мая в 22:32
    Ладно там "Ваня Лучший" с известными коммунистическими идеями коих я уже наслушался...всё поделить...всё обнулить...все бюджеты уничтожить...и ЦСКА - вечный чемпион...
    Но вы то....
    Скажите коим образом админресурс или что то другое из множественных фантастических прибауток помешало Локо оказатьь достойное сопротивление немотивированному Зениту,который и без этой разгромной победы стал бы чемпионом...
    Или коим образом бюджет Зенита и Дюков лично помог Уфе выиграть 3:0 на Открытии ...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ NYJ (раскрыть)
    13 мая в 22:23
    Если деньги столь значимы при достижении результата то расскажите по секрету почему клубы со 2-м и 3-м бюджетом расчемпионились лишь по разу в последние 16 лет ???
    Все эти годы чемпионил Зенит ???
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ NYJ (раскрыть)
    13 мая в 22:11
    Эта банально-прописная истина, которую не желают понять поклонники Газпрома
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    13 мая в 22:10
    Возможно и "Зенит играет лучше в футбол". Возможно и состав у Зенита и посильнее и поглубже? Возможно. Возможно более сильный состав обусловлен возможностью не торгуясь покупать тех, кого другие клубы не в состоянии ? Возможно. Возможно, что круг замыкается и снова возвращается в финансам? Возможно. Экономика, батенька, в наше время, почти во всем завязана на деньги. (Возможно?)
    NYJ
    NYJ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    13 мая в 22:07
    Если деньги и бюджет дело десятое, то очень хочется посмотреть на Зенит с бюджетом меньше хотя бы раза в два, а не десять, вот тогда будет показательно про то, что деньги дело десятое
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ viorb@yandex.ru (раскрыть)
    13 мая в 21:52
    Согласен....
    Все эти разговоры про админресурс и богатый Зенит - самоуспокоительные сказки старого Римуса....
    По факту причина одна - Зенит просто лучше играет в футбол...
    А деньги и бюджет....вещь 10-я....
    Вон у Ювентуса и ПСЖ игроков почти на млрд...у каждого....так одни на 5-м месте прозябают....а вторые имеют на 5 поражений больше чем у Лилля....))))
    viorb@yandex.ru
    viorb@yandex.ru
    13 мая в 21:26
    Деньги не играют в футбол. Еще и мозги надо иметь.
    А все завывания о больших деньгах -это отмазка для Спартака, Локомотива, Динамо и некоторых других. Не надоело писать об одном и том же, мол, всех бабушек- пенсионерок Зенит обобрал
    Caliostro
    Caliostro
    13 мая в 21:18
    Фантазер.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    13 мая в 21:17
    ." На мой взгляд, у нас нет большого превосходства над каким-либо из клубов."
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1256933/semak-sergey-zenit
    Лукавит однако Богданыч. Нет превосходства, говоришь? А то, что бюджет Зенита равен суммарному бюджета 10 клубов нижней части таблицы.? Или сумме бюджетов Спартака, Локо и ЦСКА - это не превосходство? Возможность покупать любого игрока РПЛ , не торгуясь - это не превосходство.? Наконец наличие "нейтрального" Дюкова во главе РФС и серого кардинала Митрофанова в руководстве РФС - это не превосходство? Не надо лапшу на уши вешать нам, мы не дети. Кстати любопытно было бы глянуть на этого тренера, если бы Зенит был в равных условиях хотя бы с первыми 6-ю клубами РПЛ.
    kts99
    kts99
    13 мая в 21:05
    Ваше превосходство деньги
    nikot
    nikot
    13 мая в 20:53
    У Едра нет превосходства над другими партиями!
    pomor45
    pomor45
    13 мая в 20:45
    Большого превосходства не требуется, если достаточно небольшого, но абсолютного.
    oFANATo
    oFANATo
    13 мая в 20:10
    Семак, у „зенита“ нет большого превосходства над другими клубами в РПЛ, всего лишь питерский президент в РФС, фарм клуб, и админ ресурс.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
    13 мая в 19:38
    А через мясорубку мясо пропустить?
    berda2003
    berda2003
    13 мая в 19:23
    конечно, преимущества нет, потому что дубы, типа онаниста, вот только зарплата средняя 36 тыс. в час., и всё...
    Союзник противников
    Союзник противников
    13 мая в 18:49
    Семак стал похож на какого-нибудь министра обороны второстепенной страны НАТО(чаще-женщины,это нынче модно,а скоро в тренде будут "многоцелевые"),который неожиданно для русских расхваливает нашу армию,вооружение и растущую угрозу с нашей стороны.А смысл всего этого один:ДАЙТЕ МНЕ ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ,а не то вы все погибнете(проиграете,в нашем случае)от рук злых русских.
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    13 мая в 17:52
    Над третьим клубом аж 6-1, а второй три года выиграть не может.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    13 мая в 17:48
    Ничего, скоро у Спартака юбилей, там уж не до "превосходства" будет...
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    13 мая в 17:47, ред.
    какой сирожа скромный конечно это успех три чемпионства со средствами и админресурсом, посмотрим как покажут себя в ЛЧ ,они там уже свои в доску
    пора всех рвать
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    13 мая в 17:45
    А ты платишь налоги?)
    zooveterinar
    zooveterinar ответ dadrail (раскрыть)
    13 мая в 17:39
    Среди сильных, как наша уфа!!!
    particular
    particular
    13 мая в 16:58
    Лукавит тренер... Превосходства может и не видно, но оно есть...
    И не всегда на футбольном поле...
    Caniggia
    Caniggia
    13 мая в 16:49
    Следующий очередной титул 4 место в ЛЧ!
    Legend 6
    Legend 6
    13 мая в 16:37
    Почему мы удивляемся чемпионству Зенита?
    Ведь перед началом чемпионата нас об этом предцпреждал президент ФК Зенит Медведев
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    13 мая в 16:22
    Без этого превосходства небыли бы они так долго на плаву
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    13 мая в 16:18
      Ironigor
      Ironigor
      13 мая в 16:15
      Вот это превосходство и мешает им играть с превосходством !!!
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