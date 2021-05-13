Семак: «У „Зенита“ нет большого превосходства над другими клубами в РПЛ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о победе петербургского клуба в чемпионате России.
Можно ли назвать это чемпионство особенным или это абсолютно рядовая история для команды? Конечно, это не рядовая история. Чемпионство – это всегда нечто особенное. Еще один тяжелейший год со множеством испытаний, с которыми мы справились достойно. Удалось завершить сезон на первом месте, чему мы очень рады.
Мы прекрасно понимали, что если не обыграем «Локомотив», то придется, возможно, ждать до последнего тура, и это сильно усложнит нам задачу выигрыша в чемпионате. Поэтому все мысли были только о победе.
В городе этого ждали, и мы знали об этом, но готовиться – это одно, а побеждать – совсем другое. Это нормально, что в Санкт-Петербурге готовились: всегда в такие моменты ведется подготовка. Если бы не выиграли – ждали бы шанса в следующих турах и играли бы до последнего. Не думаю, что это как-то повлияло на команду.
У нас чемпионат интересный, и есть 5-6 клубов, которые ставят перед собой задачу выиграть чемпионат или попасть в Лигу чемпионов. На мой взгляд, у нас нет большого превосходства над каким-либо из клубов. Мы просто проходим сезон более ровно и без больших спадов. Очки теряют абсолютно все, и самое важное – насколько команда сможет быстро управлять сложными ситуациями по ходу чемпионата. Мы в этом убедились в очередной раз. Таков сейчас закон, и такие условия лимита.
К сожалению, у любой команды из лидирующей пятерки или шестерки может выпасть та или иная группа игроков, которым нет равноценной замены. От этого падает уровень игры, и особенно это заметно на примере Лиге чемпионов. Тенденция выступления в Европе в последние годы не очень хорошая. Но этому есть объяснения.
лукойл все 100% забирает себе и налоги в РФ -не платит!!! вообще..
ржд по стране дороже чем авиа на другой континент....
втб-банк бандюков..
У Зенита бюджет не много больше команд масквы + рфс (просвинные)+ судейки из масквы...продолжать можно до бесконечности...
лукойл все 100% забирает себе и налоги в РФ -не платит!!! вообще..
ржд по стране дороже чем авиа на другой континент....
втб-банк бандюков..
У Зенита бюджет не много больше команд масквы + рфс (просвинные)+ судейки из масквы...продолжать можно до бесконечности...
Ибо у него "треть стоимости состава"...в лице Малкома и Дриусси залазаречены 10 месяцев в году....
Ибо у него "треть стоимости состава"...в лице Малкома и Дриусси залазаречены 10 месяцев в году....
Но вы то....
Скажите коим образом админресурс или что то другое из множественных фантастических прибауток помешало Локо оказатьь достойное сопротивление немотивированному Зениту,который и без этой разгромной победы стал бы чемпионом...
Или коим образом бюджет Зенита и Дюков лично помог Уфе выиграть 3:0 на Открытии ...
Но вы то....
Скажите коим образом админресурс или что то другое из множественных фантастических прибауток помешало Локо оказатьь достойное сопротивление немотивированному Зениту,который и без этой разгромной победы стал бы чемпионом...
Или коим образом бюджет Зенита и Дюков лично помог Уфе выиграть 3:0 на Открытии ...
Все эти годы чемпионил Зенит ???
Все эти годы чемпионил Зенит ???
Все эти разговоры про админресурс и богатый Зенит - самоуспокоительные сказки старого Римуса....
По факту причина одна - Зенит просто лучше играет в футбол...
А деньги и бюджет....вещь 10-я....
Вон у Ювентуса и ПСЖ игроков почти на млрд...у каждого....так одни на 5-м месте прозябают....а вторые имеют на 5 поражений больше чем у Лилля....))))
Все эти разговоры про админресурс и богатый Зенит - самоуспокоительные сказки старого Римуса....
По факту причина одна - Зенит просто лучше играет в футбол...
А деньги и бюджет....вещь 10-я....
Вон у Ювентуса и ПСЖ игроков почти на млрд...у каждого....так одни на 5-м месте прозябают....а вторые имеют на 5 поражений больше чем у Лилля....))))
А все завывания о больших деньгах -это отмазка для Спартака, Локомотива, Динамо и некоторых других. Не надоело писать об одном и том же, мол, всех бабушек- пенсионерок Зенит обобрал
А все завывания о больших деньгах -это отмазка для Спартака, Локомотива, Динамо и некоторых других. Не надоело писать об одном и том же, мол, всех бабушек- пенсионерок Зенит обобрал
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1256933/semak-sergey-zenit
Лукавит однако Богданыч. Нет превосходства, говоришь? А то, что бюджет Зенита равен суммарному бюджета 10 клубов нижней части таблицы.? Или сумме бюджетов Спартака, Локо и ЦСКА - это не превосходство? Возможность покупать любого игрока РПЛ , не торгуясь - это не превосходство.? Наконец наличие "нейтрального" Дюкова во главе РФС и серого кардинала Митрофанова в руководстве РФС - это не превосходство? Не надо лапшу на уши вешать нам, мы не дети. Кстати любопытно было бы глянуть на этого тренера, если бы Зенит был в равных условиях хотя бы с первыми 6-ю клубами РПЛ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1256933/semak-sergey-zenit
Лукавит однако Богданыч. Нет превосходства, говоришь? А то, что бюджет Зенита равен суммарному бюджета 10 клубов нижней части таблицы.? Или сумме бюджетов Спартака, Локо и ЦСКА - это не превосходство? Возможность покупать любого игрока РПЛ , не торгуясь - это не превосходство.? Наконец наличие "нейтрального" Дюкова во главе РФС и серого кардинала Митрофанова в руководстве РФС - это не превосходство? Не надо лапшу на уши вешать нам, мы не дети. Кстати любопытно было бы глянуть на этого тренера, если бы Зенит был в равных условиях хотя бы с первыми 6-ю клубами РПЛ.
пора всех рвать
пора всех рвать
https://www.youtube.com/watch?v=vYbAw1OPUA8
И не всегда на футбольном поле...
И не всегда на футбольном поле...
Ведь перед началом чемпионата нас об этом предцпреждал президент ФК Зенит Медведев
Ведь перед началом чемпионата нас об этом предцпреждал президент ФК Зенит Медведев