Глава комитета по этике: «Думаю, РФС обратит внимание на пост Смолова»

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев отреагировал на пост в инстаграме, который после вчерашней победы в финале Кубка России опубликовал форвард «Локомотива» .

Если РФС направит запрос, мы обязательно рассмотрим публикацию Фёдора Смолова в его инстаграме.