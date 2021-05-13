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Глава комитета по этике: «Думаю, РФС обратит внимание на пост Смолова»

13 мая 2021, 15:33

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев отреагировал на пост в инстаграме, который после вчерашней победы в финале Кубка России опубликовал форвард «Локомотива» Фёдор Смолов.

Если РФС направит запрос, мы обязательно рассмотрим публикацию Фёдора Смолова в его инстаграме.

Думаю, РФС обратит на это внимание. Но пока их точная позиция мне неизвестна. Что-то у нас последнее время часто материться стали.

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mor57
mor57
13 мая в 22:11
никчемный игрочишка и как оказалось гниловатый чел...
именно из за бездаря смолова мы проиграли хорватам...
Союзник противников
Союзник противников
13 мая в 18:55
Что за хрень эта постоянная :К нам никто не обращался...вас же ещё не убили...когда обокрадут,тогда и приходите...А если Митрофан МЕдвеДюков-"слепоглухонемой" ???
Tostao
Tostao
13 мая в 18:50
Расписной понтярщик.
Gahi
Gahi
13 мая в 16:56
А что ставить на Смолова?  прежде чем писать такие вещи с медалью в инстаграме, лучше пошёл бы Смолов на поле и отрабатывал тот удар в стиле Паненка, и за неумения которого исполнять его, сборная Россия лишилась полуфинала Чемпионата Мира. С возрастом человек должен становиться мудрее, но видимо, к таким как Смолов это не относится. Иногда лучше молчать и тем более писать вот такие глупости.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 16:20
Иногда кажется что Федя очень глупый человек!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 16:19, ред.
Самое удивительное - это то, что повода особого у Феди не было писать что то подобное. Парень, скорее уже мужик, провел очень бледный матч, ничем особо не запомнился, ошибался постоянно и в обводках и в передачах, ударчики все в молоко ушли. Кого он там чего-то там - совсем непонятно. Победа - заслуга всей команды и уж никак не одного Федора.
Думаю, после этого поста, да и слабенькой игры, дорога в сборную для него закрыта.
А вообще много глупостей в сетях лепят наши футболисты, пальцем показывать не будем, все их знают.
Всем здоровья.
Байкал-38
Байкал-38
13 мая в 16:15
sir_Alex
sir_Alex
13 мая в 16:12
Футболёры по-другому не могут.
Ironigor
Ironigor
13 мая в 16:02
Срочно нужен специалист !!!
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 15:56
Когда есть за что наказать РФС в стороне не окажется.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 15:55
Высказаться человеку уже нельзя.
За адекватность
За адекватность
13 мая в 15:52
Опаньки, появилась возможность штрафануть. Семен Андреев...
beefs
beefs
13 мая в 15:46
русский язык всемогущ...
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