Глава комитета по этике: «Думаю, РФС обратит внимание на пост Смолова»

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев отреагировал на пост в инстаграме, который после вчерашней победы в финале Кубка России опубликовал форвард «Локомотива» Фёдор Смолов.
Если РФС направит запрос, мы обязательно рассмотрим публикацию Фёдора Смолова в его инстаграме.
Думаю, РФС обратит на это внимание. Но пока их точная позиция мне неизвестна. Что-то у нас последнее время часто материться стали.
Думаю, после этого поста, да и слабенькой игры, дорога в сборную для него закрыта.
А вообще много глупостей в сетях лепят наши футболисты, пальцем показывать не будем, все их знают.
Всем здоровья.
Думаю, после этого поста, да и слабенькой игры, дорога в сборную для него закрыта.
А вообще много глупостей в сетях лепят наши футболисты, пальцем показывать не будем, все их знают.
Всем здоровья.