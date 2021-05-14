ГлавнаяНовости

Флик мог возглавить «Шахтёр», а не сборную Германии

14 мая 2021, 22:44

Директор украинской телекомпании «Футбол 1/2/3» Александр Денисов заявил, что главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик мог возглавить «Шахтёр», однако принял предложение сборной Германии.

У «Шахтера» был один реальный вариант, по которому велись переговоры. Более того, стороны даже достигли соглашения. Правда, было это ранней весной. Донецкий клуб вышел на Ханс-Дитера Флика. Переговоры состоялись, потому что Флик тогда уже заявил, что покинет «Баварию» по окончании сезона. Переговоры были, и Флик подтвердил, что готов возглавить «Шахтер». Позже Флик по-джентельменски отказал «горнякам», сказав, что от предложения возглавить сборную Германии не отказываются.

Все новости
СлухиКейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом
Сегодня, 21:58 Комментарии8
Слухи«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы
Сегодня, 16:36 Комментарии3
Слухи«Фиорентина» не собирается продавать Влаховича
Сегодня, 12:15 Комментарии2
Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»
Сегодня, 10:48 Комментарии7
СлухиПСЖ интересуется Левандовски
Вчера, 09:52 Комментарии12
Слухи«Барселона» интересуется форвардом «Аталанты»
Вчера, 08:36 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Василий Корнечук (раскрыть)
15 мая в 00:20
Дружище ХОТЕТЬ И БЫТЬ, две большие разницы.
Я же там писал , я тоже хотел в детстве быть космонавтом !!!
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Ironigor (раскрыть)
14 мая в 23:29, ред.
Почему шутка. Болельщики Шахтера наверняка считают свой клуб одним из лучших в Европе. В период с 2008 года до 2013 год, Шахтер наверно входил в топ клубов Европы. Каждый хочет видеть в своем клубе хорошее. Петербург превозносит свой клуб до грандов. Кстати была статья в футбольном журнале в Киеве. Написал ее Франков, если не ошибаюсь. Написал, что сборная Украина не была, но есть одним из лидеров европейского футбола. Болельщики стараются преподнести свои клубы с хорошей стороны. Так можно сказать про хорватов, поляков. Они навернот считают свои клубы, сборные одними из лидеров в Европе.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Loko best (раскрыть)
14 мая в 23:24
Тогда я не знаю, о чем новость.
Ironigor
Ironigor ответ Василий Корнечук (раскрыть)
14 мая в 23:23
Нет не понял, с каких это пор Шахтёр стал топ клубом ??? И кто его поставил в ровень с Баварией ??? Это НОНСЕНС или шутка такая ???
Loko best
Loko best ответ Василий Корнечук (раскрыть)
14 мая в 23:22
Вы видите то,что хотите видеть,а не то,что сказано в новости!!!
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Ironigor (раскрыть)
14 мая в 23:19
Я понял вас. Но тут имели ввиду, что Шахтер такой клуб, что вот он наравне с Баварией расценивается и вообще другими грандами. Ну вы поняли.
drug01
drug01
14 мая в 23:16
Мог!!! Но принял верное решение...
Ironigor
Ironigor ответ Василий Корнечук (раскрыть)
14 мая в 23:12
Я не понял, я что-то сказал про Денисова ???
А слова мог бы, если бы, а могло бы , это ни о чём !!!
Бабушка могла бы стать ... , если бы !!!
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Ironigor (раскрыть)
14 мая в 23:07
Денисов не из желтой прессы, хотя несколько лет уже не слышал ничего о нем
Василий Корнечук
Василий Корнечук
14 мая в 23:05, ред.
Денисов тот ведущий, который вел футбольную программу в 2000х на ахметовском канале "Украина". Он приглашал на чемпионат Европы комментаторов Розанова, Уткина, не лично он, но они приезжали к нему на программу, там был еще уральский юморист и Ирина Блохина. Я вообще не следил за его карьерой. Сейчас он уже директор. Но в принципе это не должно быть уткой, Денисов вроде нормальный ведущий.
Ironigor
Ironigor
14 мая в 22:59
А я мог стать космонавтом!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100