Флик мог возглавить «Шахтёр», а не сборную Германии

Директор украинской телекомпании «Футбол 1/2/3» Александр Денисов заявил, что главный тренер «Баварии» мог возглавить «Шахтёр», однако принял предложение сборной Германии.

У «Шахтера» был один реальный вариант, по которому велись переговоры. Более того, стороны даже достигли соглашения. Правда, было это ранней весной. Донецкий клуб вышел на Ханс-Дитера Флика. Переговоры состоялись, потому что Флик тогда уже заявил, что покинет «Баварию» по окончании сезона. Переговоры были, и Флик подтвердил, что готов возглавить «Шахтер». Позже Флик по-джентельменски отказал «горнякам», сказав, что от предложения возглавить сборную Германии не отказываются.