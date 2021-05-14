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Моуриньо хочет подписать Буффона в «Рому»

14 мая 2021, 19:19

Голкипер Джанлуиджи Буффон объявил, что покинет «Ювентус» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо, который возглавит римский клуб со следующего сезона, хочет усилить позицию вратаря, о чём уже уведомил руководство команды. Главным кандидатом для португальского специалиста является именно Буффон, который может быть подписан бесплатно в качестве свободного агента.

Отмечается, что в услугах 43-летнего голкипера заинтересовано множество клубов. «Барселона», «Галатасарай», «Спортинг», «Айнтрахт», «Олимпиакос» и «Динамо» Киев готовы предложить контракт Буффону.

Моуриньо хочет подписать Буффона в «Рому»

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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин ответ амурец (раскрыть)
вчера в 22:51, ред.
Дух победителя в раздевалке, передавать опыт более молодым коллегам. А ещё иметь на скамейке опытного голкипера, если у кого-то затрясутся руки или для кубковых матчей. Он в порядке.
амурец
амурец ответ Павел Якунин (раскрыть)
вчера в 06:12
да и вторым зачем?
Павел Якунин
Павел Якунин ответ амурец (раскрыть)
15 мая в 05:39
Вторым вратарем, видимо.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 мая в 03:03
Маур не тренер, Маур - актер.
gentlewolf
gentlewolf
15 мая в 02:16
Моуриньо хочет подписать Буффона в раму
амурец
амурец
15 мая в 00:51
что то случилось с особенным, раз хочет подписать стареющую дыру, но особенно улыбнуло в том, что Буффона хочет подписать Барселона, это при наличии Тер Штегена?
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 23:09
Интересное продолжение
Шуnя771
Шуnя771
14 мая в 23:03
Утка по итальянски!
Caniggia
Caniggia
14 мая в 22:33
Потрясающая востребованность в 43 года! В Рому точно не пойдёт. В Барсу вряд ли, так как понимает, что идёт на лавку. А вот в клубы типа Сарая или Олимпиакоса ещё можно. Думаю, доиграет до гроссмейстерской отметки 45!
valt134
valt134
14 мая в 22:28
Классный кипер. Без работы не останется.
Agamaga........
Agamaga........ ответ juvenale (раскрыть)
14 мая в 22:21
Я бы на месте поляка стыдился в рамке стоять. Средний вратарь, ничего особенного.
SHMEL258
SHMEL258
14 мая в 21:56
Умопомрачительное спортивное долголетие Буффона! Это реально круто быть настолько востребованным среди ТОП команд в столь почтенном возрасте.
zooveterinar
zooveterinar
14 мая в 21:41
Чудак продолжает чудить,тот на пенсию собрался,рыбалка,девки все дела,а этот в рому тянет,нужна ему рома,напол ставки можно и в юве продолжать!!!!
juvenale
juvenale ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
14 мая в 20:52
Буффон сильнее поляка-это факт(что и показывают результаты Юве с ним в рамке),Буффон даже сейчас в 10ке лучших киперов в мире - это факт.Я вообще не понимаю как можно хейтить этого человека....
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 мая в 20:46
Скорее всего летом он окажется с семьей на пляже!!😊☝️
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
14 мая в 20:45
Да возьмите его уже кто нибудь! У него явно мания величия и переоценка своих возможностей! Неугомонный ты наш!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 20:18
Буфону уже на пенсию пора!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
14 мая в 20:01
В бой идут одни старики
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 19:46
Что то верится с трудом в это. Буффон - это легенда Юве и его переход в стан соперника маловероятен. Болельщики уж точно не поймут . Да и сам Буффон заявлял , что ни в один итальянский клуб не пойдет. Портить отношения с болельщиками на закате выдающейся карьеры - это просто глупо.
Но решать "старичку". Посмотрим , где окажется легенда Юве летом?!?
Всем здоровья.
dimagas2
dimagas2
14 мая в 19:26
ДСА
ДСА
14 мая в 19:20
Тут реклама хорошая.
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