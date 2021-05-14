Моуриньо хочет подписать Буффона в «Рому»

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14 мая 2021, 19:19

Голкипер объявил, что покинет «Ювентус» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, новый главный тренер «Ромы» , который возглавит римский клуб со следующего сезона, хочет усилить позицию вратаря, о чём уже уведомил руководство команды. Главным кандидатом для португальского специалиста является именно Буффон, который может быть подписан бесплатно в качестве свободного агента.

Отмечается, что в услугах 43-летнего голкипера заинтересовано множество клубов. «Барселона», «Галатасарай», «Спортинг», «Айнтрахт», «Олимпиакос» и «Динамо» Киев готовы предложить контракт Буффону.