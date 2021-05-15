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Дзюба: «Можно сказать, что на последний матч с нами „Спартак“ не приехал»

15 мая 2021, 01:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, отвечая на вопросы болельщиков петербургского клуба, высказался о победе над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.

В том матче мы обыграли «Спартак» без шансов. Тут можно говорить, что «Спартак» был нереально слаб или ещё что-то… Они тогда были очень близки к нам в турнирной таблице, а в итоге это был один из самых лёгких матчей со «Спартаком». Мы в первом тайме не забили тысячу моментов — штанги, перекладины… Можно сказать, что на тот матч «Спартак» не приехал.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
15 мая в 20:13
Главное чтобы Зенит не забыл на Лигу Чемпионов выйти-прошлой осенью никто на поле Зенит не заметил.
Союзник противников
Союзник противников
15 мая в 09:43
КАк в турнире РПЛ,так и в турнире Нефтегазовой отрасли России "Спартак" не смог составить конкуренцию "Зениту"...
makkie
makkie
15 мая в 09:35
Да все были в шоке от игры Спартака.
Вышли на поле без малейшего сопротивления, могло 5-6 мячей залететь еще в первом тайме.
Ужасный футбол был!
pioner1987
pioner1987 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 мая в 08:57
Хорошо, что в ЛЧ вы очень гостеприимны ко всем )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 мая в 07:35, ред.
В этом сезоне Зенит в Питере был как то особенно не гостеприимен к московским командам...
4 игры - 4 победы...
14 забитых голов...
Байкал-38
Байкал-38
15 мая в 05:18
У Дзюбы со Спартаком взаимная "любовь".
Дима Логинов
Дима Логинов
15 мая в 03:54
Дзюба так и не научился молчать тогда, когда это нужно делать. Сам-то в Брюгге или Рим вприпрыжку бежал что ли?
mor57
mor57
15 мая в 02:49
Ловрен видно поставил на то что забьют обе команды и забил автогол.....
ABir
ABir
15 мая в 02:45
В чем-то он прав со Спартаком в этом матче творилось что-то невразумительное. Может информация об уходе Тедеско так повлияла. Зенит в том матче творил на поле все, что хотел
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 02:17
Не вечно ПРОМГАЗ рулить будет , так что рано или поздно и вы на матч "опоздаете".
Ironigor
Ironigor
15 мая в 01:53
Самое главное сам Дзюбашка BOSS присутствовал,штанга перекладина.
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