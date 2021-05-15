Дзюба: «Можно сказать, что на последний матч с нами „Спартак“ не приехал»

Нападающий «Зенита» , отвечая на вопросы болельщиков петербургского клуба, высказался о победе над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ .

В том матче мы обыграли «Спартак» без шансов. Тут можно говорить, что «Спартак» был нереально слаб или ещё что-то… Они тогда были очень близки к нам в турнирной таблице, а в итоге это был один из самых лёгких матчей со «Спартаком». Мы в первом тайме не забили тысячу моментов — штанги, перекладины… Можно сказать, что на тот матч «Спартак» не приехал.