Ерохин заявил о намерении остаться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» высказался о своих перспективах в петербургском клубе.

Я уже достаточно давно в «Зените». Естественно, этот клуб стал мне очень близок. Всей душой, всем сердцем хочу, чтобы эта команда всегда выигрывала. Как минимум на ближайший год моя задача — помогать команде всем, чем только смогу. А потом уже будем решать, разговаривать. Но первый разговор в любом случае будет с «Зенитом». А там уже от позиции клуба будет зависеть.