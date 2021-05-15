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Ерохин заявил о намерении остаться в «Зените»

15 мая 2021, 01:19

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своих перспективах в петербургском клубе.

Я уже достаточно давно в «Зените». Естественно, этот клуб стал мне очень близок. Всей душой, всем сердцем хочу, чтобы эта команда всегда выигрывала. Как минимум на ближайший год моя задача — помогать команде всем, чем только смогу. А потом уже будем решать, разговаривать. Но первый разговор в любом случае будет с «Зенитом». А там уже от позиции клуба будет зависеть.

Вероника Ерохина, жена 31-летнего хавбека, недавно отметила, что её муж заслуживал больше игрового времени в этом сезоне.

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Союзник противников
Союзник противников ответ Байкал-38. (раскрыть)
15 мая в 09:46
Большой 20-это понятно кто,поменьше-"20-2",а третий-Труба-20,или Пляжник -20???
Союзник противников
Союзник противников
15 мая в 09:45
Это как Вероника решит;если внесут пункт об обязательности тренерского штаба выпускать нашего Ерошку минимум 60 минут в каждом матче-тогда да.Всё от неё зависит!
Бубнин
Бубнин
15 мая в 07:16
Руководство "Зенита" с женой будет разговаривать, вместе решат, что делать с Александром..
ДСА
ДСА
15 мая в 05:21
Играть будет, но всё меньше и меньше.
Байкал-38.
Байкал-38.
15 мая в 04:53, ред.
drug01
drug01
15 мая в 02:06
Когда платят зачем менять
Ironigor
Ironigor ответ Vladimir808 (раскрыть)
15 мая в 01:46, ред.
Что не приходится делать ради счастья любимой жены!!!)
Vladimir808
Vladimir808 ответ Ironigor (раскрыть)
15 мая в 01:44
Мне сдаётся, что он ещё и ПСЖ отказал,)))
Ironigor
Ironigor
15 мая в 01:39
Такое ощущение что он ради Зенита, отказался подписать контракт с Манчестер Сити !!! Заседание на лавке ещё и за такие бабосики всё таки греют душу и сердце жены больше всего !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 01:25
Кому то и лавочные трофеи в радость!!!
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