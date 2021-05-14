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Широков: «Мхитарян станет отличным трансфером для „Зенита“»

14 мая 2021, 22:33

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о слабых местах «Зенита».

Не вариативны. Вендел, как бы ни пиарили, что он разнообразит игру в атаке, не впечатляет. Всё равно всё сводится к тому, что мяч выходит на фланг, и оттуда в штрафную — так легче вскрыть оборону. Много раз говорил, что если команда чуть разнообразит игру — пройти через центр, отдать скрытую передачу — будет лучше. Слышал, что клуб хотел бы Мхитаряна. Вряд ли он поедет в Россию, но это супертоп приобретение. Он даст совершенно новое качество — сам может обыграть, мяч протащить, ударить. Очень разносторонний игрок. Суперприобретение будет.

Как Ловрен — классное приобретение. Человек в полном расцвете пришел, выиграл ЛЧ, играл на ведущих ролях в АПЛ. Скорости не потерял, в самом соку, и с ним будут расти молодые.

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Брулин
Брулин
15 мая в 11:01
А Вендела кто-то прям пиарит? Что-то не замечал такого. Как приехал, недолго про него писали, как про любой трансфер и всё. Широков походу Вендела с Малкомом перепутал.
Союзник противников
Союзник противников
15 мая в 09:49
Как гласит анекдот небратьев : Зьисть -та он зьисть,та хто ему дасть???
mor57
mor57
15 мая в 02:52
По мне так Иванович был лучше чем Ловрен...
sv_1969
sv_1969 ответ Аксинья (раскрыть)
14 мая в 23:24
И переименовать:Пенсионный фонд Газпром Зенит))
ABir
ABir
14 мая в 23:12
Мечтать не вредно
Аксинья
Аксинья
14 мая в 23:08
Рома грабит "Рому"
Аксинья
Аксинья ответ RomzesRZN (раскрыть)
14 мая в 23:05
Без Шальке твой список выглядит неполным...
Аксинья
Аксинья
14 мая в 23:03
Роман правильно кумекает - У Генриха и возраст подходящий (30+) и финансовые потребности кроме Зенита вряд ли кто удовлетворит...Как говорится клиент дозрел до уровня Зенита))
Ironigor
Ironigor
14 мая в 22:57
Зачем он нужен, пенсионный фонд в России!!?
ermak6848
ermak6848
14 мая в 22:52
а нужен ли мальчик на длинную скамейку...!?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 мая в 22:49
Генрих начал думать о зарплате.
RomzesRZN
RomzesRZN
14 мая в 22:46
Когда лишь одна команда из чемпионата может делать такие приобретения, как Мхитарян, надо ее обособить от остальных. Сделать отдельный кубок Газа с зенитом, оренбургом, сочами и уралом и пусть между собой разыгрывают право опозориться перед Брюгге, Осером и им подобным.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 мая в 22:42
"Как Ловрен — классное приобретение. Человек в полном расцвете пришел, выиграл ЛЧ, играл на ведущих ролях в АПЛ"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257179/shirokov-roman-roma
Широков хоть изредка смотрел АПЛ по ТВ ? Ловрен для РПЛ игрок выше среднего немного. А в Ливерпуле был глубоким лавочником. Косячил постоянно. Примерно как гол головой в свои ворота совсем недавно. В РПЛ как минимум 5 защитников посильнее Ловрена будут, а в АПЛ , наверное 15-18. Так что из Широкова тот еще эксперт.
STVA 1
STVA 1
14 мая в 22:39
Ловрен не был на ведущих ролях!Рома бредит!
25процентный клоун
25процентный клоун
14 мая в 22:37
Разбудите Рому, включите Брюгге и Ловрен
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 22:35
Это похоже на шутку.
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