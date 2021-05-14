Широков: «Мхитарян станет отличным трансфером для „Зенита“»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о слабых местах «Зенита».
Не вариативны. Вендел, как бы ни пиарили, что он разнообразит игру в атаке, не впечатляет. Всё равно всё сводится к тому, что мяч выходит на фланг, и оттуда в штрафную — так легче вскрыть оборону. Много раз говорил, что если команда чуть разнообразит игру — пройти через центр, отдать скрытую передачу — будет лучше. Слышал, что клуб хотел бы Мхитаряна. Вряд ли он поедет в Россию, но это супертоп приобретение. Он даст совершенно новое качество — сам может обыграть, мяч протащить, ударить. Очень разносторонний игрок. Суперприобретение будет.
Как Ловрен — классное приобретение. Человек в полном расцвете пришел, выиграл ЛЧ, играл на ведущих ролях в АПЛ. Скорости не потерял, в самом соку, и с ним будут расти молодые.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257179/shirokov-roman-roma
Широков хоть изредка смотрел АПЛ по ТВ ? Ловрен для РПЛ игрок выше среднего немного. А в Ливерпуле был глубоким лавочником. Косячил постоянно. Примерно как гол головой в свои ворота совсем недавно. В РПЛ как минимум 5 защитников посильнее Ловрена будут, а в АПЛ , наверное 15-18. Так что из Широкова тот еще эксперт.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257179/shirokov-roman-roma
Широков хоть изредка смотрел АПЛ по ТВ ? Ловрен для РПЛ игрок выше среднего немного. А в Ливерпуле был глубоким лавочником. Косячил постоянно. Примерно как гол головой в свои ворота совсем недавно. В РПЛ как минимум 5 защитников посильнее Ловрена будут, а в АПЛ , наверное 15-18. Так что из Широкова тот еще эксперт.