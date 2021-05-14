Широков: «Мхитарян станет отличным трансфером для „Зенита“»

Бывший полузащитник сборной России рассказал о слабых местах «Зенита».

Не вариативны. Вендел, как бы ни пиарили, что он разнообразит игру в атаке, не впечатляет. Всё равно всё сводится к тому, что мяч выходит на фланг, и оттуда в штрафную — так легче вскрыть оборону. Много раз говорил, что если команда чуть разнообразит игру — пройти через центр, отдать скрытую передачу — будет лучше. Слышал, что клуб хотел бы Мхитаряна. Вряд ли он поедет в Россию, но это супертоп приобретение. Он даст совершенно новое качество — сам может обыграть, мяч протащить, ударить. Очень разносторонний игрок. Суперприобретение будет.