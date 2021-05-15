Гамула: «В матче „Ростова“ и „Краснодара“ будет открытая игра с голами»

Бывший тренер «Ростова» прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ против «Краснодара».

Это дерби. Команды будут прощаться с болельщиками: «Ростов» — со своими, «Краснодар» — со своими. Каждый захочет победить. Я думаю, будет открытая игра с голами, опасными моментами. Посмотрим. Кто будет удачливее, тот и победит, потому что есть проблемы как у «Ростова», так и у «Краснодара». Посмотрим также, кто будет более мотивирован, более настроен. Наверное, «Ростов», потому что перед своими болельщиками играют, хотят доказать, что неудачным сезон получился случайно. Завтра ростовчане постараются реабилитировать себя и показать перед своими болельщиками хорошую игру, чтобы скрасить его.