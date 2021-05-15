ГлавнаяНовости

Гамула: «В матче „Ростова“ и „Краснодара“ будет открытая игра с голами»

15 мая 2021, 16:12
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ против «Краснодара».

Это дерби. Команды будут прощаться с болельщиками: «Ростов» — со своими, «Краснодар» — со своими. Каждый захочет победить. Я думаю, будет открытая игра с голами, опасными моментами. Посмотрим. Кто будет удачливее, тот и победит, потому что есть проблемы как у «Ростова», так и у «Краснодара». Посмотрим также, кто будет более мотивирован, более настроен. Наверное, «Ростов», потому что перед своими болельщиками играют, хотят доказать, что неудачным сезон получился случайно. Завтра ростовчане постараются реабилитировать себя и показать перед своими болельщиками хорошую игру, чтобы скрасить его.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Сегодня, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Сегодня, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Сегодня, 20:04 Комментарии18
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Сегодня, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Сегодня, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Сегодня, 18:17 Комментарии140
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 мая в 17:04
Будет низовая ничья!
ДСА
ДСА
15 мая в 16:13
Сдается, что у Краснодара шансов нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100